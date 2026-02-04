Gençlerbirliği - Eyüpspor: 2-2 | Ziraat Türkiye Kupası

Gençlerbirliği ile Eyüpspor, Ankara'da 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi ekip Dal Varesanovic ve Ensar Kemaloğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk takım, Angel Quinones ile eşitliği yakaladı.
Takımlar sahadan 2-2'lik beraberlik ve birer puanla ayrıldı.
Alkaralar son maçında Aliağa Futbol'a konuk olacak.
İstanbul temsilcisi ise Konyaspor'u ağırlayacak.
Gençlerbirliği'nin attığı gol sonrası yaşanan sevinç (AA)
GOLLER
Gençlerbirliği - Eyüpspor: 1-0 | Dal Varesanovic
Gençlerbirliği - Eyüpspor: 2-0 | Ensar Kemaloğlu
Gençlerbirliği - Eyüpspor: 2-1 | Angel Quinones
Gençlerbirliği - Eyüpspor: 2-2 | Angel Quinones
ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI
4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA
15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR
5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE
13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR