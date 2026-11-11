CANLI | Sergen Yalçın ve Enes Ünal basın toplantısı

A Millî Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı konuk edecek.

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ile millî futbolcu Enes Ünal'ın katılımıyla basın toplantısı düzenleniyor.

ASpor CANLI YAYIN

ARDA OKAN'IN SEÇİLMEMESİ

"Arda Okan Kurtulan konusunu açıklayayım. Aslında bizim kadromuzda vardı. Bu 2 maç için kadroya alacaktık ama kendisi prosedür olarak milli takımda oynayamıyor. Çünkü Türk Milli Takımı'nı seçmediği için oynayamıyor. Biz onu belirttik. Bu işlemler evraklarla yapılıyor. Telefonla falan olmuyor bu işler. Evrak dediğimiz o. Biz de bilmiyorduk bunu. Dolayısıyla bu konu bir süre gerektiriyor. TFF'den kendini arattırdık. Dilekçe yazması ve işlemlerin başlaması gerekiyor. Bu da bir süreç. Kısa dönemde bu prosedür yetişmedi. Bundan sonraki dönemde oyuncu havuzumuzda olacak. Bizim de, bizden önceki teknik heyetin de gözünden kaçmış. Arda'nın dilekçe vermesi gerekiyor. Kendisiyle görüştük. Türk Milli Takımı'nı tercih edeceğini söyledi."

"UFAK TEKE DOKUNUŞLAR YAPTIK"

"Beşiktaş'ta çalıştığımız dönemde burada dört günde iki kupa almıştık. Belki bizim için çok uğurlu bir stat da olabilir. Doğal olarak heyecanlıyız tabii. İlk milli maçımıza çıkıyoruz. Bizim için çok değerli burada olmak. Milli takımın başında olmak. Sorumluluklarımız çok fazla. Yani ülkeye karşı, tüm vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bunun da bilincindeyiz. Bu kısa süreçte iyi hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Yani süreç çok kısa iki maç için. Bu kampa işte bazı oyuncularımız da işte Kenan biliyorsunuz kullanamıyoruz. Aral'ı çıkardık. O da iki maç için hazır değil.

"BAŞLAMA İHTİMALİ ÇOK ZOR"

"Yarınki müsabaka için söylüyorum. Zeki'nin de başlama ihtimali çok zor. Belki 20-30 dakikalık bir süreçte kullanabiliriz Zeki'yi. Ve sakatlıktan çıkan üç dört tane yeni oyuncumuz var. Fiziksel olarak yüzde yüz olamayacak oyuncularımız var ama oyunun belli bölümlerinde onları da kullanacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi burada olmak, ne bileyim, ülkenin milli takımında olmak, yani sizinle beraber olmak. Ben çok pozitif bakma taraftarıyım, onu söyleyeyim. İnşallah iyi bir başlangıç diyoruz yarın için. Gruptaki durumumuz ortada. Hepiniz biliyorsunuz gruptaki durumumuzu. Ama bir puan veya puanlar gelmesi dahilinde bir play-out oynama durumumuz var. Eğer onu becerebilirsek. Ama çocukların hepsi konsantre. İyiler, iyi hazırlandık, mental olarak hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Umarım yarın iyi bir başlangıç, iyi bir oyun, yeni bir hikayenin başlangıcı güzel olur diyorum."

SANTRFOR ENES ÜNAL

"Yani şu anda bu kadar kısa süreçte hayalimizdeki bir oyun nasıl olur? Onu yarın maç başlayınca göreceğiz. Ama tabii doğal olarak uzun vadeli planlar sürekli söylüyorum. Avrupa Şampiyonası. Çünkü Dünya Kupası var. Uzun bir kontrat yaptık. Buralar bizim için çok değerli. Burası değerli değil mi? Tabii ki burası da değerli. Yarın bütün planımızı kazanmak üzerine yaptık. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü mutlaka bir üç puan almamız lazım ki A grubunda kalalım. Belki play-off maçı oynayacağız, üç puan alabilirsek. Bu bizim için çok değerli. Bu grupta kalmak da çok önemli. Çünkü biz böyle seviye takımlarla oynadığımız zaman kendi seviyemizi daha net görebiliyoruz. Bunu daha çok yukarıya çıkartabiliriz. Bu grupta bu takımlarla oynamak oyuncu gelişimi için de çok değerli. Yeni genç oyuncularımız var. Yeni gelecek genç oyuncularımız var. Uzun plan program yapıyoruz. Onları da buraya almak için, seviyelerini çıkarmak için bu grubun çok daha uygun olduğunu düşünüyorum ama sonuçta bu futbol tabii ya. Sonucun ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz ama ben yarın için takımımızın iyi konsantre olduğunu, iyi hazırlandığını düşünüyorum. Devamını hep beraber yarın göreceğiz."

ENES ÜNAL'IN AÇIKLAMALARI

"Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Ülkemi temsil etmek, milli takımın bir parçası olmak gurur kaynağı benim için. Hocama bu şansı tekrardan tanıdığı için teşekkür ediyorum.

Oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağım.

Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Ülkemi temsil etmek benim için her zaman gurur kaynağı. Hocama bu şansı bana tekrar tanıdığı için teşekkür ediyorum."

"HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİM"

"16-17 yaşında 'wonderkid' olarak çıkıp 18 yaşında Manchester City'ye transfer olunca beklentiler dünyanın en iyi takımları oluyor. O seviyede olmazsan başarısız olduğun düşünülüyor. Ben kariyerimi böyle görmüyorum. Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim. Düşüşler, çıkışlar, sakatlıklar yaşadım. Bu benim kariyerimin, hayatımın bir parçasıydı. Hiçbir pişmanlığım yok.

Bugün 29 yaşındayım, karşınızda oturuyorum. Milli takımda olduğum için çok gururluyum. Benim için kariyer zirvesi. İnşallah benim için yeni bir şans olur. Çünkü son üç yıl yaşadığım sakatlıklardan sonra futbol bana ikinci bir şans verdi diye düşünüyorum. Tekrardan elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Sergen Yalçın

Enes Ünal