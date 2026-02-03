Rizespor - Beyoğlu Yeniçarşıspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

SON DAKİKA
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Karadeniz temsilcisi Rizespor evinde Beyoğlu Yeniçarşı Spor Kulübü'nü ağırlıyor. Yeşil mavililer kazanarak 3 puanla sahadan ayrılmak amacında. A Spor'dan yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi :03 Şubat 2026 , 17:55 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2026 , 19:07
Rizespor evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'u ağırladı (AA)Rizespor evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'u ağırladı (AA)

GOL

Rizespor - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 0-1 | Alhan Kurtoğlu

GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Alhan Kurtoğlu)

ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI

3 ŞUBAT 2026 SALI

20:30 TRABZONSPOR - FETHİYESPOR

4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

13:00 BOLUSPOR - ALANYASPOR
15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR

5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE

13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR

