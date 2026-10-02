Dev düelloda kazanan yok! Fransa'ya İtalya engeli
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milli takımımızın Belçika ile oynadığı karşılaşmayla aynı saatte 21.45'te Fransa ile İtalya kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Zorlu randevu A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İlk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.
OLISE FRANSA'YI ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol perdesini Fransa açtı. 55. dakikada Rayan Cherki'nin pasıyla topla buluşan Michael Olise, fileleri havalandırarak ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.
BASTONI'DEN CEVAP
İtalya, Fransa'nın golüne 68. dakikada karşılık verdi. Alessandro Bastoni'nin kaydettiği golle skor 1-1'e geldi.
KAZANAN ÇIKMADI
Kalan bölümde iki takım da üstünlük golünü bulamadı. Fransa ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Fransa ile İtalya arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Saint-Denis'deki Stade de France'ta karşılaşma başladı.
5' Fransa topun kontrolünü aldı
Fransa, karşılaşmanın ilk bölümünde topa daha fazla sahip olarak rakip yarı alana yerleşmeye çalıştı. İtalya ise savunma hatlarını dar tutarak kompakt bir görüntü verdi.
8' Maignan, Kean'a geçit vermedi
İtalya gole çok yaklaştı. Francesco Pio Esposito'nun kale alanına gönderdiği etkili ortada Moise Kean bomboş durumda topla buluştu.
Kean'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mike Maignan gole izin vermedi.
15' İtalya kontratak aradı
İtalya, savunmada kalabalık kalarak Fransa'nın hücumlarını karşılamaya devam etti. Konuk ekip kazandığı toplarla hızlı hücuma çıkmaya çalışırken ilk bölümün en net fırsatını Moise Kean ile yakaladı.
20' Fransa boşluk bulmakta zorlandı
Fransa topa daha fazla sahip olmasına rağmen İtalya'nın savunma hattını aşmakta zorlandı. Ev sahibi ekip, ceza sahası çevresinde pas yaparken net gol fırsatı üretmekte güçlük çekti.
22' İtalya direğe takıldı
Fransa kalesinde büyük tehlike yaşandı. Michael Olise'nin ceza sahasına gönderdiği tehlikeli ortada Sandro Tonali topa müdahale etti.
Yön değiştiren meşin yuvarlak Mike Maignan'ın koruduğu kalenin üst direğine çarparak oyun alanına döndü.
30' Fransa baskısını sürdürdü
Fransa, topu rakip yarı alanda dolaştırarak İtalya savunmasında boşluk aramaya devam etti. Roberto Mancini'nin öğrencileri ise disiplinli savunma anlayışıyla rakibine net fırsat vermedi ve hızlı hücum fırsatlarını bekledi.
40' İtalya savunması geçit vermedi
Saint-Denis'de dengeli mücadele devam etti. Fransa'nın ceza sahasına gönderdiği toplarda İtalya savunması zamanında müdahalelerle tehlikeyi önledi.
Ev sahibi ekip topa daha fazla sahip olmasına rağmen İtalya'nın savunma bloğunu aşmakta zorlandı.
41' İtalya'nın golü iptal edildi
İtalya, Moise Kean ile ağları havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı.
Köşe vuruşunun ardından ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Kean, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem, İtalyan golcünün ofsaytta olduğunu tespit etti ve gol iptal edildi.
İlk yarı sonucu | Fransa 0-0 İtalya
Fransa ile İtalya arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip topa daha fazla sahip olmasına rağmen İtalya'nın disiplinli savunmasını aşamadı.
İtalya, 8. dakikada Moise Kean ile önemli bir fırsattan yararlanamazken 22. dakikada Sandro Tonali'nin müdahalesi sonrası top direğe çarptı. Konuk ekibin 41. dakikada Kean ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
SON İKİ MAÇTA DEPLASMAN TAKIMLARI GÜLDÜ
Rekabetin son iki resmi karşılaşması 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı. İtalya, 6 Eylül 2024'te Fransa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fransa ise 17 Kasım 2024'te rövanşı yine aynı skorla aldı ve İtalya'yı deplasmanda 3-1 yendi. Böylece son iki randevuda ev sahibi ekipler puan alamadı.
FRANSA 6 PUANLA GELİYOR
2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne Fransa kusursuz bir başlangıç yaptı. Fransa, ilk maçında Türkiye'yi deplasmanda 1-0, ikinci karşılaşmasında ise Belçika'yı yine deplasmanda 1-0 yenerek ilk iki haftayı 6 puan ve gol yemeden tamamladı. İtalya ise ilk maçında sahasında Belçika'ya 2-0 kaybettikten sonra Türkiye deplasmanında 4-1'lik galibiyetle toparlandı. Üçüncü maç öncesinde Fransa'nın 6, Belçika ile İtalya'nın 3'er, Türkiye'nin ise 0 puanı bulunuyor.
4. MAÇTAN İTİBAREN KRİTİK TAKVİM
Fransa ve İtalya için üçüncü maçın ardından yarış devam edecek. 5 Ekim'deki dördüncü maçlarda Fransa sahasında Belçika'yı ağırlarken İtalya, Türkiye'yi konuk edecek. Beşinci maçta iki dev 12 Kasım'da bu kez İtalya'da karşı karşıya gelecek. Grup aşamasının son maçlarında ise 15 Kasım'da Fransa-Türkiye ve Belçika-İtalya karşılaşmaları oynanacak.
Fransa, üçüncü maçtan sonraki son üç sınavının ikisini kendi sahasında oynayacak; yalnızca İtalya deplasmanına çıkacak. İtalya ise Türkiye ve Fransa'yı evinde ağırladıktan sonra grup aşamasını Belçika deplasmanında tamamlayacak. 12 Kasım'daki İtalya-Fransa rövanşı, A1 Grubu'nun son bölümündeki kritik karşılaşmalardan biri olacak.