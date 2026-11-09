A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde İstanbul'da kampa girdi. Ay-yıldızlı ekip, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa deplasmanına çıkacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki milliler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri ilk antrenmanla kritik karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.

MİLLİLER İSTANBUL'DA TOPLANDI

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki kasım ayı programı için hazırlık kampı başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen aday kadroya davet edilen futbolcular, İstanbul'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Belçika ve Fransa karşılaşmaları için sahaya indi.