Rizespor - Beyoğlu Yeniçarşıspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Karadeniz temsilcisi Rizespor evinde Beyoğlu Yeniçarşı Spor Kulübü'nü ağırlıyor.
Yeşil mavililer kazanarak 3 puanla sahadan ayrılmak amacında.
A Spor'dan yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Rizespor evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'u ağırladı (AA)
GOL
Rizespor - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 0-1 | Alhan Kurtoğlu
ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI
3 ŞUBAT 2026 SALI
20:30 TRABZONSPOR - FETHİYESPOR
4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA
13:00 BOLUSPOR - ALANYASPOR
15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR
5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE
13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR