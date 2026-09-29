UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta İskoçya ile İsviçre, Hampden Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İsviçre 3-0 kazandı. Ev sahibi İskoçya için karşılaşmanın kırılma anı henüz 11. dakikada yaşandı. Jack Hendry doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İsviçre, rakibinin eksik kalmasının hemen ardından üstünlüğü ele geçirdi.

RODRIGUEZ PERDEYİ AÇTI

Kırmızı karttan yalnızca bir dakika sonra Ricardo Rodriguez, 12. dakikada İsviçre'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Topun kontrolünü tamamen eline alan Murat Yakın'ın ekibi, ilk yarıda ikinci golü bulamasa da soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

ELVEDI FARKI İKİYE ÇIKARDI

İsviçre ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. 55. dakikada Dan Ndoye'nin asistinde Nico Elvedi, topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. 10 kişi mücadele eden İskoçya hücumda etkili olmakta zorlanırken İsviçre oyunun temposunu belirleyen taraf oldu.

SON SÖZ AMDOUNI'DEN

Karşılaşmanın 82. dakikasında bir kez daha Dan Ndoye hazırladı. Zeki Amdouni, Ndoye'nin pasını gole çevirerek farkı üçe çıkardı: 0-3.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve İsviçre, Hampden Park'tan 3-0'lık net galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla İsviçre, gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. İskoçya ise 1 puanda kaldı.

İsviçre, R. Rodriguez ile öne geçti