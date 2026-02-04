SON DAKİKA
Gençlerbirliği - Eyüpspor: 2-2 | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı Ankara'da devam etti. Gençlerbirliği ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Başkent temsilcisi, 2-0 öne geçti ancak İstanbul ekibi beraberliği yakaladı. Maç 2-2 sona erdi. İşte atılan goller...

Giriş Tarihi :04 Şubat 2026 , 17:53 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2026 , 19:54
Gençlerbirliği ile Eyüpspor, Ankara'da 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekip Dal Varesanovic ve Ensar Kemaloğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk takım, Angel Quinones ile eşitliği yakaladı.

Takımlar sahadan 2-2'lik beraberlik ve birer puanla ayrıldı.

Alkaralar son maçında Aliağa Futbol'a konuk olacak.

İstanbul temsilcisi ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Gençlerbirliği'nin attığı gol sonrası yaşanan sevinç (AA)Gençlerbirliği'nin attığı gol sonrası yaşanan sevinç (AA)

GOLLER

Gençlerbirliği - Eyüpspor: 1-0 | Dal Varesanovic

GOL | Gençlerbirliği 1-0 Eyüpspor (Varesanovic)

Gençlerbirliği - Eyüpspor: 2-0 | Ensar Kemaloğlu

GOL | Gençlerbirliği 2-0 İkas Eyüpspor

Gençlerbirliği - Eyüpspor: 2-1 | Angel Quinones

GOL | Gençlerbirliği 2-1 İkas Eyüpspor

Gençlerbirliği - Eyüpspor: 2-2 | Angel Quinones

GOL | Gençlerbirliği 2-2 İkas Eyüpspor

ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI

4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR

5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE

13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR

