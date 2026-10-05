İki takım arasında Brüksel'de oynanan ilk maçı Fransa 1-0 kazandı. (Fotoğraf: AFP)

2 MİLYAR EUROYU AŞAN KADROLAR

Fransa-Belçika mücadelesi, sahadaki yıldızların yanı sıra iki takımın kadro değerleriyle de dikkat çekiyor.

Fransa'nın toplam piyasa değeri 1 milyar 460 milyon euro.

Belçika'nın toplam kadro değeri ise 589 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Böylece iki milli takımın toplam piyasa değeri 2 milyar 49,8 milyon euroya ulaşıyor. Fransa ile Belçika arasındaki kadro değeri farkı ise 870,2 milyon euro.

Fransa, piyasa değeri bakımından rakibinin yaklaşık 2,5 katına yakın bir kadroya sahip.