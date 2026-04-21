Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte maçların tarihleri

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği ve milyonlara ulaştırdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi. 4 takım adını bir üst tura yazdırdı. TFF’nin yayımladığı takvime göre yarı final karşılaşmaları 12, 13 veya 14 Mayıs 2026 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Bu turu geçen iki ekip finale yükselecek, kupada şampiyonu belirleyecek final ise 24 Mayıs 2026’da yapılacak. İşte eşleşmeler...

  • Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları 12, 13 ve 14 Mayıs 2026 tarihlerinden birinde tek maç usulüyle oynanacak.
  • Yarı final eşleşmeleri Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-Konyaspor olarak belirlendi.
  • Kupa finali 24 Mayıs 2026 tarihinde tarafsız sahada oynanacak.
  • Yarı final maçlarının kesin gün ve saatleri ile final stadı daha sonra açıklanacak.
  • Konyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Beşiktaş çeyrek finali geçerek son dört takım arasına girdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre yarı final maçları 12, 13 ve 14 Mayıs 2026 tarihlerinden birinde oynanacak. Tek karşılaşma üzerinden gerçekleştirilecek eşleşmeler sonunda kazanan iki takım adını finale yazdıracak. Maç saatleri ile kesin günler daha sonra ilan edilecek.

YARI FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ USULÜ OYNANACAK

Kupada son dört takım arasına kalan ekipler, tek maç eleme formatında karşı karşıya gelecek. Yayın planlaması ve stat koşullarına göre karşılaşmaların gün ve saatleri netleşecek. Futbolseverlerin merakla beklediği yarı final programının ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

FİNAL KARŞILAŞMASI 24 MAYIS 2026 TARİHİNDE

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali 24 Mayıs 2026 tarihinde tarafsız sahada oynanacak. Final maçının ardından sezonun kupa şampiyonu belli olacak. Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak stat ise daha sonra açıklanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye Kupası yarı final tablosu, çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasıyla kesinlik kazandı. Konyaspor ve Gençlerbirliği'nin ardından Trabzonspor ve Beşiktaş son 4 takım arasına kalmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri şöyle:

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Beşiktaş - Konyaspor

Kanarya'dan ZTK'ya sürpriz veda! Konyaspor Fenerbahçe'yi uzatmada 1-0'la eledi
Aslan'a büyük şok! Galatasaray Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilip ZTK'dan elendi

