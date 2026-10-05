Fransa 4-1 Belçika Uluslar Ligi maç sonucu
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'yı 4-1 mağlup etti. Olise 2 gol, Doue ise 1 gol ve 2 asistle geri dönüşün başrolünde yer aldı. İşte A Spor'dan yayınlanan maçta atılan goller...
Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında Belçika'yı 4-1 mağlup etti. Stade de France'ta oynanan mücadelede ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Zinedine Zidane'ın ekibi, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı. Fransa'nın gollerini Desire Doue, Rayan Cherki ve 2 kez Michael Olise kaydetti. Belçika'nın tek golü Dodi Lukebakio'dan geldi.
LUKEBAKIO BELÇİKA'YI ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın ilk golü 35. dakikada geldi. Romeo Lavia'nın pasını değerlendiren Dodi Lukebakio topu ağlara gönderdi ve Belçika'yı 1-0 öne geçirdi.
Fransa ilk yarıda beraberlik golünü bulamadı ve konuk ekip soyunma odasına üstün girdi.
DOUE BERABERLİĞİ GETİRDİ
Fransa'nın ikinci yarıdaki baskısı 77. dakikada sonuç verdi.
Lucas Da Cunha'nın asistinde Desire Doue topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.
Fransa beraberliğin ardından hız kesmedi.
CHERKI MAÇI ÇEVİRDİ
Beraberlik golünden yalnızca 4 dakika sonra Stade de France bir kez daha ayağa kalktı.
81. dakikada Michael Olise'nin hazırladığı pozisyonda Rayan Cherki topu ağlarla buluşturdu ve Fransa'yı 2-1 öne geçirdi.
Fransa böylece ilk yarısını geride kapattığı mücadelede üstünlüğü ele aldı.
OLISE SON DAKİKALARDA FİŞİ ÇEKTİ
Ev sahibinin hücumdaki etkili oyunu son dakikalarda da devam etti.
88. dakikada Desire Doue'nin pasında Michael Olise fileleri havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı.
Olise, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Yine Desire Doue'nin asistinde golü bulan yıldız futbolcu skoru 4-1'e taşıdı.
Fransa böylece ikinci yarıda attığı 4 golle Belçika karşısında farklı bir galibiyete ulaştı.
YEDEKLER MAÇA DAMGA VURDU
Zinedine Zidane'ın ikinci yarıda oyuna aldığı futbolcular galibiyetin başrolünü oynadı.
Desire Doue 1 gol ve 2 asistle mücadeleye damga vururken Michael Olise 2 gol ve 1 asist yaptı. Rayan Cherki de Fransa'nın geri dönüşünü tamamlayan golü kaydetti.
Fransa'nın ikinci yarıdaki 4 golünün tamamında sonradan oyuna giren futbolcular doğrudan rol oynadı.
GOL
FRANSA 0-1 BELÇİKA
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Fransa ile Belçika arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Stade de France'taki karşılaşma başladı.
3' Fransa etkili başladı
Fransa, Bradley Barcola üzerinden rakip kaleye yöneldi. Devam eden atakta Maghnes Akliouche kaleyi denedi ancak Maarten Vandevoordt topu kurtardı.
8' Fransa köşe vuruşu kazandı
Ev sahibi ekip baskısını sürdürerek karşılaşmadaki ilk köşe vuruşlarından birini kazandı. Maghnes Akliouche kornerde topun başına geçti.
13' Fransa baskısını artırdı
Fransa bir kez daha köşe vuruşu kazandı. Ousmane Dembele'nin kullandığı kornerde Belçika savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
16' Üst üste kornerler
Fransa rakip yarı alandaki baskısını sürdürdü ve kısa süre içinde iki kez daha köşe vuruşu kazandı. Belçika savunması ceza sahasına gönderilen toplarda gole izin vermedi.
20' Belçika serbest vuruş kazandı
Belçika, Fransa yarı alanında serbest vuruş kazandı ancak duran top organizasyonundan sonuç çıkaramadı.
22' Fransa serbest vuruş kazandı
Fransa kendi yarı alanında kazanılan serbest vuruşun ardından yeniden oyunun kontrolünü ele aldı.
26' Fransa yeniden duran top kazandı
Ev sahibi ekip rakip yarı alanda bir serbest vuruş daha kazandı. Fransa bu bölümde topa daha fazla sahip olan taraf oldu.
29' Belçika ilk kornerini kullandı
Belçika, Diego Moreira'nın taşıdığı hücumun ardından köşe vuruşu kazandı. Konuk ekip böylece ilk yarım saatteki ilk kornerini kullandı.
30' Fransa 0-0 Belçika
İlk yarım saat golsüz eşitlikle geçildi. Fransa bu bölümde yüzde 60 civarında topa sahip olurken 6 şutun 2'sinde kaleyi buldu. Belçika ise 2 şut üretirken bunların 1'i kaleyi buldu. Fransa 4, Belçika 1 köşe vuruşu kullandı.
32' Fransa üst üste fırsatlar yakaladı
Eduardo Camavinga'nın uzun pasında Ousmane Dembele sağ tarafta topla buluştu. Dembele'nin kale önüne çevirdiği topa Esteban Lepaul gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Devam eden Fransa baskısında Maghnes Akliouche ceza sahasına girdi ancak Belçika savunması şut fırsatı vermeden araya girdi.
35' GOL | Fransa 0-1 Belçika
Belçika, Dodi Lukebakio'nun golüyle öne geçti. Romeo Lavia'nın merkezden savunma arkasına gönderdiği etkili pasta Lukebakio hareketlendi.
Andy Diouf'un arkasına sarkan Belçikalı futbolcu, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı falsolu vuruşla topu Guillaume Restes'in yanından ağlara gönderdi.
43' Fransa baskısını sürdürdü
Fransa, ilk yarının son bölümünde rakip yarı alandaki baskısını artırdı ve Maghnes Akliouche ile köşe vuruşu kullandı ancak Belçika savunması skor üstünlüğünü korudu.
İlk yarı sonucu | Fransa 0-1 Belçika
Fransa ilk yarıda topa daha fazla sahip olarak Barcola, Lepaul ve Akliouche ile fırsatlar yakaladı ancak Maarten Vandevoordt'u geçemedi. Belçika ise 35. dakikada Romeo Lavia'nın pasında Dodi Lukebakio'nun attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.
46' İkinci yarı başladı
Fransa ile Belçika arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. Belçika, Dodi Lukebakio'nun ilk yarıda attığı golle 1-0'lık üstünlüğünü korudu.
57' Lavia sarı kart gördü
Belçika'da Romeo Lavia yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Fransa rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.
59' Fransa köşe vuruşu kazandı
Fransa ikinci yarıda baskısını artırırken Ousmane Dembele'nin kullandığı köşe vuruşuyla Belçika ceza sahasında tehlike yaratmaya çalıştı.
60' Fransa'da değişiklik
Fransa'da Ousmane Dembele oyundan çıkarken Michael Olise mücadeleye dahil oldu.
61' Fransa'da iki değişiklik daha
Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane iki değişiklik daha yaptı. Maghnes Akliouche'un yerine Rayan Cherki, Manu Kone'nin yerine ise Lucas Da Cunha oyuna girdi.
62' Fransa serbest vuruş kazandı
Ev sahibi ekip Belçika yarı alanında bir kez daha serbest vuruş kazandı ve beraberlik golü için baskısını sürdürdü.
63' Fransa köşe vuruşu kazandı
Fransa, Michael Olise ile köşe vuruşu kullandı. Ev sahibi ekip ikinci yarıda oyunu Belçika yarı alanına taşımaya devam etti.
63' Fransa 0-1 Belçika
İkinci yarının ilk bölümünde skor değişmedi. Belçika, Dodi Lukebakio'nun 35. dakikada attığı golle 1-0 üstünlüğünü sürdürdü.
KADROLAR
Fransa: Guillaume Restes, Mike Maignan, Jean Butez, Pierre Kalulu, Adrien Truffert, Jules Kounde, Leny Yoro, Maxence Lacroix, Jeremy Jacquet, Eduardo Camavinga, Manu Kone, Rayan Cherki, Michael Olise, Andy Diouf, Adrien Rabiot, Maghnes Akliouche, Lucas Da Cunha, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Esteban Lepaul, Desire Doue.
Belçika: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Zeno Debast, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Mandela Keita, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Timothy Castagne, Romeo Lavia, Leandro Trossard, Joaquin Seys, Diego Moreira, Hans Vanaken, Nicolas Raskin, Mika Godts, Romelu Lukaku, Lois Openda, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Matias Fernandez-Pardo.