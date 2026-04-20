Kanarya'dan ZTK'ya sürpriz veda! Konyaspor Fenerbahçe'yi uzatmada 1-0'la eledi

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Konyaspor oldu. Yeşil beyazlılar, Fenerbahçe'yi uzatmada 1-0 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı. İşte atılan gol...

  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün saat 20.30'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşıyor.
  • Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazanan takım yarı finale yükselecek.
  • Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.
  • Konyaspor ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda dördüncü kez karşı karşıya geliyor.
  • Maçın galibi yarı finalde Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi.

İlk devresi 0-0 sona eren zorlu randevuda golü uzatmada penaltıdan Jevtovic attı ve turu getiren isim oldu.

Anadolu Kartalı, Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle finale yükselebilmek adına kozlarını paylaşacak.

Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0 | Jevtovic (penaltı)

Domenico Tedesco Konyaspor maçında rotasyon yapmadı

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Skriniar'ın kafa vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.

37. dakikada sol kanatta topla buluşan Enis Bardhi'nin şutunda kaleci Ederson topu çeldi.

Fenerbahçe 3 eksikle Konyaspor karşısına çıktı

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALDI

Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mustafa Savranlar yaptı. Dördüncü hakemlik görevini Yiğit Arslan üstlendi. Maçın VAR hakemi ise Erkan Engin oldu.

Fenerbahçe ligde Galatasaray ile karşılaşacak

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Dorgeles Nene de kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe hücum hattı, Konyaspor karşısında etkisiz bir görüntü çizdi

ÇEYREK FİNALE NASIL GELMİŞLERDİ?

Sarı-lacivertliler, grup aşamasında Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaştı. Fenerbahçe, gruptaki tek mağlubiyetini Beşiktaş'a karşı alırken, 9 puan toplamıştı.

TÜMOSAN Konyaspor ise B Grubu'nda dörtte dört yaparak averajla Samsunspor'un gerisinde kaldı ve ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

BEŞİKTAŞ VEYA ALANYASPOR

Konyaspor, Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin kazananı ile kozlarını yarı finalde paylaşacak. Turun diğer ayağında ise Samsunspor - Trabzonspor ve Galatasaray - Gençlerbirliği eşleşmelerinde tur atlayan taraflar karşılaşacak.

Fenerbahçe'de uzatma kabusu! 7 maçın 5'i içerde
