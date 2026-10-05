Fransa ilk yarıda topa daha fazla sahip olarak Barcola, Lepaul ve Akliouche ile fırsatlar yakaladı ancak Maarten Vandevoordt'u geçemedi. Belçika ise 35. dakikada Romeo Lavia'nın pasında Dodi Lukebakio'nun attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Fransa, ilk yarının son bölümünde rakip yarı alandaki baskısını artırdı ve Maghnes Akliouche ile köşe vuruşu kullandı ancak Belçika savunması skor üstünlüğünü korudu.

Devam eden Fransa baskısında Maghnes Akliouche ceza sahasına girdi ancak Belçika savunması şut fırsatı vermeden araya girdi.

Fransa bir sonraki maçında İtalya'ya konuk olacak. (Fotoğraf: AFP)

61' Fransa'da iki değişiklik daha

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane iki değişiklik daha yaptı. Maghnes Akliouche'un yerine Rayan Cherki, Manu Kone'nin yerine ise Lucas Da Cunha oyuna girdi.

62' Fransa serbest vuruş kazandı

Ev sahibi ekip Belçika yarı alanında bir kez daha serbest vuruş kazandı ve beraberlik golü için baskısını sürdürdü.

63' Fransa köşe vuruşu kazandı

Fransa, Michael Olise ile köşe vuruşu kullandı. Ev sahibi ekip ikinci yarıda oyunu Belçika yarı alanına taşımaya devam etti.

63' Fransa 0-1 Belçika

İkinci yarının ilk bölümünde skor değişmedi. Belçika, Dodi Lukebakio'nun 35. dakikada attığı golle 1-0 üstünlüğünü sürdürdü.