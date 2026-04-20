Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Dorgeles Nene de kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe hücum hattı, Konyaspor karşısında etkisiz bir görüntü çizdi

ÇEYREK FİNALE NASIL GELMİŞLERDİ?

Sarı-lacivertliler, grup aşamasında Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaştı. Fenerbahçe, gruptaki tek mağlubiyetini Beşiktaş'a karşı alırken, 9 puan toplamıştı.

TÜMOSAN Konyaspor ise B Grubu'nda dörtte dört yaparak averajla Samsunspor'un gerisinde kaldı ve ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

BEŞİKTAŞ VEYA ALANYASPOR

Konyaspor, Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin kazananı ile kozlarını yarı finalde paylaşacak. Turun diğer ayağında ise Samsunspor - Trabzonspor ve Galatasaray - Gençlerbirliği eşleşmelerinde tur atlayan taraflar karşılaşacak.