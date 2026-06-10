Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe: 3 imza birden! Bayrakla mesaj verildi

Samet Akaydin, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor SIRADA SAMET VAR Melih Kabasakal transferini tamamlayan Trabzonspor, savunma hattı için de önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, A Milli Takım kampında bulunan Samet Akaydın ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA GELECEK Bordo-mavililer şimdi de savunma hattına yerli ve tecrübeli bir takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yönetimin, A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda bulunan Samet Akaydın ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ve milli futbolcunun Dünya Kupası sürecinin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi.

METEHAN APORTTA Hücum gücünü artırabilmek adına yerli bir isim daha almak isteyen Karadeniz ekibinde hedef Metehan Mimaroğlu. Kontratını tek taraflı fesheden tecrübeli kanat futbolcusuyla seçeneklerini çoğaltmayı planlayan Trabzonspor, anlaşma sağladı. Ancak kulübü Gençlerbirliği, opsiyon maddesi nedeniyle sorun çıkarıyordu. Fakat mutabakata varıldı.