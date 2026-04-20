Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi.
İlk devresi 0-0 sona eren zorlu randevuda golü uzatmada penaltıdan Jevtovic attı ve turu getiren isim oldu.
Anadolu Kartalı, Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle finale yükselebilmek adına kozlarını paylaşacak.
GOL
Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0 | Jevtovic (penaltı)
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Skriniar'ın kafa vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.
37. dakikada sol kanatta topla buluşan Enis Bardhi'nin şutunda kaleci Ederson topu çeldi.
OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALDI
Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mustafa Savranlar yaptı. Dördüncü hakemlik görevini Yiğit Arslan üstlendi. Maçın VAR hakemi ise Erkan Engin oldu.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Dorgeles Nene de kafileye dahil edilmedi.
ÇEYREK FİNALE NASIL GELMİŞLERDİ?
Sarı-lacivertliler, grup aşamasında Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaştı. Fenerbahçe, gruptaki tek mağlubiyetini Beşiktaş'a karşı alırken, 9 puan toplamıştı.
TÜMOSAN Konyaspor ise B Grubu'nda dörtte dört yaparak averajla Samsunspor'un gerisinde kaldı ve ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.
BEŞİKTAŞ VEYA ALANYASPOR
Konyaspor, Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin kazananı ile kozlarını yarı finalde paylaşacak. Turun diğer ayağında ise Samsunspor - Trabzonspor ve Galatasaray - Gençlerbirliği eşleşmelerinde tur atlayan taraflar karşılaşacak.