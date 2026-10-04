37' Yunanistan kulübesine kırmızı kart

Yunanistan teknik heyetinden bir isim, hakem Clement Turpin ile yaşanan tartışmanın ardından kırmızı kart görerek saha kenarından gönderildi.

43' Scherhant kaleyi bulamadı

Almanya, Derry Scherhant ile bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Scherhant'ın uzak köşeye yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

45' Anton sarı kart gördü

Almanya'da Waldemar Anton, orta sahada Dimitrios Kourbelis'e yaptığı geç müdahalenin ardından sarı kart gördü.

45+4' Wirtz kaleyi bulamadı

İlk yarının son anlarında Scherhant'ın şutu savunmadan döndü. Boşta kalan topa Florian Wirtz vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

İlk yarı sonucu | Yunanistan 0-0 Almanya

Yunanistan ile Almanya arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Almanya daha fazla pozisyon üretirken Yunanistan kalecisi Konstantinos Tzolakis yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi. Jonathan Burkardt'ın 31. dakikada attığı gol ise VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesindeki faul nedeniyle iptal edildi.

46' İkinci yarı başladı

Yunanistan ile Almanya arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. Yunanistan devre arasında Alexandros Kyrizidis ve Vangelis Pavlidis'in yerine Thanasis Androutsos ile Konstantinos Karetsas'ı oyuna aldı.

49' Urbig gole izin vermedi

Yunanistan, Konstantinos Karetsas'ın pasıyla sol kanattan etkili geldi. Devam eden pozisyonda kullanılan köşe vuruşunda Giorgos Masouras'ın kafa vuruşunu kaleci Jonas Urbig kontrol etti.