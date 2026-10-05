Romanya 0-1 İsveç Uluslar Ligi maç sonucu
İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nde Romanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 13. dakikada Viktor Gyökeres attı. İşte A Para'dan canlı yayınlanan maçta atılan gol...
İsveç, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un 4. haftasında Romanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bükreş'teki Arena Nationala'da oynanan karşılaşmanın tek golünü 13. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. İsveç, aldığı kritik galibiyetle grup yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
GYÖKERES PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol henüz 13. dakikada geldi.
İsveç'in geliştirdiği hücumda Viktor Gyökeres topu ağlarla buluşturdu ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.
Romanya ilk yarının kalan bölümünde beraberlik golünü bulamadı ve İsveç soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
ROMANYA BERABERLİK İÇİN YÜKLENDİ
Ev sahibi ekip ikinci yarıda oyunun kontrolünü daha fazla eline almaya çalıştı.
Romanya rakip kalede pozisyon üretmesine rağmen İsveç savunmasını aşamadı. Sarı-mavililer ise ilk yarıda elde ettiği skor avantajını korumayı başardı.
Romanya'nın özellikle duran toplar ve kanat organizasyonlarıyla kurduğu baskı sonuç vermedi.
HAGI VE MIHAILA HAMLESİ
Romanya Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, ikinci yarıda hücum gücünü artırmak için oyuncu değişikliklerine gitti.
69. dakikada Nicolae Stanciu'nun yerine Ianis Hagi, Razvan Marin'in yerine Valentin Mihaila ve Darius Olaru'nun yerine Alexandru Cicaldau oyuna dahil oldu.
İsveç'te ise Graham Potter orta saha ve savunma hattında değişikliklere gitti. Jesper Karlström, Gabriel Gudmundsson, Besfort Zeneli ve Sebastian Nanasi oyuna sonradan dahil olan isimler arasında yer aldı.
İSVEÇ TEK GOLLE KAZANDI
Romanya karşılaşmada topa daha fazla sahip olmasına ve rakip kaleye daha fazla şut göndermesine rağmen aradığı golü bulamadı.
İsveç ise Gyökeres'in ilk yarıda attığı golü maçın sonuna kadar korudu ve Bükreş'ten 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
GOL
ROMANYA 0-1 İSVEÇ
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Romanya ile İsveç arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. İlk dakikada Dennis Man savunma arkasına hareketlendi ancak ofsayta yakalandı.
4' Nanasi kaleyi bulamadı
İsveç, Besfort Zeneli'nin pasında Sebastian Nanasi ile etkili geldi. Ceza sahasının merkezinde topla buluşan Nanasi'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruş kalenin solundan auta çıktı.
5' Bancu sarı kart gördü
Romanya'da Nicusor Bancu, Alexander Bernhardsson'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
8' Bancu'nun şutu engellendi
Romanya, Dennis Man'ın pasında Nicusor Bancu ile kaleyi yokladı. Ceza sahasının sol tarafından sol ayağıyla yapılan vuruş İsveç savunmasından döndü.
13' Nanasi direğe takıldı
İsveç gole çok yaklaştı. Alexander Bernhardsson'un ortasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Sebastian Nanasi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş sol direğe çarptı.
13' GOL | Romanya 0-1 İsveç
Direkten dönen topu takip eden Viktor Gyokeres, çok yakın mesafeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve İsveç'i öne geçirdi.
15' Romanya köşe vuruşu kazandı
Romanya'nın geliştirdiği atakta Eric Smith'in müdahalesiyle top dışarı çıktı. Ev sahibi ekip köşe vuruşu kazandı.
16' Olaru'nun şutu engellendi
Florin Tanase'nin pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Darius Olaru'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruş İsveç savunmasından döndü.
19' Gyokeres üstten auta gönderdi
İsveç, Jesper Karlstrom'un pasında Viktor Gyokeres ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla kaleyi deneyen Gyokeres'in vuruşu üstten auta çıktı.
25' Bernhardsson gole yaklaştı
Gabriel Gudmundsson'un ortasında kale alanının sağ tarafında topla buluşan Alexander Bernhardsson, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
28' Hindrich tehlikeyi önledi
İsveç'in geliştirdiği atakta kaleci Otto Hindrich'in müdahalesiyle top dışarı çıktı ve konuk ekip köşe vuruşu kazandı.
30' Lindelof kafayla auta gönderdi
İsveç'in kullandığı köşe vuruşunun ardından Alexander Bernhardsson ortasını yaptı. Victor Lindelof'un kale alanından yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.
33' Gyokeres bir kez daha gole yaklaştı
İsveç'in kullandığı köşe vuruşunda Eric Smith'in hazırladığı pozisyonda Viktor Gyokeres kafa vuruşunu yaptı ancak top sol taraftan auta çıktı.
36' Stanciu'nun şutu engellendi
Romanya, Dennis Man'ın pasında Nicolae Stanciu ile kaleyi yokladı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla yapılan vuruş İsveç savunmasından döndü.
43' Stanciu bir kez daha denedi
Andrei Ratiu'nun pasında topla buluşan Nicolae Stanciu, ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak İsveç savunması şutu engelledi.
44' Hindrich, Nanasi'yi durdurdu
İsveç, Viktor Gyokeres'in pasında Sebastian Nanasi ile ikinci gole yaklaştı. Kale alanının sol tarafından yapılan vuruşu Otto Hindrich sol alt köşede kurtardı.
45' Dennis Man kaleyi bulamadı
Romanya, Vlad Dragomir'in pasında Dennis Man ile kaleyi yokladı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla yapılan vuruş üstten ve yandan auta çıktı.
45+1' Smith kafayla auta gönderdi
İsveç'in duran top organizasyonunda Sebastian Nanasi'nin ortasına Eric Smith kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.
İlk yarı sonucu | Romanya 0-1 İsveç
İsveç, 13. dakikada Viktor Gyokeres'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Konuk ekip aynı pozisyonun başlangıcında Sebastian Nanasi ile direğe takılırken Romanya, Stanciu, Olaru ve Dennis Man ile fırsatlar üretti ancak eşitliği sağlayamadı.
46' İkinci yarı başladı
Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Romanya'da Nicusor Bancu oyundan çıkarken Lisav Eissat mücadeleye dahil oldu.
48' Razvan Marin sarı kart gördü
Romanya'da Razvan Marin, Gabriel Gudmundsson'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
466 MİLYON EUROLUK MAÇ
Romanya-İsveç karşılaşması iki takımın kadro değerleri açısından da dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre Romanya Milli Takımı'nın toplam piyasa değeri 56,95 milyon euro. İsveç'in toplam kadro değeri ise 409,08 milyon euro olarak gösteriliyor. Böylece iki takımın toplam piyasa değeri 466,03 milyon euroya ulaşıyor. İsveç ile Romanya arasındaki piyasa değeri farkı ise 352,13 milyon euro. İsveç'in kadro değeri rakibinin 7 katından fazla.
İSVEÇ'TE GYOKERES ÖNE ÇIKIYOR
İsveç, Uluslar Ligi'nin ilk 3 haftasında rakip fileleri 6 kez havalandırdı. İsveç Futbol Federasyonu verilerine göre Viktor Gyokeres turnuvada attığı 3 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda. Alexander Isak, Benjamin Nygren ve Yasin Ayari de İsveç adına gol sevinci yaşayan isimler arasında bulunuyor. Graham Potter'ın ekibi Romanya deplasmanından galibiyetle dönerek liderlik koltuğundaki yerini korumayı hedefliyor.
KADROLAR
Romanya: Ionut Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru, Andrei Ratiu, Matei Ilie, Andrei Coubis, Lisav Eissat, Raul Oprut, Vladimir Screciu, Tony Strata, Tudor Baluta, Darius Olaru, Alexandru Cicaldau, Nicolae Stanciu, Nicusor Bancu, Ianis Hagi, Razvan Marin, Catalin Cirjan, Olimpiu Morutan, Vlad Dragomir, Florin Tanase, Valentin Mihaila, Dennis Man.
İsveç: Noel Tornqvist, Viktor Johansson, Melker Ellborg, Felix Beijmo, Victor Lindelof, Eric Smith, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson, Hampus Skoglund, Victor Eriksson, Samuel Dahl, Lucas Bergvall, Hugo Bolin, Williot Swedberg, Ken Sema, Jesper Karlstrom, Sebastian Nanasi, Hugo Larsson, Alexander Bernhardsson, Besfort Zeneli, Paulos Abraham, Viktor Gyokeres.