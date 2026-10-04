Kosova 4 puanla lider Avusturya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. (Fotoğraf: EPA)

İKİ TAKIMIN DEĞERİ 393 MİLYON EURO

Karşılaşma öncesi iki milli takım arasındaki piyasa değeri farkı da dikkat çekiyor. Transfermarkt'ın 2026 kadro verilerine göre Kosova'nın toplam piyasa değeri 147,8 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Avusturya'nın kadrosundaki futbolcuların toplam piyasa değeri ise 245,2 milyon euro. Böylece iki milli takımın toplam değeri 393 milyon euroya ulaşırken Avusturya, Kosova'nın 97,4 milyon euro önünde yer alıyor.

Kosova'nın kadrosunda Fisnik Asllani, Edon Zhegrova, Vedat Muriqi ve Arijanet Muric gibi isimler bulunurken Avusturya; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Kevin Danso ve David Affengruber gibi Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen oyunculara sahip.