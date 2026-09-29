Glasgow'da görkemli galibiyet! İsviçre deplasmanda fark attı
UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, deplasmanda İskoçya'yı 3-0 mağlup etti. Henüz 11. dakikada Jack Hendry'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İskoçya karşısında konuk ekibin gollerini Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi ve Zeki Amdouni kaydetti. İsviçre bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı. İşte A Para'dan canlı yayınlanan maçta atılan goller...
UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta İskoçya ile İsviçre, Hampden Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İsviçre 3-0 kazandı. Ev sahibi İskoçya için karşılaşmanın kırılma anı henüz 11. dakikada yaşandı. Jack Hendry doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İsviçre, rakibinin eksik kalmasının hemen ardından üstünlüğü ele geçirdi.
RODRIGUEZ PERDEYİ AÇTI
Kırmızı karttan yalnızca bir dakika sonra Ricardo Rodriguez, 12. dakikada İsviçre'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Topun kontrolünü tamamen eline alan Murat Yakın'ın ekibi, ilk yarıda ikinci golü bulamasa da soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
ELVEDI FARKI İKİYE ÇIKARDI
İsviçre ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. 55. dakikada Dan Ndoye'nin asistinde Nico Elvedi, topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. 10 kişi mücadele eden İskoçya hücumda etkili olmakta zorlanırken İsviçre oyunun temposunu belirleyen taraf oldu.
SON SÖZ AMDOUNI'DEN
Karşılaşmanın 82. dakikasında bir kez daha Dan Ndoye hazırladı. Zeki Amdouni, Ndoye'nin pasını gole çevirerek farkı üçe çıkardı: 0-3.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve İsviçre, Hampden Park'tan 3-0'lık net galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla İsviçre, gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. İskoçya ise 1 puanda kaldı.
İSKOÇYA'NIN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İlk iki haftanın ardından İskoçya, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim'de Kuzey Makedonya deplasmanına çıkacak. İskoçlar daha sonra 6 Ekim'de Slovenya'yı konuk edecek. Kasım ayında 13 Kasım'da Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak olan İskoçya, grup aşamasını 16 Kasım'daki İsviçre deplasmanıyla tamamlayacak.
İSVİÇRE'NİN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İsviçre ise ikinci haftadaki İskoçya deplasmanının ardından 3 Ekim'de Slovenya'yı konuk edecek. Murat Yakın'ın öğrencileri 6 Ekim'de Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. İsviçre, kasım ayında 13 Kasım'da Slovenya deplasmanına çıkacak, grup aşamasındaki son karşılaşmasını ise 16 Kasım'da İskoçya'ya karşı oynayacak.
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