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GOL: Christoph Lang | Kosova 1-1 Avusturya
GOL: Christoph Lang | Kosova 1-1 Avusturya
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2026 20:56
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UEFA Uluslar B Ligi'nde Avusturya, 85. dakikada Christoph Lang'in attığı golle Kosova karşısında skoru 1-1'e getirdi.
SONRAKİ HABER
GOL: Fisnik Asllani | Kosova 1-0 Avusturya Uluslar Ligi
Burak Zihni
Takvim.com.tr
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