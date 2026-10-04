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Uluslar Ligi'nde ilk çeyrek finalist belli oldu! İşte alınan sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Ekim Pazar günü 5 grupta 8 karşılaşma oynandı. Portekiz, Norveç'i 2-1 mağlup ederek çeyrek final biletini alırken Hollanda, Sırbistan karşısındaki kritik galibiyetle A Ligi 2. Grup'ta averajla zirveye çıktı. Almanya ise Yunanistan deplasmanında gol bulamadı.

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Uluslar Ligi'nde ilk çeyrek finalist belli oldu! İşte alınan sonuçlar

UEFA tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslar Ligi'nde 4. hafta heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti. Gecenin öne çıkan sonucuna Portekiz imza atarken Hollanda da Sırbistan'ı mağlup ederek Yunanistan'ı averajla geçti ve grubun zirvesine yükseldi.

Kosova ile Avusturya ve İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail puanları paylaşırken Malta ile Azerbaycan gecenin tek gollü galipleri oldu.

Hollanda Sırbistan'ı 2-1 yendi (Fotoğraf: AFP)Hollanda Sırbistan'ı 2-1 yendi (Fotoğraf: AFP)

HOLLANDA ZİRVEYE YÜKSELDİ

A Ligi 2. Grup'ta Hollanda, Eindhoven'da Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Portakallar, 31. dakikada Teun Koopmeiners'in serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Sırbistan yalnızca 4 dakika sonra Mihajlo Cvetkovic'in kafa vuruşuyla eşitliği sağladı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren isim ikinci yarıda oyuna giren Joshua Zirkzee oldu. 72. dakikada yakın mesafeden fileleri havalandıran Zirkzee, takımına 3 puanı getirdi. Virgil van Dijk ise Hollanda formasıyla 100. milli maçına çıktı.

Hollanda bu sonuçla 8 puana ulaştı ve aynı puandaki Yunanistan'ın önünde averajla A Ligi 2. Grup'un zirvesine yerleşti.

Yunanistan Almanya'dan 2 maçta 5 puan aldı (Fotoğraf:REUTERS)Yunanistan Almanya'dan 2 maçta 5 puan aldı (Fotoğraf:REUTERS)

ALMANYA SELANİK'TE DUVARA ÇARPTI

Grubun diğer maçında Yunanistan ile Almanya, Selanik'te 0-0 berabere kaldı. Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya özellikle ilk yarıda büyük baskı kurmasına rağmen Yunanistan kalecisi Konstantinos Tzolakis'i geçemedi.

Jonathan Burkardt'ın 32. dakikada filelere gönderdiği top, pozisyonun başlangıcında Tom Bischof'un elle oynadığı gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Almanya ikinci yarıda da üstünlüğünü skora yansıtamazken Philipp Treu son bölümde önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Portekiz Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi (Fotoğraf: REUTERS)Portekiz Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi (Fotoğraf: REUTERS)

PORTEKİZ GERİDEN GELDİ, ÇEYREK FİNALİ KAPTI

A Ligi 4. Grup'ta gecenin en önemli sonuçlarından birini Portekiz aldı. Norveç, Kristoffer Ajer'in şık golüyle öne geçerken Portekiz'in cevabı yalnızca 2 dakika sonra João Cancelo'dan geldi.

İkinci yarıda baskısını artıran Portekiz'de João Félix'in hazırladığı pozisyonu Gonçalo Ramos 79. dakikada gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Son bölümde Francisco Conceição ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesine rağmen üstünlüğünü koruyan Portekiz, grupta 4'te 4 yaparak UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Rasmus Hojlund Galler'i devirdi (Fotoğraf: EPA)Rasmus Hojlund Galler'i devirdi (Fotoğraf: EPA)

DANİMARKA'YA HØJLUND YETTİ

Aynı grupta Danimarka, Galler'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Galler mücadeleye Brennan Johnson ve Lewis Koumas ile etkili başlarken Danimarka ilerleyen dakikalarda oyunda dengeyi kurdu.

Galler kalecisi Danny Ward, Rasmus Højlund ve Gustav Isaksen karşısında önemli kurtarışlara imza attı. Ancak Ward'ın hatalı pasıyla gelişen pozisyonun ardından Danimarka penaltı kazandı. Topun başına geçen Højlund hata yapmadı ve takımına galibiyeti getirdi. Danimarkalı forvet böylece son 4 Uluslar Ligi maçındaki 3. golünü kaydetti.

Kosova son dakikalarda yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı (Fotoğraf:AA)Kosova son dakikalarda yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı (Fotoğraf:AA)

KOSOVA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ SON BÖLÜMDE BİTTİ

B Ligi 3. Grup'ta Kosova ile Avusturya 1-1 berabere kaldı. Kosova'da Vedat Muriqi'nin yerine 67. dakikada oyuna dahil olan Fisnik Asllani, yalnızca 3 dakika sonra Edon Zhegrova'nın asistinde takımını 1-0 öne geçirdi.

Avusturya, 85. dakikada oyuna sonradan dahil olan Christoph Lang'ın kafa golüyle eşitliği yakaladı. Böylece gruptaki iki iddialı ekip puanları paylaşırken Avusturya liderliğini korudu.

Troy Parrott takımının tek golünü attı (Fotoğraf: AFP)Troy Parrott takımının tek golünü attı (Fotoğraf: AFP)

PARROTT ATTI, İSRAİL CEVAP VERDİ

B Ligi 3. Grup'un diğer karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail 1-1 berabere kaldı.

İrlanda, 39. dakikada Troy Parrott'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Parrott böylece Uluslar Ligi'nde son 3 maçındaki 4. golüne ulaştı ve gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.

İsrail ikinci yarının hemen başında cevap verdi. Dor Peretz, 47. dakikada skoru 1-1'e getirdi ve mücadelede başka gol çıkmadı.

MALTA'YI TEDDY TEUMA TAŞIDI

D Ligi 1. Grup'ta Malta, Andorra'yı 1-0 mağlup ederek grup liderliği yolunda kritik bir galibiyet aldı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Teddy Teuma, 49. dakikada ağları havalandırdı. Andorra'nın iki kez direğe takıldığı mücadelede Malta üstünlüğünü koruyarak puanını 7'ye çıkardı. Malta böylece ikinci sıradaki Gibraltar'ın 5 puan önüne geçti.

AZERBAYCAN LİDERLİĞE YÜKSELDİ

D Ligi 2. Grup'ta Azerbaycan, Litvanya'yı 1-0 mağlup etti. Bakü'deki karşılaşmanın tek golünü 25. dakikada Abdulla Xaybullayev kaydetti.

Azerbaycan bu sonuçla puanını 5'e çıkararak grupta liderliğe yükseldi. Litvanya 4 puanda kalırken Lihtenştayn'ın 1 puanı bulunuyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN SONUÇLARI

A Ligi 2. Grup

Hollanda: 2 - Sırbistan: 1
Yunanistan: 0 - Almanya: 0

A Ligi 4. Grup

Galler: 0 - Danimarka: 1
Portekiz: 2 - Norveç: 1

B Ligi 3. Grup

Kosova: 1 - Avusturya: 1
İrlanda Cumhuriyeti: 1 - İsrail: 1

D Ligi 1. Grup

Malta: 1 - Andorra: 0

D Ligi 2. Grup

Azerbaycan: 1 - Litvanya: 0

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