Kuzeyliler bu kez takıldı! Uluslar Ligi'nde ilk puan kaybı
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup’ta Bosna Hersek ile İsveç karşı karşıya geldi. Bilino Polje’de oynanan ve A Para’dan canlı yayınlanan mücadele 1-1 sona erdi. İsveç’in golünü Viktor Gyökeres, Bosna Hersek’in golünü ise Kerim-Sam Alajbegovic kaydetti. Karşılaşmada atılan goller haberimizde.
İlk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
GYÖKERES İSVEÇ'İ ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın gol perdesi 61. dakikada açıldı.
Alexander Bernhardsson'un hazırladığı pozisyonda Viktor Gyökeres fileleri havalandırdı ve İsveç'i deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
ALAJBEGOVIC BERABERLİĞİ GETİRDİ
Bosna Hersek, geriye düştüğü mücadelede aradığı golü 80. dakikada buldu.
Kerim-Sam Alajbegovic'in fileleri havalandırmasıyla skor 1-1'e geldi.
KAZANAN ÇIKMADI
Kalan bölümde iki takım da üstünlük golünü bulamadı. Bosna Hersek ile İsveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
GOLLER
BOSNA HERSEK 0-1 İSVEÇİsveç, Bosna Hersek karşısında golü buldu
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Bosna Hersek ile İsveç arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.
1' Bosna Hersek köşe vuruşu kazandı
Ev sahibi ekip ilk dakikada etkili geldi. Gabriel Gudmundsson'un müdahalesiyle top dışarı çıktı ve Bosna Hersek köşe vuruşu kazandı.
5' Hamzic, Gyökeres'e geçit vermedi
İsveç gole yaklaştı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Viktor Gyökeres, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Salko Hamzic sol alt köşeye yönelen topu kurtardı.
11' Johansson gole izin vermedi
Bosna Hersek, Esmir Bajraktarevic'in pasında Kerim Alajbegovic ile etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafından sol ayağıyla şutunu çeken Alajbegovic'in vuruşunda kaleci Viktor Johansson topu kontrol etti.
14' Bajraktarevic'in şutu engellendi
Bosna Hersek bir kez daha etkili geldi. Ermedin Demirovic'in pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Esmir Bajraktarevic, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak İsveç savunması araya girdi.
17' İsveç'in golü VAR'dan döndü
İsveç, Viktor Gyökeres ile ağları havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı.
VAR incelemesinde Gyökeres'in pozisyon öncesinde topa elle müdahale ettiği tespit edildi ve gol iptal edildi.
22' Gyökeres'in şutu savunmadan döndü
İsveç, Gabriel Gudmundsson'un pasında Viktor Gyökeres ile gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan golcünün sağ ayağıyla yaptığı vuruş Bosna Hersek savunması tarafından engellendi.
28' Hamzic'ten kritik kurtarış
İsveç, Alexander Bernhardsson'un kazandırdığı serbest vuruşun ardından etkili geldi. Viktor Gyökeres'in kafayla indirdiği topa ceza sahasında Carl Starfelt vurdu.
Starfelt'in kafa vuruşunda kaleci Salko Hamzic sol alt köşeye yönelen topu kurtardı.
29' Starfelt sakatlandı
İsveç'te Carl Starfelt sakatlık yaşadı. Oyun kısa süreliğine dururken tecrübeli savunmacı tedavisinin ardından mücadeleye devam edemedi.
31' İsveç'te zorunlu değişiklik
Sakatlanan Carl Starfelt oyundan çıkarken Eric Smith mücadeleye dahil oldu.
41' İsveç serbest vuruş kazandı
Bosna Hersek'te Nikola Katic, Viktor Gyökeres'e faul yaptı. İsveç sol kanattan serbest vuruş kazandı.
42' Lindelöf gole yaklaştı
İsveç, Sebastian Nanasi'nin ortasında gole çok yaklaştı. Kale önünde yükselen Victor Lindelöf'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
45' İlk yarıya 2 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
45+2' Bosna Hersek köşe vuruşu kazandı
Bosna Hersek'in geliştirdiği atakta Gabriel Gudmundsson'un müdahalesiyle top dışarı çıktı. Ev sahibi ekip köşe vuruşu kazandı.
İlk yarı sonucu | Bosna Hersek 0-0 İsveç
Bosna Hersek ile İsveç arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İsveç'in Viktor Gyökeres ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
İki takım da ilk yarıda önemli fırsatlar yakalarken Salko Hamzic ve Viktor Johansson yaptıkları kurtarışlarla gole izin vermedi.
46' İkinci yarı başladı
Bosna Hersek ile İsveç arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. Ev sahibi ekip ilk dakikada Ermedin Demirovic ile kaleyi yokladı ancak ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Bosna Hersek köşe vuruşu kazandı.
61' GOL | Bosna Hersek 0-1 İsveç
İsveç, Viktor Gyökeres'in golüyle öne geçti. Alexander Bernhardsson'un pasında ceza sahasının merkezinde topla buluşan Gyökeres, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
63' Dzeko oyundan çıktı
Bosna Hersek'te Edin Dzeko oyundan çıkarken Haris Tabakovic mücadeleye dahil oldu.
65' İsveç üst üste fırsatlar yakaladı
İsveç farkı artırmaya yaklaştı. Alexander Bernhardsson'un ceza sahasının sağ tarafından yaptığı vuruş savunmadan dönerken Viktor Gyökeres'in ceza sahası dışından çektiği şut üstten ve yandan auta çıktı.
Aynı dakika içinde Gabriel Gudmundsson'un pasında Besfort Zeneli'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Salko Hamzic sol alt köşede kurtardı.
67' Bosna Hersek köşe vuruşu kazandı
Bosna Hersek'in geliştirdiği atakta Alexander Bernhardsson'un müdahalesiyle top dışarı çıktı. Ev sahibi ekip köşe vuruşu kazandı.
72' Gyökeres ofsayta yakalandı
İsveç'in geliştirdiği hücumda savunma arkasına hareketlenen Viktor Gyökeres için ofsayt bayrağı kalktı.
76' İki takımda değişiklikler
Bosna Hersek'te Ivan Basic ve Ermedin Demirovic oyundan çıkarken Ermin Mahmic ile Jovo Lukic mücadeleye dahil oldu.
İsveç'te ise Alexander Bernhardsson ve Besfort Zeneli kenara gelirken Williot Swedberg ile Lucas Bergvall oyuna girdi.
80' GOL | Bosna Hersek 1-1 İsveç
Bosna Hersek, Kerim Alajbegovic'in golüyle beraberliği yakaladı. Kazanılan duran topun ardından ceza sahası dışında topla buluşan Alajbegovic, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.
84' Alajbegovic sakatlandı
Bosna Hersek'in beraberlik golünü atan Kerim Alajbegovic sakatlık yaşadı. Oyun kısa süreliğine dururken genç futbolcu tedavi gördü.
87' Bosna Hersek'te iki değişiklik
Bosna Hersek'te sakatlanan Kerim Alajbegovic'in yerine Ivan Sunjic oyuna girdi. Nikola Katic'in yerine ise Zinedin Smajlovic mücadeleye dahil oldu.
90+1' Maçın sonuna 4 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.
90+4' Bosna Hersek serbest vuruş kazandı
Victor Lindelöf'ün Haris Tabakovic'e yaptığı faulün ardından Bosna Hersek rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.
90+5' İsveç'te son değişiklik
İsveç'te Sebastian Nanasi oyundan çıkarken Ken Sema mücadeleye dahil oldu.
Maç sonucu | Bosna Hersek 1-1 İsveç
Bosna Hersek ile İsveç arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada İsveç, 61. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle öne geçti.
Bosna Hersek ise 80. dakikada Kerim Alajbegovic'in ceza sahası dışından attığı golle eşitliği sağladı. Kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
İSVEÇ'İN KALAN FİKSTÜRÜ
İsveç, 4. haftada 5 Ekim 2026 tarihinde Romanya'ya konuk olacak. İskandinav ekibi daha sonra 14 Kasım'da sahasında Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. İsveç, grup aşamasındaki son maçını ise 17 Kasım'da Polonya deplasmanında oynayacak.
5 Ekim 2026: Romanya - İsveç
14 Kasım 2026: İsveç - Bosna Hersek
17 Kasım 2026: Polonya - İsveç
BOSNA HERSEK'İN KALAN FİKSTÜRÜ
Bosna Hersek ise 4. haftada 5 Ekim 2026 tarihinde sahasında Polonya'yı ağırlayacak. 14 Kasım'da İsveç deplasmanına çıkacak olan Bosna Hersek, grup aşamasını 17 Kasım'da evinde oynayacağı Romanya karşılaşmasıyla tamamlayacak.
5 Ekim 2026: Bosna Hersek - Polonya
14 Kasım 2026: İsveç - Bosna Hersek
17 Kasım 2026: Bosna Hersek - Romanya
EDIN DZEKO İSVEÇ MAÇIYLA VEDA ETTİ
Bosna Hersek'in İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Edin Dzeko için ayrı bir anlam taşıdı. 40 yaşındaki yıldız futbolcu, İsveç karşısında Bosna Hersek Milli Takımı formasıyla son maçına çıktı ve yaklaşık 20 yıllık milli takım kariyerini noktaladı.
Bosna Hersek formasını ilk kez 2 Haziran 2007'de Türkiye karşısında giyen Dzeko, milli takım kariyerine aynı maçta attığı golle başladı. Tecrübeli golcü, İsveç karşılaşması öncesinde çıktığı 151 maçta 73 gol kaydederek Bosna Hersek tarihinin hem en fazla milli olan hem de en fazla gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor.