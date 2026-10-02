Fransa - İtalya maçında ilk devre 0-0 sona erdi (Fotoğraf: AFP) SON İKİ MAÇTA DEPLASMAN TAKIMLARI GÜLDÜ Rekabetin son iki resmi karşılaşması 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı. İtalya, 6 Eylül 2024'te Fransa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fransa ise 17 Kasım 2024'te rövanşı yine aynı skorla aldı ve İtalya'yı deplasmanda 3-1 yendi. Böylece son iki randevuda ev sahibi ekipler puan alamadı.

Zinedine Zidane yedek kulübesinde takımını yönetti (Fotoğraf: AFP) FRANSA 6 PUANLA GELİYOR 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne Fransa kusursuz bir başlangıç yaptı. Fransa, ilk maçında Türkiye'yi deplasmanda 1-0, ikinci karşılaşmasında ise Belçika'yı yine deplasmanda 1-0 yenerek ilk iki haftayı 6 puan ve gol yemeden tamamladı. İtalya ise ilk maçında sahasında Belçika'ya 2-0 kaybettikten sonra Türkiye deplasmanında 4-1'lik galibiyetle toparlandı. Üçüncü maç öncesinde Fransa'nın 6, Belçika ile İtalya'nın 3'er, Türkiye'nin ise 0 puanı bulunuyor.