CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
ULUSLAR LİGİ
Haberler
Uluslar Ligi Videoları
GOL: Gonçalo Ramos | Portekiz 2-1 Norveç Uluslar Ligi
GOL: Gonçalo Ramos | Portekiz 2-1 Norveç Uluslar Ligi
Giriş Tarihi: 05 Ekim 2026 00:05
Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 00:08
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz, 79. dakikada Gonçalo Ramos'un attığı golle Norveç karşısında skoru 2-1'e getirdi.
SONRAKİ HABER
GOL: Joao Cancelo | Portekiz 1-1 Norveç Uluslar Ligi
Burak Zihni
Takvim.com.tr
Uluslar Ligi
Bunlar da Var
00:55
Adana ve Osmaniye’de peş peşe depremler! Kozan’da tepeden kopan kaya kütlesi kamerada
04.10.2026
Pazar
00:49
GOL: Christoph Lang | Kosova 1-1 Avusturya
04.10.2026
Pazar
01:20
GOL: Fisnik Asllani | Kosova 1-0 Avusturya Uluslar Ligi
04.10.2026
Pazar
02:24
Düzce'de motosikletin çarptığı İbrahim Gürdal hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı
04.10.2026
Pazar
CANLI YAYIN