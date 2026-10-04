İtalyan teknik adam, "Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz." dedi.

Türkiye 'nin ilk kez UEFA Uluslar A Ligi seviyesinde mücadele ettiğine dikkat çeken Montella, bu süreçte deneyim kazandıklarını söyledi.

Vincenzo Montella, İtalya-Türkiye karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (Fotoğraf: AA)

MONTELLA EKSİKLERİ SAYDI

İtalya karşılaşması öncesinde kadrodaki önemli eksiklere dikkat çeken Montella, Arda Güler'in yanı sıra Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü ve Mert Müldür'den yararlanamayacaklarını söyledi.

Montella, "Maalesef yarın Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular." ifadelerini kullandı.

"MANTIK DIŞI ELEŞTİRİLERİ DİNLEMİYORUM"

Son dönemde kendisine ve Milli Takım'a yöneltilen eleştirilere de değinen Montella, eleştiriden kaçmadığını ancak gerçekçi bulmadığı değerlendirmeleri dikkate almadığını belirtti.

A Ligi'nin farklı bir rekabet seviyesi olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam, Türkiye'nin bu seviyede tarihinde ilk kez mücadele ettiğini ve önemli eksiklerle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Montella, mevcut dönemin Milli Takım'ın kendisini üst düzey rakiplere karşı test etmesi açısından önemli olduğunu söyledi.