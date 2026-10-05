İsveç, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un 4. haftasında Romanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bükreş'teki Arena Nationala'da oynanan karşılaşmanın tek golünü 13. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. İsveç, aldığı kritik galibiyetle grup yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

GYÖKERES PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol henüz 13. dakikada geldi.

İsveç'in geliştirdiği hücumda Viktor Gyökeres topu ağlarla buluşturdu ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Romanya ilk yarının kalan bölümünde beraberlik golünü bulamadı ve İsveç soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

ROMANYA BERABERLİK İÇİN YÜKLENDİ

Ev sahibi ekip ikinci yarıda oyunun kontrolünü daha fazla eline almaya çalıştı.

Romanya rakip kalede pozisyon üretmesine rağmen İsveç savunmasını aşamadı. Sarı-mavililer ise ilk yarıda elde ettiği skor avantajını korumayı başardı.

Romanya'nın özellikle duran toplar ve kanat organizasyonlarıyla kurduğu baskı sonuç vermedi.

HAGI VE MIHAILA HAMLESİ

Romanya Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, ikinci yarıda hücum gücünü artırmak için oyuncu değişikliklerine gitti.

69. dakikada Nicolae Stanciu'nun yerine Ianis Hagi, Razvan Marin'in yerine Valentin Mihaila ve Darius Olaru'nun yerine Alexandru Cicaldau oyuna dahil oldu.

İsveç'te ise Graham Potter orta saha ve savunma hattında değişikliklere gitti. Jesper Karlström, Gabriel Gudmundsson, Besfort Zeneli ve Sebastian Nanasi oyuna sonradan dahil olan isimler arasında yer aldı.

İSVEÇ TEK GOLLE KAZANDI

Romanya karşılaşmada topa daha fazla sahip olmasına ve rakip kaleye daha fazla şut göndermesine rağmen aradığı golü bulamadı.

İsveç ise Gyökeres'in ilk yarıda attığı golü maçın sonuna kadar korudu ve Bükreş'ten 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.