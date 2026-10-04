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Panzerler yine takıldı! Yunanistan evinde geçit vermedi

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında Yunanistan ile Almanya 0-0 berabere kaldı. Almanya'nın büyük bölümünde üstün oynadığı mücadelede Jonathan Burkardt'ın ilk yarıda bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İşte a2'den yayınlanan maçta yaşananlar...

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Panzerler yine takıldı! Yunanistan evinde geçit vermedi

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Almanya, Selanik'teki Toumba Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de fileleri havalandıramadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Almanya özellikle topa sahip olma ve şut sayısında rakibine önemli üstünlük kurmasına rağmen aradığı golü bulamadı.

ALMANYA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Konuk ekip, 32. dakikada Jonathan Burkardt ile topu ağlara gönderdi. Derry Scherhant'ın hazırladığı pozisyonda gelen golün ardından VAR incelemesi yapıldı.

Pozisyonda elle oynama tespit edilmesinin ardından Almanya'nın golü iptal edildi ve skor 0-0 olarak kaldı.

İlk 45 dakikada başka gol çıkmadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

ALMANYA BASKIYI ARTIRDI

Jurgen Klopp'un ekibi ikinci yarıda oyunu Yunanistan yarı sahasına yıktı. Almanya karşılaşmanın 87. dakikasına kadar yüzde 69 topa sahip olurken 20 şut çekti. Yunanistan ise aynı bölümde 5 şutta kaldı.

Almanya'nın 4, Yunanistan'ın ise 2 isabetli şutu bulunmasına rağmen kaleciler gole izin vermedi.

Ev sahibi ekip özellikle maçın son bölümünde savunma güvenliğini ön planda tutarken Almanya baskısına rağmen eşitliği bozamadı.

Panzerler yine takıldı! Yunanistan evinde geçit vermedi-2

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Yunanistan ile Almanya arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Selanik'teki Toumba Stadı'nda karşılaşmaya Almanya başladı.

2' Urbig'den kritik kurtarış

Yunanistan karşılaşmanın hemen başında gole yaklaştı. Konstantinos Tsimikas'ın ceza sahasına gönderdiği topa Dimitrios Kourbelis kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Jonas Urbig sağ alt köşeye yönelen topu kurtardı.

4' Scherhant kaleyi yokladı

Almanya, Derry Scherhant ile cevap verdi. Ceza sahası dışından sağ alt köşeyi hedefleyen Scherhant'ın vuruşunu Konstantinos Tzolakis rahat şekilde kontrol etti.

8' Wirtz fırsatı değerlendiremedi

Florian Wirtz, ceza sahasının sağ tarafından kaleci Tzolakis'in önde olduğunu görerek topu üzerinden aşırmak istedi ancak vuruşu kaleyi bulmadı.

17' Tzolakis gole izin vermedi

Almanya'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından top yeniden sol kanada açıldı. Scherhant'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Tzolakis kurtardı.

Panzerler yine takıldı! Yunanistan evinde geçit vermedi-3

19' Almanya gole yaklaştı

Lennart Karl'ın ceza sahasında hazırladığı pozisyonda Florian Wirtz kafa vuruşunu yaptı. Top, Jonathan Burkardt'a çarparak yön değiştirdi ve Almanya önemli bir fırsattan yararlanamadı.

22' Tzolakis, Scherhant'ı durdurdu

Derry Scherhant ceza sahası çizgisi çevresinden uzak köşeye falsolu bir vuruş yaptı ancak Konstantinos Tzolakis topu kontrol ederek gole izin vermedi.

26' Tzolakis'ten bir kurtarış daha

Almanya'nın kullandığı serbest vuruşta top geriye çıkarıldı. David Raum'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu Tzolakis iki eliyle uzaklaştırdı.

31' Almanya'nın golü VAR'dan döndü

Almanya, Jonathan Burkardt ile ağları havalandırdı. Burkardt'ın başlattığı hızlı hücumda Derry Scherhant topu ceza sahasına taşıdı ve pasını Burkardt'a aktardı. Alman futbolcu yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

Pozisyon VAR incelemesine giderken Burkardt'ın hücumun başlangıcında Fotis Ioannidis'e faul yaptığı tespit edildi. Hakem Clement Turpin incelemenin ardından golü iptal etti ve skor 0-0 olarak kaldı.

Panzerler yine takıldı! Yunanistan evinde geçit vermedi-4

37' Yunanistan kulübesine kırmızı kart

Yunanistan teknik heyetinden bir isim, hakem Clement Turpin ile yaşanan tartışmanın ardından kırmızı kart görerek saha kenarından gönderildi.

43' Scherhant kaleyi bulamadı

Almanya, Derry Scherhant ile bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Scherhant'ın uzak köşeye yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

45' Anton sarı kart gördü

Almanya'da Waldemar Anton, orta sahada Dimitrios Kourbelis'e yaptığı geç müdahalenin ardından sarı kart gördü.

45+4' Wirtz kaleyi bulamadı

İlk yarının son anlarında Scherhant'ın şutu savunmadan döndü. Boşta kalan topa Florian Wirtz vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

İlk yarı sonucu | Yunanistan 0-0 Almanya

Yunanistan ile Almanya arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Almanya daha fazla pozisyon üretirken Yunanistan kalecisi Konstantinos Tzolakis yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi. Jonathan Burkardt'ın 31. dakikada attığı gol ise VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesindeki faul nedeniyle iptal edildi.

46' İkinci yarı başladı

Yunanistan ile Almanya arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. Yunanistan devre arasında Alexandros Kyrizidis ve Vangelis Pavlidis'in yerine Thanasis Androutsos ile Konstantinos Karetsas'ı oyuna aldı.

49' Urbig gole izin vermedi

Yunanistan, Konstantinos Karetsas'ın pasıyla sol kanattan etkili geldi. Devam eden pozisyonda kullanılan köşe vuruşunda Giorgos Masouras'ın kafa vuruşunu kaleci Jonas Urbig kontrol etti.

Panzerler yine takıldı! Yunanistan evinde geçit vermedi-5

51' Zafeiris sarı kart gördü

Yunanistan'da Christos Zafeiris, Tom Bischof'u formasından çekerek yere indirmesinin ardından sarı kart gördü.

54' Yunanistan serbest vuruş kazandı

Derry Scherhant ile Manolis Saliakas arasında yaşanan mücadelede hakem faul kararı verdi. Pozisyonun ardından kart çıkmadı.

57' Almanya duran topla etkili olmaya çalıştı

Florian Wirtz'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta top Malick Thiaw'a ulaştı. Alman savunmacı topu kontrol etmeye çalışırken meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.

60' Ioannidis hızlı hücumda etkili geldi

Yunanistan, Fotis Ioannidis ile hızlı hücuma çıktı. Sol taraftan ilerleyen Ioannidis, Malick Thiaw ile girdiği mücadelede topu kaybetti ve Almanya savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

63' Almanya'da iki değişiklik

Almanya'da Lennart Karl ve Jonathan Burkardt oyundan çıkarken Said El Mala ile Nick Woltemade mücadeleye dahil oldu.

65' Scherhant gole yaklaştı

Oyuna yeni giren Nick Woltemade'nin pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Derry Scherhant, uzak köşeyi düşündü ancak vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

67' Mavropanos kafayla kaleyi bulamadı

Yunanistan sol kanattan serbest vuruş kazandı. Konstantinos Tsimikas'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Konstantinos Mavropanos kafa vuruşunu yaptı ancak top sağdan auta çıktı.

Pozisyonun devamında Konstantinos Karetsas'ın ortasını kaleci Jonas Urbig kontrol etti.

72' Yunanistan'da değişiklik

Yunanistan'da Dimitrios Kourbelis oyundan çıkarken Christos Mouzakitis mücadeleye dahil oldu.

74' Jovanovic sarı kart gördü

Yunanistan Teknik Direktörü Ivan Jovanovic, hakem Clement Turpin ile yaşadığı diyalogun ardından sarı kart gördü.

Panzerler yine takıldı! Yunanistan evinde geçit vermedi-6

76' Yunanistan tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı

Malick Thiaw'ın Fotis Ioannidis'e yaptığı müdahalenin ardından Yunanistan serbest vuruş kazandı. Konstantinos Tsimikas'ın ceza sahasına gönderdiği topu David Raum uzaklaştırdı.

78' Yunanistan'da değişiklik

Konstantinos Mavropanos oyundan çıkarken Panagiotis Retsos mücadeleye dahil oldu.

Aynı bölümde Manolis Saliakas, Said El Mala'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

82' Almanya'da iki değişiklik

Almanya'da Derry Scherhant ve Tom Bischof oyundan çıkarken Mika Baur ile Bambase Conte mücadeleye dahil oldu.

86' Treu üstten auta gönderdi

Mika Baur'un sol kanattan yaptığı ortada Nick Woltemade topu Philipp Treu'nun önüne indirdi. Treu'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.

88' Yunanistan'da son değişiklik

Yunanistan'da Fotis Ioannidis oyundan çıkarken Charalampos Kostoulas mücadeleye dahil oldu.

90+1' Maçın sonuna 3 dakika eklendi

Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

Maç sonucu | Yunanistan 0-0 Almanya

Yunanistan ile Almanya arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Almanya 8, Yunanistan 4 şut üretirken iki takım da yalnızca birer kez kaleyi buldu. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Panzerler yine takıldı! Yunanistan evinde geçit vermedi-7

KADROLAR

Yunanistan: Odysseas Vlachodimos, Kostas Tzolakis, Christos Mandas, Triantafyllos Tsapras, Konstantinos Koulierakis, Ntinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Manolis Saliakas, Giannis Michailidis, Kostas Tsimikas, Giorgos Kyriakopoulos, Dimitrios Kourbelis, Dimitris Pelkas, Thanasis Androutsos, Christos Mouzakitis, Christos Zafeiris, Giorgos Masouras, Fotis Ioannidis, Tasos Douvikas, Charalampos Kostoulas, Vangelis Pavlidis, Konstantinos Karetsas, Alexandros Kyziridis.

Almanya: Jonas Urbig, Finn Dahmen, Noah Atubolu, Malick Thiaw, Waldemar Anton, Finn Jeltsch, Philipp Treu, Ridle Baku, Maximilian Mittelstadt, David Raum, Aleksandar Pavlovic, Yannik Engelhardt, Said El Mala, Tom Bischof, Mika Baur, Lennart Karl, Florian Wirtz, Bambase Conte, Felix Keidel, Vitaly Janelt, Derry Scherhant, Jonathan Burkardt, Nick Woltemade.

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