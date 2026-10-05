B Ligi'nde kritik randevu! Romanya - İsveç Uluslar Ligi maçı A Para CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta Romanya ile İsveç karşı karşıya gelecek. İlk 3 maçından 7 puan çıkararak liderlik koltuğuna oturan İsveç, henüz puanla tanışamayan Romanya'ya konuk olacak. A Para'dan canlı yayınlanacak zorlu randevuyu takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
B Ligi 4. Grup'ta 7 puanla lider olan İsveç, henüz puanı bulunmayan Romanya'ya konuk olacak. Mücadelede ev sahibi ilk puanlarını almak, konuk takım ise liderliğini sürdürmek istiyor.
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Romanya maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İSVEÇ LİDERLİĞİ KORUMAK İSTİYOR
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta 4. hafta Romanya-İsveç mücadelesine sahne olacak. Graham Potter yönetimindeki İsveç, ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı ve haftaya lider girdi. Bosna Hersek 5 puanla ikinci, Polonya ise 4 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Gheorghe Hagi yönetimindeki Romanya ise oynadığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı ve henüz puan alamadı.
İLK MAÇI İSVEÇ KAZANDI
İki takım UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk karşılaşmalarında 25 Eylül'de İsveç'te karşı karşıya geldi. İsveç mücadeleden 2-1 galip ayrılarak turnuvaya 3 puanla başladı. Graham Potter'ın ekibi ikinci maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. İsveç, üçüncü karşılaşmada ise Bosna Hersek deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. İsveç böylece ilk 3 maçta yenilgi yüzü görmeden 7 puana ulaştı.
ROMANYA 3 MAÇTA PUAN ALAMADI
Romanya için Uluslar Ligi'nin ilk 3 haftası istediği gibi geçmedi. Hagi'nin öğrencileri İsveç'e 2-1 mağlup olduktan sonra sahasında Bosna Hersek'e 4-2 yenildi. Romanya son karşılaşmasında ise Polonya deplasmanında 6-0'lık mağlubiyet yaşadı. İlk 3 maçında rakip fileleri 3 kez havalandıran Romanya, kalesinde 12 gol gördü. Ev sahibi ekip İsveç karşısında turnuvadaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.
466 MİLYON EUROLUK MAÇ
Romanya-İsveç karşılaşması iki takımın kadro değerleri açısından da dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre Romanya Milli Takımı'nın toplam piyasa değeri 56,95 milyon euro. İsveç'in toplam kadro değeri ise 409,08 milyon euro olarak gösteriliyor. Böylece iki takımın toplam piyasa değeri 466,03 milyon euroya ulaşıyor. İsveç ile Romanya arasındaki piyasa değeri farkı ise 352,13 milyon euro. İsveç'in kadro değeri rakibinin 7 katından fazla.
İSVEÇ'TE GYOKERES ÖNE ÇIKIYOR
İsveç, Uluslar Ligi'nin ilk 3 haftasında rakip fileleri 6 kez havalandırdı. İsveç Futbol Federasyonu verilerine göre Viktor Gyokeres turnuvada attığı 3 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda. Alexander Isak, Benjamin Nygren ve Yasin Ayari de İsveç adına gol sevinci yaşayan isimler arasında bulunuyor. Graham Potter'ın ekibi Romanya deplasmanından galibiyetle dönerek liderlik koltuğundaki yerini korumayı hedefliyor.
KADROLAR
Romanya: Ionut Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru, Andrei Ratiu, Matei Ilie, Andrei Coubis, Lisav Eissat, Raul Oprut, Vladimir Screciu, Tony Strata, Tudor Baluta, Darius Olaru, Alexandru Cicaldau, Nicolae Stanciu, Nicusor Bancu, Ianis Hagi, Razvan Marin, Catalin Cirjan, Olimpiu Morutan, Vlad Dragomir, Florin Tanase, Valentin Mihaila, Dennis Man.
İsveç: Noel Tornqvist, Viktor Johansson, Melker Ellborg, Felix Beijmo, Victor Lindelof, Eric Smith, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson, Hampus Skoglund, Victor Eriksson, Samuel Dahl, Lucas Bergvall, Hugo Bolin, Williot Swedberg, Ken Sema, Jesper Karlstrom, Sebastian Nanasi, Hugo Larsson, Alexander Bernhardsson, Besfort Zeneli, Paulos Abraham, Viktor Gyokeres.