UEFA tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslar Ligi'nde 4. hafta heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti. Gecenin öne çıkan sonucuna Portekiz imza atarken Hollanda da Sırbistan'ı mağlup ederek Yunanistan'ı averajla geçti ve grubun zirvesine yükseldi.

Kosova ile Avusturya ve İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail puanları paylaşırken Malta ile Azerbaycan gecenin tek gollü galipleri oldu.