A Milli Takım'da 38 yıl sonra bir ilk! Son 7 maçta 6 mağlubiyet
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olurken ay-yıldızlıların son dönemdeki kötü sonuçları dikkat çeken istatistikleri de beraberinde getirdi. Türkiye, 38 yıl sonra ilk kez üst üste 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılırken son 7 maçının 6'sını kaybetti.
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk 4 karşılaşmadan da puan çıkaramadı. Ay-yıldızlı ekip, böylece Ekim 1987-Mart 1988 döneminden bu yana ilk kez üst üste 4 maç kaybetti. Türkiye'nin 4 maçlık mağlubiyet serisi, İtalya deplasmanındaki 3-1'lik yenilgiyle tamamlandı.
SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET
A Milli Takım'ın son dönemde aldığı sonuçlar da dikkat çekti. Türkiye, oynadığı son 7 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet elde ederken 6 kez sahadan mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlıların son 7 maçtaki sonuçları şöyle:
Türkiye 1-3 İtalya
Türkiye 0-3 Belçika
Türkiye 1-4 İtalya
Türkiye 0-1 Fransa
Türkiye 3-2 ABD
Türkiye 0-1 Paraguay
Türkiye 0-2 Avustralya
Türkiye'nin bu süreçteki tek galibiyeti ABD karşısında geldi.
MONTELLA LİSTEDE ÜÇÜNCÜ SIRAYA ÇIKTI
A Milli Takım'ın Vincenzo Montella dönemindeki farklı mağlubiyetleri de istatistiklere yansıdı.
Milli Takım tarihinde görev yapan yabancı teknik direktörler arasında 3 veya daha fazla gol yiyerek en fazla mağlubiyet yaşayan isimler sıralamasında Montella üçüncü basamakta yer aldı.
Sandro Puppo döneminde bu şekilde 10, Sepp Piontek döneminde 9 mağlubiyet yaşanırken Vincenzo Montella yönetimindeki sayı 7'ye yükseldi.
Sıralama şöyle:
10 - Sandro Puppo
9 - Sepp Piontek
7 - Vincenzo Montella
İTALYA'YA KARŞI GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ
İtalya karşısındaki 3-1'lik yenilgi, iki takım arasındaki dikkat çekici seriyi de devam ettirdi. İtalya, A Milli Takım'ın tarihinde galibiyet elde edemeden en fazla karşılaştığı rakip olmayı sürdürdü. Türkiye, İtalya ile oynadığı karşılaşmalarda 5 beraberlik alırken 13 kez mağlup oldu ve rakibini yenemedi.
İTALYA DEPLASMANINDA DA GALİBİYET YOK
Ay-yıldızlı ekip, İtalya deplasmanında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Türkiye, İtalya'da oynadığı karşılaşmalarda 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Bologna'daki 3-1'lik sonuçla birlikte A Milli Takım'ın hem Uluslar Ligi'ndeki 4 maçlık yenilgi serisi hem de İtalya karşısındaki galibiyet hasreti devam etti.