Kosova - Avusturya Uluslar Ligi A SPOR CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren maçta Kosova ile Avusturya karşı karşıya gelecek. 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Avusturya, 4 puanla ikinci sıradaki Kosova'ya konuk olacak. Priştine'deki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta ikinci Kosova, lider Avusturya'yı Priştine'de ağırlayacak. UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.
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Kosova- Avusturya maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK 90 DAKİKA
Avusturya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta oynadığı ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Ralf Rangnick'in öğrencileri, 4. hafta öncesinde grubun zirvesinde yer alıyor.
Kosova ise 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 4 puana ulaştı. Franco Foda'nın ekibi aynı puandaki İrlanda Cumhuriyeti'nin önünde ikinci sırada bulunuyor. İsrail ise 1 puanla grubun son basamağında.
Kosova'nın Avusturya'yı mağlup etmesi halinde iki takımın puanı 7'de eşitlenecek. Avusturya'nın kazanması durumunda ise lider ile Kosova arasındaki puan farkı 6'ya yükselecek.
AVUSTURYA İLK MAÇI 3-1 KAZANDI
İki takım UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk randevularında 27 Eylül'de Viyana'da karşı karşıya geldi. Avusturya mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibin gollerini David Affengruber, Junior Adamu ve Carney Chukwuemeka kaydederken Kosova'nın tek golü Edon Zhegrova'dan geldi. Kosova böylece Priştine'deki karşılaşmada hem rövanşı almak hem de zirve yarışında rakibini yakalamak için sahaya çıkacak.
İKİ TAKIMIN DEĞERİ 393 MİLYON EURO
Karşılaşma öncesi iki milli takım arasındaki piyasa değeri farkı da dikkat çekiyor. Transfermarkt'ın 2026 kadro verilerine göre Kosova'nın toplam piyasa değeri 147,8 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Avusturya'nın kadrosundaki futbolcuların toplam piyasa değeri ise 245,2 milyon euro. Böylece iki milli takımın toplam değeri 393 milyon euroya ulaşırken Avusturya, Kosova'nın 97,4 milyon euro önünde yer alıyor.
Kosova'nın kadrosunda Fisnik Asllani, Edon Zhegrova, Vedat Muriqi ve Arijanet Muric gibi isimler bulunurken Avusturya; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Kevin Danso ve David Affengruber gibi Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen oyunculara sahip.
KADROLAR
Kosova: Arijanet Muric, Visar Bekaj, Amir Saipi, Ron Raci, Leard Sadriu, Ilir Krasniqi, Lumbardh Dellova, Dion Gallapeni, Mergim Vojvoda, Erblin Osmani, Milot Rashica, Valmir Matoshi, Ermal Krasniqi, Vesel Demaku, Veldin Hodza, Lindon Emerllahu, Meriton Korenica, Leon Avdullahu, Albion Rrahmani, Edon Zhegrova, Fisnik Asllani, Baton Zabergja, Vedat Muriqi.
Avusturya: Alexander Schlager, Florian Wiegele, Matteo Bignetti, David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, Maximilian Wober, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Felix Bacher, Konrad Laimer, Marco Friedl, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Christoph Lang, Romano Schmid, Carney Chukwuemeka, Marco Grull, Patrick Wimmer, Alexander Prass, Junior Adamu, Sasa Kalajdzic, Michael Gregoritsch.