Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde A Ligi hesabı! İhtimallere göre sıralamalar

Dört grup dördüncüsü de kendi arasında sıralanıyor. En iyi iki dördüncü play-off hakkı elde ederken son iki sırada kalan takımlar doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Play-off eşleşmeleri iki maç üzerinden oynanıyor ve kazanan ekip bir sonraki Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde yer alıyor.

Grup üçüncüleri, lig aşamasının tamamlanmasının ardından kendi aralarında sıralanıyor. En iyi iki üçüncü doğrudan A Ligi'nde kalırken, diğer iki üçüncü B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan ekiplerle A/B Ligi play-off'una çıkıyor.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde dört grubun ilk iki sırasında yer alan takımlar çeyrek finale yükseliyor.

A Milli Takım, A Ligi 1. Grup'taki ilk 4 karşılaşmasında istediği sonuçları alamadı. Türkiye sırasıyla Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmalarda 2 gol atarken kalesinde 11 gol gördü ve -9 averajda kaldı. 4. haftanın ardından Fransa 10 puanla liderlik koltuğunda bulunurken İtalya 7 puana ulaştı. Belçika 6 puanla üçüncü, Türkiye ise 0 puanla son sırada yer aldı.

TÜRKİYE GRUBU ÜÇÜNCÜ BİTİREBİLİR Mİ?

Türkiye'nin matematiksel olarak üçüncülük şansı devam ediyor ancak bunun için son iki maçta hata yapma hakkı bulunmuyor.

Ay-yıldızlıların öncelikle 12 Kasım'da Belçika'yı, ardından 15 Kasım'da deplasmanda Fransa'yı mağlup ederek puanını 6'ya çıkarması gerekiyor.

Belçika'nın ise Türkiye mağlubiyetinin ardından son hafta İtalya karşısında da puan alamaması şart. Bu senaryoda Türkiye ile Belçika grubu 6'şar puanla tamamlayacak.

UEFA kurallarına göre aynı puandaki takımlar arasında ilk olarak kendi aralarındaki maçlardan alınan puan, ardından ikili averaj ve bu karşılaşmalarda atılan gol sayısı dikkate alınıyor.