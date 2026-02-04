SON DAKİKA
Gençlerbirliği - Eyüpspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı Ankara'da devam ediyor. Süper Lig'de yer alan Gençlerbirliği ve Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi 3 puanla ayrılmak. A Spor'dan yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi :04 Şubat 2026 , 17:53 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2026 , 17:56
İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Umut İslamoğlu, Henry Onyekuru, Samed Onur, Matej Hanousek, Arda Çağan Çelik, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm, Prince Martor, Cihan Çanak

EYÜPSPOR: Marcos Felipe Monteiro, Calegari, Gilbert Mendy, Berhan Kutlay Şatlı, Arda Yavuz, Angel Quinones, Charles-Andre Raux Yao, Christ Otiniel Sadia, Kerim Yerlikaya, Talha Akkaya, Ömer Ahmet Ceyhan

ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI

4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR

5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE

13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR

