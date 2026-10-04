Panzerler yine takıldı! Yunanistan evinde geçit vermedi
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında Yunanistan ile Almanya 0-0 berabere kaldı. Almanya'nın büyük bölümünde üstün oynadığı mücadelede Jonathan Burkardt'ın ilk yarıda bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İşte a2'den yayınlanan maçta yaşananlar...
UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Almanya, Selanik'teki Toumba Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de fileleri havalandıramadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Almanya özellikle topa sahip olma ve şut sayısında rakibine önemli üstünlük kurmasına rağmen aradığı golü bulamadı.
ALMANYA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Konuk ekip, 32. dakikada Jonathan Burkardt ile topu ağlara gönderdi. Derry Scherhant'ın hazırladığı pozisyonda gelen golün ardından VAR incelemesi yapıldı.
Pozisyonda elle oynama tespit edilmesinin ardından Almanya'nın golü iptal edildi ve skor 0-0 olarak kaldı.
İlk 45 dakikada başka gol çıkmadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.
ALMANYA BASKIYI ARTIRDI
Jurgen Klopp'un ekibi ikinci yarıda oyunu Yunanistan yarı sahasına yıktı. Almanya karşılaşmanın 87. dakikasına kadar yüzde 69 topa sahip olurken 20 şut çekti. Yunanistan ise aynı bölümde 5 şutta kaldı.
Almanya'nın 4, Yunanistan'ın ise 2 isabetli şutu bulunmasına rağmen kaleciler gole izin vermedi.
Ev sahibi ekip özellikle maçın son bölümünde savunma güvenliğini ön planda tutarken Almanya baskısına rağmen eşitliği bozamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Yunanistan ile Almanya arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Selanik'teki Toumba Stadı'nda karşılaşmaya Almanya başladı.
2' Urbig'den kritik kurtarış
Yunanistan karşılaşmanın hemen başında gole yaklaştı. Konstantinos Tsimikas'ın ceza sahasına gönderdiği topa Dimitrios Kourbelis kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Jonas Urbig sağ alt köşeye yönelen topu kurtardı.
4' Scherhant kaleyi yokladı
Almanya, Derry Scherhant ile cevap verdi. Ceza sahası dışından sağ alt köşeyi hedefleyen Scherhant'ın vuruşunu Konstantinos Tzolakis rahat şekilde kontrol etti.
8' Wirtz fırsatı değerlendiremedi
Florian Wirtz, ceza sahasının sağ tarafından kaleci Tzolakis'in önde olduğunu görerek topu üzerinden aşırmak istedi ancak vuruşu kaleyi bulmadı.
17' Tzolakis gole izin vermedi
Almanya'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından top yeniden sol kanada açıldı. Scherhant'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Tzolakis kurtardı.
19' Almanya gole yaklaştı
Lennart Karl'ın ceza sahasında hazırladığı pozisyonda Florian Wirtz kafa vuruşunu yaptı. Top, Jonathan Burkardt'a çarparak yön değiştirdi ve Almanya önemli bir fırsattan yararlanamadı.
22' Tzolakis, Scherhant'ı durdurdu
Derry Scherhant ceza sahası çizgisi çevresinden uzak köşeye falsolu bir vuruş yaptı ancak Konstantinos Tzolakis topu kontrol ederek gole izin vermedi.
26' Tzolakis'ten bir kurtarış daha
Almanya'nın kullandığı serbest vuruşta top geriye çıkarıldı. David Raum'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu Tzolakis iki eliyle uzaklaştırdı.
31' Almanya'nın golü VAR'dan döndü
Almanya, Jonathan Burkardt ile ağları havalandırdı. Burkardt'ın başlattığı hızlı hücumda Derry Scherhant topu ceza sahasına taşıdı ve pasını Burkardt'a aktardı. Alman futbolcu yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.
Pozisyon VAR incelemesine giderken Burkardt'ın hücumun başlangıcında Fotis Ioannidis'e faul yaptığı tespit edildi. Hakem Clement Turpin incelemenin ardından golü iptal etti ve skor 0-0 olarak kaldı.
37' Yunanistan kulübesine kırmızı kart
Yunanistan teknik heyetinden bir isim, hakem Clement Turpin ile yaşanan tartışmanın ardından kırmızı kart görerek saha kenarından gönderildi.
43' Scherhant kaleyi bulamadı
Almanya, Derry Scherhant ile bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Scherhant'ın uzak köşeye yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
45' Anton sarı kart gördü
Almanya'da Waldemar Anton, orta sahada Dimitrios Kourbelis'e yaptığı geç müdahalenin ardından sarı kart gördü.
45+4' Wirtz kaleyi bulamadı
İlk yarının son anlarında Scherhant'ın şutu savunmadan döndü. Boşta kalan topa Florian Wirtz vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
İlk yarı sonucu | Yunanistan 0-0 Almanya
Yunanistan ile Almanya arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Almanya daha fazla pozisyon üretirken Yunanistan kalecisi Konstantinos Tzolakis yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi. Jonathan Burkardt'ın 31. dakikada attığı gol ise VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesindeki faul nedeniyle iptal edildi.
46' İkinci yarı başladı
Yunanistan ile Almanya arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. Yunanistan devre arasında Alexandros Kyrizidis ve Vangelis Pavlidis'in yerine Thanasis Androutsos ile Konstantinos Karetsas'ı oyuna aldı.
49' Urbig gole izin vermedi
Yunanistan, Konstantinos Karetsas'ın pasıyla sol kanattan etkili geldi. Devam eden pozisyonda kullanılan köşe vuruşunda Giorgos Masouras'ın kafa vuruşunu kaleci Jonas Urbig kontrol etti.
51' Zafeiris sarı kart gördü
Yunanistan'da Christos Zafeiris, Tom Bischof'u formasından çekerek yere indirmesinin ardından sarı kart gördü.
54' Yunanistan serbest vuruş kazandı
Derry Scherhant ile Manolis Saliakas arasında yaşanan mücadelede hakem faul kararı verdi. Pozisyonun ardından kart çıkmadı.
57' Almanya duran topla etkili olmaya çalıştı
Florian Wirtz'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta top Malick Thiaw'a ulaştı. Alman savunmacı topu kontrol etmeye çalışırken meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.
60' Ioannidis hızlı hücumda etkili geldi
Yunanistan, Fotis Ioannidis ile hızlı hücuma çıktı. Sol taraftan ilerleyen Ioannidis, Malick Thiaw ile girdiği mücadelede topu kaybetti ve Almanya savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
63' Almanya'da iki değişiklik
Almanya'da Lennart Karl ve Jonathan Burkardt oyundan çıkarken Said El Mala ile Nick Woltemade mücadeleye dahil oldu.
65' Scherhant gole yaklaştı
Oyuna yeni giren Nick Woltemade'nin pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Derry Scherhant, uzak köşeyi düşündü ancak vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
67' Mavropanos kafayla kaleyi bulamadı
Yunanistan sol kanattan serbest vuruş kazandı. Konstantinos Tsimikas'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Konstantinos Mavropanos kafa vuruşunu yaptı ancak top sağdan auta çıktı.
Pozisyonun devamında Konstantinos Karetsas'ın ortasını kaleci Jonas Urbig kontrol etti.
72' Yunanistan'da değişiklik
Yunanistan'da Dimitrios Kourbelis oyundan çıkarken Christos Mouzakitis mücadeleye dahil oldu.
74' Jovanovic sarı kart gördü
Yunanistan Teknik Direktörü Ivan Jovanovic, hakem Clement Turpin ile yaşadığı diyalogun ardından sarı kart gördü.
76' Yunanistan tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı
Malick Thiaw'ın Fotis Ioannidis'e yaptığı müdahalenin ardından Yunanistan serbest vuruş kazandı. Konstantinos Tsimikas'ın ceza sahasına gönderdiği topu David Raum uzaklaştırdı.
78' Yunanistan'da değişiklik
Konstantinos Mavropanos oyundan çıkarken Panagiotis Retsos mücadeleye dahil oldu.
Aynı bölümde Manolis Saliakas, Said El Mala'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
82' Almanya'da iki değişiklik
Almanya'da Derry Scherhant ve Tom Bischof oyundan çıkarken Mika Baur ile Bambase Conte mücadeleye dahil oldu.
86' Treu üstten auta gönderdi
Mika Baur'un sol kanattan yaptığı ortada Nick Woltemade topu Philipp Treu'nun önüne indirdi. Treu'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.
88' Yunanistan'da son değişiklik
Yunanistan'da Fotis Ioannidis oyundan çıkarken Charalampos Kostoulas mücadeleye dahil oldu.
90+1' Maçın sonuna 3 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
Maç sonucu | Yunanistan 0-0 Almanya
Yunanistan ile Almanya arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Almanya 8, Yunanistan 4 şut üretirken iki takım da yalnızca birer kez kaleyi buldu. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
KADROLAR
Yunanistan: Odysseas Vlachodimos, Kostas Tzolakis, Christos Mandas, Triantafyllos Tsapras, Konstantinos Koulierakis, Ntinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Manolis Saliakas, Giannis Michailidis, Kostas Tsimikas, Giorgos Kyriakopoulos, Dimitrios Kourbelis, Dimitris Pelkas, Thanasis Androutsos, Christos Mouzakitis, Christos Zafeiris, Giorgos Masouras, Fotis Ioannidis, Tasos Douvikas, Charalampos Kostoulas, Vangelis Pavlidis, Konstantinos Karetsas, Alexandros Kyziridis.
Almanya: Jonas Urbig, Finn Dahmen, Noah Atubolu, Malick Thiaw, Waldemar Anton, Finn Jeltsch, Philipp Treu, Ridle Baku, Maximilian Mittelstadt, David Raum, Aleksandar Pavlovic, Yannik Engelhardt, Said El Mala, Tom Bischof, Mika Baur, Lennart Karl, Florian Wirtz, Bambase Conte, Felix Keidel, Vitaly Janelt, Derry Scherhant, Jonathan Burkardt, Nick Woltemade.