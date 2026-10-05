Romanya için Uluslar Ligi'nin ilk 3 haftası istediği gibi geçmedi. Hagi'nin öğrencileri İsveç'e 2-1 mağlup olduktan sonra sahasında Bosna Hersek'e 4-2 yenildi. Romanya son karşılaşmasında ise Polonya deplasmanında 6-0'lık mağlubiyet yaşadı. İlk 3 maçında rakip fileleri 3 kez havalandıran Romanya, kalesinde 12 gol gördü. Ev sahibi ekip İsveç karşısında turnuvadaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Graham Potter'ın öğrencileri turnuvada henüz mağlubiyet yaşamadı. (Fotoğraf: AFP)

466 MİLYON EUROLUK MAÇ

Romanya-İsveç karşılaşması iki takımın kadro değerleri açısından da dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre Romanya Milli Takımı'nın toplam piyasa değeri 56,95 milyon euro. İsveç'in toplam kadro değeri ise 409,08 milyon euro olarak gösteriliyor. Böylece iki takımın toplam piyasa değeri 466,03 milyon euroya ulaşıyor. İsveç ile Romanya arasındaki piyasa değeri farkı ise 352,13 milyon euro. İsveç'in kadro değeri rakibinin 7 katından fazla.