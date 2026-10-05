Türkiye İtalya'ya 3-1 yenildi. (Fotoğraf: AA)

İTALYA'YA KARŞI GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ

İtalya karşısındaki 3-1'lik yenilgi, iki takım arasındaki dikkat çekici seriyi de devam ettirdi. İtalya, A Milli Takım'ın tarihinde galibiyet elde edemeden en fazla karşılaştığı rakip olmayı sürdürdü. Türkiye, İtalya ile oynadığı karşılaşmalarda 5 beraberlik alırken 13 kez mağlup oldu ve rakibini yenemedi.