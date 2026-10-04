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GOL: Christoph Lang | Kosova 1-1 Avusturya

GOL: Christoph Lang | Kosova 1-1 Avusturya

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UEFA Uluslar B Ligi'nde Avusturya, 85. dakikada Christoph Lang'in attığı golle Kosova karşısında skoru 1-1'e getirdi.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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