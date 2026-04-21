Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre yarı final maçları 12, 13 ve 14 Mayıs 2026 tarihlerinden birinde oynanacak. Tek karşılaşma üzerinden gerçekleştirilecek eşleşmeler sonunda kazanan iki takım adını finale yazdıracak. Maç saatleri ile kesin günler daha sonra ilan edilecek.
YARI FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ USULÜ OYNANACAK
Kupada son dört takım arasına kalan ekipler, tek maç eleme formatında karşı karşıya gelecek. Yayın planlaması ve stat koşullarına göre karşılaşmaların gün ve saatleri netleşecek. Futbolseverlerin merakla beklediği yarı final programının ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.
FİNAL KARŞILAŞMASI 24 MAYIS 2026 TARİHİNDE
2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali 24 Mayıs 2026 tarihinde tarafsız sahada oynanacak. Final maçının ardından sezonun kupa şampiyonu belli olacak. Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak stat ise daha sonra açıklanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Türkiye Kupası yarı final tablosu, çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasıyla kesinlik kazandı. Konyaspor ve Gençlerbirliği'nin ardından Trabzonspor ve Beşiktaş son 4 takım arasına kalmayı başardı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri şöyle:
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Beşiktaş - Konyaspor
