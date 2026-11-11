Belçika maçı öncesi kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da Aral Şimşir şoku
A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak çıkacağı ilk milli maç öncesi Bizim Çocuklar'dan "sakatlık" haberi geldi. Trabzonspor'un genç yıldızı Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takımımız, Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Sergen Yalçın'ın milli takımda teknik direktör olarak çıkacağı ilk maç öncesi Ay-yıldızlı ekipte sakatlık gelişmesi yaşandı.
ADAY KADRODAN ÇIKARILDI
Trabzonspor forması giyen Aral Şimşir, aday kadrodan çıkarıldı.
Şimşir'in tedavisinin Trabzon'da sürdürüleceği öğrenildi.
Konuya ilişkin TFF'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım'a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Futbolcumuzun kampa katılımını takiben tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Millî Takım sağlık ekibince yapılarak, ilerlemesine ilişkin güncel durumu değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmelerin ardından Aral Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edilerek, oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.