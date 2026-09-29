Orkun'un ayak parmağındaki problemi milli takım kampının başından bu yana devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu aynı şikayet nedeniyle Fransa maçı öncesindeki bazı antrenmanlarda da takımla çalışamamıştı.

İKİ İSİM ANTRENMANA ÇIKMADI Belçika maçı hazırlıklarının ilk gününde Orkun Kökçü ile Emirhan Topçu antrenmanda yer almadı. TFF, İtalya karşılaşmasının ardından Orkun'un ayak parmağındaki ağrısının arttığını açıkladı. Emirhan Topçu ise sakatlığı nedeniyle yaşadığı ağrı sebebiyle çalışmaya katılmadı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü karşılaşmasında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda oynayacağı Belçika maçının hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye -İtalya karşılaşmasının ardından Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeniden bir araya geldi.

A Milli Takım Belçika maçı hazırlıklarına başladı

İTALYA MAÇINDA OYNAYANLARA REJENERASYON

İtalya karşılaşmasında belirli süre alan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'na çıktı.

Ay-yıldızlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeviklik ve sprint çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman top kapma çalışmasının ardından oynanan taktik oyunla tamamlandı.

BELÇİKA MAÇI 2 EKİM'DE

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü Belçika'ya konuk olacak. Ay-yıldızlılar, Belçika karşılaşmasının ardından 5 Ekim'de bir kez daha deplasmana çıkarak İtalya ile karşılaşacak.

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