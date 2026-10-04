Montella'dan forvet çıkışı: Bana 3. Lig'den oyuncu sordular
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlıların hücum hattındaki eksiklerine değinen İtalyan teknik adam, kendisine son basın toplantısında 31 yaşında ve 3. Lig'de forma giyen bir forvetin neden kadroya alınmadığının sorulduğunu söyledi.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"HERKESE KARŞI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Türkiye'nin ilk kez UEFA Uluslar A Ligi seviyesinde mücadele ettiğine dikkat çeken Montella, bu süreçte deneyim kazandıklarını söyledi.
İtalyan teknik adam, "Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz." dedi.
MONTELLA EKSİKLERİ SAYDI
İtalya karşılaşması öncesinde kadrodaki önemli eksiklere dikkat çeken Montella, Arda Güler'in yanı sıra Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü ve Mert Müldür'den yararlanamayacaklarını söyledi.
Montella, "Maalesef yarın Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular." ifadelerini kullandı.
"MANTIK DIŞI ELEŞTİRİLERİ DİNLEMİYORUM"
Son dönemde kendisine ve Milli Takım'a yöneltilen eleştirilere de değinen Montella, eleştiriden kaçmadığını ancak gerçekçi bulmadığı değerlendirmeleri dikkate almadığını belirtti.
A Ligi'nin farklı bir rekabet seviyesi olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam, Türkiye'nin bu seviyede tarihinde ilk kez mücadele ettiğini ve önemli eksiklerle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.
Montella, mevcut dönemin Milli Takım'ın kendisini üst düzey rakiplere karşı test etmesi açısından önemli olduğunu söyledi.
"BANA 3. LİG'DEN FORVET SORDULAR"
Montella'nın basın toplantısında en dikkat çeken açıklamalarından biri ise santrfor tartışmalarıyla ilgili oldu.
Milli futbolculara yönelik eleştirilerin dozundan rahatsız olduğunu belirten İtalyan teknik adam, forvet sıkıntısıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamaları hatırlattı.
Montella, "Forvetimiz yok demiştim. Öyle bir noktadayız ki geçen basın toplantısında 31 yaşında, 3. Lig'de oynayan bir forveti bana sordular. Onu kadroya almamı istediler." dedi.
FUTBOLCULAR İÇİN DESTEK İSTEDİ
Montella, açıklamalarının devamında taraftar ve kamuoyuna Milli Takım oyuncularına destek verilmesi çağrısında bulundu.
Ağır eleştirilerin oyuncular üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini belirten deneyimli teknik adam, tam tersine verilen desteğin futbolcuların performansını yukarı taşıyabileceğini söyledi.
Montella, "Onlar da duygusal bir varlık bizler gibi. O yüzden en iyi şekilde destek vermemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.