Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde A Ligi hesabı! İhtimallere göre sıralamalar
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki geleceği son iki maça kaldı. İlk 4 karşılaşmasından puan çıkaramayan Türkiye, A Ligi 1. Grup'ta son sırada bulunuyor. Ay-yıldızlıların doğrudan küme düşmekten kurtulabilmesi için önünde iki yol var: Grubu üçüncü sırada tamamlamak veya dördüncü olması halinde A Ligi'nin en iyi iki grup sonuncusundan biri olarak play-off bileti almak.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde dört grubun ilk iki sırasında yer alan takımlar çeyrek finale yükseliyor.
Grup üçüncüleri, lig aşamasının tamamlanmasının ardından kendi aralarında sıralanıyor. En iyi iki üçüncü doğrudan A Ligi'nde kalırken, diğer iki üçüncü B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan ekiplerle A/B Ligi play-off'una çıkıyor.
Dört grup dördüncüsü de kendi arasında sıralanıyor. En iyi iki dördüncü play-off hakkı elde ederken son iki sırada kalan takımlar doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Play-off eşleşmeleri iki maç üzerinden oynanıyor ve kazanan ekip bir sonraki Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde yer alıyor.
A Milli Takım, A Ligi 1. Grup'taki ilk 4 karşılaşmasında istediği sonuçları alamadı.
Türkiye sırasıyla Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmalarda 2 gol atarken kalesinde 11 gol gördü ve -9 averajda kaldı.
4. haftanın ardından Fransa 10 puanla liderlik koltuğunda bulunurken İtalya 7 puana ulaştı. Belçika 6 puanla üçüncü, Türkiye ise 0 puanla son sırada yer aldı.
TÜRKİYE GRUBU ÜÇÜNCÜ BİTİREBİLİR Mİ?
Türkiye'nin matematiksel olarak üçüncülük şansı devam ediyor ancak bunun için son iki maçta hata yapma hakkı bulunmuyor.
Ay-yıldızlıların öncelikle 12 Kasım'da Belçika'yı, ardından 15 Kasım'da deplasmanda Fransa'yı mağlup ederek puanını 6'ya çıkarması gerekiyor.
Belçika'nın ise Türkiye mağlubiyetinin ardından son hafta İtalya karşısında da puan alamaması şart. Bu senaryoda Türkiye ile Belçika grubu 6'şar puanla tamamlayacak.
UEFA kurallarına göre aynı puandaki takımlar arasında ilk olarak kendi aralarındaki maçlardan alınan puan, ardından ikili averaj ve bu karşılaşmalarda atılan gol sayısı dikkate alınıyor.
BELÇİKA'YA KARŞI SKOR ÇOK ÖNEMLİ
Belçika, iki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Türkiye rövanşı 4 veya daha farklı bir farkla kazanırsa Belçika'ya karşı ikili averaj üstünlüğünü ele geçirir.
Ay-yıldızlıların 3 farklı galibiyetinde ise iki takımın kendi aralarındaki puanı, ikili averajı ve ikili maçlardaki gol sayısı eşitleneceği için genel averaj başta olmak üzere sonraki UEFA kriterlerine geçilecek.
Türkiye'nin Belçika'yı yalnızca 1 veya 2 farklı mağlup etmesi halinde ise puanların eşitlenmesi durumunda ikili averaj avantajı Belçika'da kalacak.
Dolayısıyla Türkiye'nin üçüncülük yolundaki en net senaryo, Belçika'yı en az 4 farklı yenmek, Fransa'yı mağlup etmek ve Belçika'nın İtalya'ya kaybetmesini beklemek olacak.
ÜÇÜNCÜLÜK A LİGİ'NDE KALMAYI GARANTİLİYOR MU?
Hayır. Türkiye grubunu üçüncü tamamlarsa doğrudan küme düşme tehlikesinden kurtulacak ancak A Ligi'nde kalmayı henüz kesinleştirmeyecek.
Dört grubun üçüncüleri kendi arasında sıralanacak. Türkiye bu sıralamada ilk ikiye girerse A Ligi'ndeki yerini doğrudan koruyacak.
Üçüncüler sıralamasında son iki basamakta kalırsa B Ligi'ni ikinci bitiren takımlardan biriyle iki maçlık play-off oynayacak.
DÖRDÜNCÜ BİTİRİRSE NE OLACAK?
Türkiye grupta Belçika'yı geçemez ve dördüncü sırada kalırsa bu kez diğer üç A Ligi grubunun sonuncularıyla yarışacak.
UEFA, dört grup dördüncüsünü lig aşamasının tamamlanmasının ardından; puan, genel averaj, atılan gol, deplasmanda atılan gol, galibiyet sayısı, deplasman galibiyeti, disiplin puanı ve erişim listesi sırasına göre karşılaştırıyor.
Dördüncüler sıralamasındaki en iyi iki takım A/B Ligi play-off'una çıkacak. Son iki sırada kalan ekipler ise doğrudan B Ligi'ne düşecek. Dördüncü sıradaki takımların karşılaştırılmasında grup aşamasındaki 6 maçın tamamı hesaba katılacak.
HER PUAN, HER GOL ÖNEMLİ
Türkiye açısından son iki karşılaşmada yalnızca puan almak yeterli olmayabilir.
Ay-yıldızlıların dördüncü sırada kalması halinde Norveç, Sırbistan ve A3 Grubu'nu son sırada bitirecek takımın sonuçları doğrudan önem taşıyacak.
UEFA'nın dördüncüleri sıralarken puanın ardından genel averaja ve atılan gol sayısına bakması nedeniyle Fransa ve Belçika karşılaşmalarındaki her gol Türkiye'nin kaderini değiştirebilir.
PLAY-OFF'A KALMAK LİGDE KALMAK ANLAMINA GELMİYOR
Türkiye'nin dördüncüler sıralamasında ilk ikiye yükselmesi doğrudan A Ligi'nde kalmasını sağlamayacak.
Bu durumda ay-yıldızlılar B Ligi'ni ikinci sırada bitiren ekiplerden biriyle eşleşecek. İki maç üzerinden oynanacak eşleşmeyi kazanan taraf bir sonraki organizasyonda A Ligi'nde mücadele edecek, kaybeden takım ise B Ligi'nde yer alacak.
SON İKİ MAÇ KASIMDA
A Milli Takım'ın kaderini belirleyecek son iki grup karşılaşması kasım ayında oynanacak.
Türkiye, 12 Kasım'da Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki son maçında ise 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak.
Milli Takım'ın bu iki karşılaşmada alacağı sonuçlar hem grup üçüncülüğü yarışını hem de dördüncü kalması halinde A/B Ligi play-off'una çıkma ihtimalini belirleyecek.
TÜRKİYE NASIL A LİGİ'NDE KALIR?
- Türkiye'nin üçüncü olabilmesi için kalan iki maçını da kazanması ve Belçika'nın İtalya'ya da mağlup olması gerekiyor. Puanların 6'da eşitlenmesi halinde Belçika ile ikili averaj belirleyici olacak.
- Türkiye üçüncü olursa, dört grup üçüncüsü arasında ilk ikiye girerse doğrudan A Ligi'nde kalacak; son ikiye kalırsa play-off oynayacak.
- Türkiye dördüncü olursa, dört grup sonuncusu arasında ilk ikiye girmek zorunda. Bu durumda A/B Ligi play-off'una çıkacak.
- Türkiye dördüncüler sıralamasında son ikiye kalırsa doğrudan B Ligi'ne düşecek.
- Play-off hakkı kazanılması, A Ligi'nde kalmanın garantisi olmayacak; iki maçlık eşleşmenin de kazanılması gerekecek.