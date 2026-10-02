Kalan bölümde iki takım da üstünlük golünü bulamadı. Bosna Hersek ile İsveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İlk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek ile İsveç karşılaştı (Fotoğraf: EPA)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Bosna Hersek ile İsveç arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

1' Bosna Hersek köşe vuruşu kazandı

Ev sahibi ekip ilk dakikada etkili geldi. Gabriel Gudmundsson'un müdahalesiyle top dışarı çıktı ve Bosna Hersek köşe vuruşu kazandı.

5' Hamzic, Gyökeres'e geçit vermedi

İsveç gole yaklaştı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Viktor Gyökeres, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Salko Hamzic sol alt köşeye yönelen topu kurtardı.

11' Johansson gole izin vermedi

Bosna Hersek, Esmir Bajraktarevic'in pasında Kerim Alajbegovic ile etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafından sol ayağıyla şutunu çeken Alajbegovic'in vuruşunda kaleci Viktor Johansson topu kontrol etti.

14' Bajraktarevic'in şutu engellendi

Bosna Hersek bir kez daha etkili geldi. Ermedin Demirovic'in pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Esmir Bajraktarevic, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak İsveç savunması araya girdi.

17' İsveç'in golü VAR'dan döndü

İsveç, Viktor Gyökeres ile ağları havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı.

VAR incelemesinde Gyökeres'in pozisyon öncesinde topa elle müdahale ettiği tespit edildi ve gol iptal edildi.

22' Gyökeres'in şutu savunmadan döndü

İsveç, Gabriel Gudmundsson'un pasında Viktor Gyökeres ile gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan golcünün sağ ayağıyla yaptığı vuruş Bosna Hersek savunması tarafından engellendi.

28' Hamzic'ten kritik kurtarış

İsveç, Alexander Bernhardsson'un kazandırdığı serbest vuruşun ardından etkili geldi. Viktor Gyökeres'in kafayla indirdiği topa ceza sahasında Carl Starfelt vurdu.

Starfelt'in kafa vuruşunda kaleci Salko Hamzic sol alt köşeye yönelen topu kurtardı.

29' Starfelt sakatlandı

İsveç'te Carl Starfelt sakatlık yaşadı. Oyun kısa süreliğine dururken tecrübeli savunmacı tedavisinin ardından mücadeleye devam edemedi.

31' İsveç'te zorunlu değişiklik

Sakatlanan Carl Starfelt oyundan çıkarken Eric Smith mücadeleye dahil oldu.

41' İsveç serbest vuruş kazandı

Bosna Hersek'te Nikola Katic, Viktor Gyökeres'e faul yaptı. İsveç sol kanattan serbest vuruş kazandı.

42' Lindelöf gole yaklaştı

İsveç, Sebastian Nanasi'nin ortasında gole çok yaklaştı. Kale önünde yükselen Victor Lindelöf'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

45' İlk yarıya 2 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

45+2' Bosna Hersek köşe vuruşu kazandı

Bosna Hersek'in geliştirdiği atakta Gabriel Gudmundsson'un müdahalesiyle top dışarı çıktı. Ev sahibi ekip köşe vuruşu kazandı.

İlk yarı sonucu | Bosna Hersek 0-0 İsveç

Bosna Hersek ile İsveç arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İsveç'in Viktor Gyökeres ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

İki takım da ilk yarıda önemli fırsatlar yakalarken Salko Hamzic ve Viktor Johansson yaptıkları kurtarışlarla gole izin vermedi.

46' İkinci yarı başladı

Bosna Hersek ile İsveç arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. Ev sahibi ekip ilk dakikada Ermedin Demirovic ile kaleyi yokladı ancak ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Bosna Hersek köşe vuruşu kazandı.

61' GOL | Bosna Hersek 0-1 İsveç

İsveç, Viktor Gyökeres'in golüyle öne geçti. Alexander Bernhardsson'un pasında ceza sahasının merkezinde topla buluşan Gyökeres, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

63' Dzeko oyundan çıktı

Bosna Hersek'te Edin Dzeko oyundan çıkarken Haris Tabakovic mücadeleye dahil oldu.

65' İsveç üst üste fırsatlar yakaladı

İsveç farkı artırmaya yaklaştı. Alexander Bernhardsson'un ceza sahasının sağ tarafından yaptığı vuruş savunmadan dönerken Viktor Gyökeres'in ceza sahası dışından çektiği şut üstten ve yandan auta çıktı.

Aynı dakika içinde Gabriel Gudmundsson'un pasında Besfort Zeneli'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Salko Hamzic sol alt köşede kurtardı.

67' Bosna Hersek köşe vuruşu kazandı

Bosna Hersek'in geliştirdiği atakta Alexander Bernhardsson'un müdahalesiyle top dışarı çıktı. Ev sahibi ekip köşe vuruşu kazandı.

72' Gyökeres ofsayta yakalandı

İsveç'in geliştirdiği hücumda savunma arkasına hareketlenen Viktor Gyökeres için ofsayt bayrağı kalktı.

76' İki takımda değişiklikler

Bosna Hersek'te Ivan Basic ve Ermedin Demirovic oyundan çıkarken Ermin Mahmic ile Jovo Lukic mücadeleye dahil oldu.

İsveç'te ise Alexander Bernhardsson ve Besfort Zeneli kenara gelirken Williot Swedberg ile Lucas Bergvall oyuna girdi.

80' GOL | Bosna Hersek 1-1 İsveç

Bosna Hersek, Kerim Alajbegovic'in golüyle beraberliği yakaladı. Kazanılan duran topun ardından ceza sahası dışında topla buluşan Alajbegovic, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.

84' Alajbegovic sakatlandı

Bosna Hersek'in beraberlik golünü atan Kerim Alajbegovic sakatlık yaşadı. Oyun kısa süreliğine dururken genç futbolcu tedavi gördü.

87' Bosna Hersek'te iki değişiklik

Bosna Hersek'te sakatlanan Kerim Alajbegovic'in yerine Ivan Sunjic oyuna girdi. Nikola Katic'in yerine ise Zinedin Smajlovic mücadeleye dahil oldu.

90+1' Maçın sonuna 4 dakika eklendi

Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

90+4' Bosna Hersek serbest vuruş kazandı

Victor Lindelöf'ün Haris Tabakovic'e yaptığı faulün ardından Bosna Hersek rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

90+5' İsveç'te son değişiklik

İsveç'te Sebastian Nanasi oyundan çıkarken Ken Sema mücadeleye dahil oldu.

Maç sonucu | Bosna Hersek 1-1 İsveç

Bosna Hersek ile İsveç arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada İsveç, 61. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle öne geçti.

Bosna Hersek ise 80. dakikada Kerim Alajbegovic'in ceza sahası dışından attığı golle eşitliği sağladı. Kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.