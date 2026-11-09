A Milli Takım kalan 2 maçın hazırlıklarına başladı! Sergen Yalçın ile ilk idman
UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk antrenmanını yapan ay-yıldızlılarda futbolcular iki gruba ayrıldı. Aral Şimşir, tedavi süreci kapsamında bireysel çalışmalarını sürdürdü.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde İstanbul'da kampa girdi. Ay-yıldızlı ekip, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa deplasmanına çıkacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki milliler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri ilk antrenmanla kritik karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.
MİLLİLER İSTANBUL'DA TOPLANDI
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki kasım ayı programı için hazırlık kampı başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen aday kadroya davet edilen futbolcular, İstanbul'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Belçika ve Fransa karşılaşmaları için sahaya indi.
SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK ANTRENMAN
A Milli Takım'ın ilk çalışması, futbolcuların hafta sonu kulüp takımlarında aldıkları sürelere göre iki ayrı grupta gerçekleştirildi.
Bir önceki gün kulüplerinin oynadığı karşılaşmalarda belirli sürenin üzerinde görev alan futbolcular, Ebubekir Uçar Spor Salonu'nda rejenerasyon çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda çalıştı.
5'E 2 PAS VE DAR ALAN ÇALIŞMASI
Saha antrenmanına katılan futbolcular, hazırlıklarına ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın devamında oyuncular 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlı futbolcuların ilk antrenmanı, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.
ARAL ŞİMŞİR BİREYSEL ÇALIŞTI
A Milli Takım'ın ilk antrenmanında Aral Şimşir'in durumu da dikkat çekti.
Tedavisi devam eden futbolcu, sağlık ekibinin belirlediği bireysel egzersiz programı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.
Aral Şimşir, takımın genel antrenman programından ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.
HAZIRLIKLAR 10 KASIM'DA SÜRECEK
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki iki önemli karşılaşmanın hazırlıklarına 10 Kasım Salı günü devam edecek.
Ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 17.15'te bir antrenman daha gerçekleştirecek.
Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.
İLK RAKİP BELÇİKA
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kasım ayındaki ilk karşılaşmasını 12 Kasım Perşembe günü Belçika ile oynayacak.
İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye-Belçika karşılaşması ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
FRANSA DEPLASMANIYLA GRUP AŞAMASI TAMAMLANACAK
Ay-yıldızlılar, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçına Fransa karşısında çıkacak.
15 Kasım Pazar günü Bordeaux kentindeki Stade Matmut Atlantique'de oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
Fransa-Türkiye karşılaşması da ATV'den canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takım, İstanbul'da başladığı hazırlıklarını tamamlayarak önce Belçika, ardından Fransa karşısında sahaya çıkacak.