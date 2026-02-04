Gençlerbirliği - Eyüpspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı Ankara'da devam ediyor.
Süper Lig'de yer alan Gençlerbirliği ve Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi 3 puanla ayrılmak.
A Spor'dan yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Umut İslamoğlu, Henry Onyekuru, Samed Onur, Matej Hanousek, Arda Çağan Çelik, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm, Prince Martor, Cihan Çanak
EYÜPSPOR: Marcos Felipe Monteiro, Calegari, Gilbert Mendy, Berhan Kutlay Şatlı, Arda Yavuz, Angel Quinones, Charles-Andre Raux Yao, Christ Otiniel Sadia, Kerim Yerlikaya, Talha Akkaya, Ömer Ahmet Ceyhan