GOL | Gençlerbirliği 2-0 İkas Eyüpspor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Gençlerbirliği, Ensar Kemaloğlu'nun 24. dakikada attığı golle İkas Eyüpspor karşısında skoru 2-0'a getirdi.