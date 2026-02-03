SON DAKİKA
Rizespor - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 1-1 | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Rize'de devam etti. Rizespor evinde ağırladığı Beyoğlu Yeniçarşıspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte atılan goller...

Giriş Tarihi :03 Şubat 2026 , 17:55 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2026 , 20:06
Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeniçarşıspor ile kozlarını paylaştı.

Didi Stadyumu'ndaki mücadelede gol perdesini 7. dakikada Alhan Kurtoğlu açtı. İlk devre konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci devrede dakikalar 56'yı gösterirken ev sahibi ekip penaltı kazandı ve Taylan Antalyalı skoru dengeledi. Kalan dakikalarda tabela değişmedi ve maç 1-1 bitti.

Rizespor bu beraberlikle puanını 4'e yükseltti ve son haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek. İlk puanını alan İstanbul temsilcisi ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

Rizespor evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'u ağırladı (AA)Rizespor evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'u ağırladı (AA)

GOLLER

Rizespor - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 0-1 | Alhan Kurtoğlu

GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Alhan Kurtoğlu)

Rizespor - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 1-1 | Taylan Antalyalı

GOL | Rizespor 1-1 Beyoğlu Yeni Çarşıspor

ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI

3 ŞUBAT 2026 SALI

20:30 TRABZONSPOR - FETHİYESPOR

4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

13:00 BOLUSPOR - ALANYASPOR
15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR

5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE

13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR

