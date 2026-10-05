Grubumuzda liderlik savaşı: Fransa - Belçika Uluslar Ligi maçı A Spor CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fransa ile Belçika karşı karşıya geliyor. 7 puanla liderlik koltuğunda bulunan Fransa, 6 puanlı Belçika'yı Stade de France'ta ağırlayacak. İki dev milli takımın toplam piyasa değeri 2 milyar euroyu aşıyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Fransa ile Belçika kozlarını paylaşacak. Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmada kazanan taraf 3 puanın sahibi olacak. Horozlar galip ayrılarak farkı artırmak, Kırmızı Şeytanlar ise liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
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Fransa - Belçika maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ZİRVEDE KRİTİK 90 DAKİKA
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta 4. hafta Fransa-Belçika mücadelesine sahne olacak.
Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı ve haftaya lider girdi.
Belçika ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda 6 puana ulaştı. Mark van Bommel'in öğrencileri, Fransa'nın yalnızca 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
İtalya 4 puanla üçüncü, henüz puan alamayan Türkiye ise son sırada yer alıyor.
Fransa'nın kazanması halinde puanı 10'a yükselecek ve Belçika ile arasındaki fark 4 puana çıkacak. Belçika'nın galibiyetinde ise Kırmızı Şeytanlar 9 puanla Fransa'nın önüne geçecek.
İLK MAÇI FRANSA KAZANDI
İki takım gruptaki ilk karşılaşmada 28 Eylül'de Brüksel'de karşı karşıya geldi.
Fransa, çekişmeli mücadeleyi Michael Olise'nin 88. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Belçika karşısından 3 puanla ayrılan Zidane'ın ekibi, ardından Stade de France'ta İtalya ile 1-1 berabere kaldı.
Belçika ise Fransa yenilgisinin ardından Türkiye karşısında önemli bir galibiyete imza attı. Kırmızı Şeytanlar, Kevin De Bruyne'nin 2 gol attığı karşılaşmada Türkiye'yi 3-0 mağlup etti.
2 MİLYAR EUROYU AŞAN KADROLAR
Fransa-Belçika mücadelesi, sahadaki yıldızların yanı sıra iki takımın kadro değerleriyle de dikkat çekiyor.
Fransa'nın toplam piyasa değeri 1 milyar 460 milyon euro.
Belçika'nın toplam kadro değeri ise 589 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Böylece iki milli takımın toplam piyasa değeri 2 milyar 49,8 milyon euroya ulaşıyor. Fransa ile Belçika arasındaki kadro değeri farkı ise 870,2 milyon euro.
Fransa, piyasa değeri bakımından rakibinin yaklaşık 2,5 katına yakın bir kadroya sahip.
FRANSA'DA ZIDANE DÖNEMİ
Fransa, Zinedine Zidane yönetiminde Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.
Maviler ilk hafta Türkiye'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederken ardından Belçika'yı yine deplasmanda aynı skorla geçti.
Fransa'nın gruptaki ilk puan kaybı ise İtalya karşısında geldi. Stade de France'taki karşılaşma 1-1 sona erdi.
Michael Olise, Fransa adına turnuvanın ilk 3 maçında 2 gole ulaşırken Zidane'ın takımının hücumdaki dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
BELÇİKA TÜRKİYE GALİBİYETİYLE GELİYOR
Belçika Uluslar Ligi'ne İtalya deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı.
Kırmızı Şeytanlar ikinci maçta Fransa'ya 1-0 yenilirken üçüncü karşılaşmada Türkiye'yi 3-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.
Kevin De Bruyne, Türkiye karşısında attığı 2 golle galibiyetin başrolünü oynadı.
Belçika, Fransa deplasmanında kazanması halinde hem ilk maçın rövanşını alacak hem de A Ligi 1. Grup'ta liderliği rakibinden devralacak.
KADROLAR
Fransa: Guillaume Restes, Mike Maignan, Jean Butez, Pierre Kalulu, Adrien Truffert, Jules Kounde, Leny Yoro, Maxence Lacroix, Jeremy Jacquet, Eduardo Camavinga, Manu Kone, Rayan Cherki, Michael Olise, Andy Diouf, Adrien Rabiot, Maghnes Akliouche, Lucas Da Cunha, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Esteban Lepaul, Desire Doue.
Belçika: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Zeno Debast, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Mandela Keita, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Timothy Castagne, Romeo Lavia, Leandro Trossard, Joaquin Seys, Diego Moreira, Hans Vanaken, Nicolas Raskin, Mika Godts, Romelu Lukaku, Lois Openda, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Matias Fernandez-Pardo.