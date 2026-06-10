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Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe: 3 imza birden! Bayrakla mesaj verildi

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Trabzonspor, hızlı girdiği transfer döneminde vites artırıyor. Bordo mavili ekibin Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Samet Akaydin'a imza attırması bekleniyor. Ayrıca Saviolo'nun duyurulduğu videoda bu 3 isme yönelik paylaşım da yapıldı.

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Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe: 3 imza birden! Bayrakla mesaj verildi
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  • Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Melih Kabasakal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı ve kısa süre içinde KAP açıklaması yapılacak.
  • Bordo-mavili kulüp, A Milli Takım kadrosunda bulunan Samet Akaydın ile Dünya Kupası sonrasında 2+1 yıllık anlaşma imzalamayı planlıyor.
  • Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden Metehan Mimaroğlu ile anlaşma sağladı ve kulüp Göktan Gürpüz'ün kiralık bonservisi karşılığı 230 bin eurodan vazgeçti.
  • Melih Kabasakal, geçen sezon Gaziantep FK'da 27 Süper Lig maçında 1 gol ve 1 asist kaydetti.
  • Metehan Mimaroğlu, geride kalan sezonda 36 maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı.

Ernest Muçi, Sindy Lopes Cabral, Ruslan Malinovskyi ve Noah Saviolo'yu kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Sıra yerli oyunculara geldi.

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İLK İMZA MELİH'TEN

Trabzonspor, orta sahadaki rotasyon gücünü artırmak amacıyla listesine Melih İbrahimoğlu'nu almıştı. Ancak Konyaspor'un yüksek bonservis bedeli talebiyle bu kez Melih Kabasakal'a gözünü dikti. 1 yıl daha kontratı ve opsiyonu bulunduğu kulübünden ayrılmak adına adım atan 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı. Kısa süre içerisinde de KAP açıklaması yapılacak.

Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe: 3 imza birden! Bayrakla mesaj verildi-3

İSTANBUL'DA 2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Melih'in akşam saatlerinde İstanbul'da başkan Ertuğrul Doğan'ın Zorlu Center'daki ofisine gittiği ve orada imzayı attığı belirtildi. 30 yaşında 1.78 boyundaki Melih Kabasakal, 2018 yılında Trabzonspor'dan ayrılarak Erokspor'a gitmişti. Sonrasında İstanbulspor, Eyüpspor ve son olarak da Gaziantep Futbol Kulübü formalarını giydi. Geçen sezon da Gaziantep FK'da 27 Süper Lig maçına çıktı,1 gol atıp 1 asist yaptı.

Samet Akaydin, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyorSamet Akaydin, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor

SIRADA SAMET VAR

Melih Kabasakal transferini tamamlayan Trabzonspor, savunma hattı için de önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, A Milli Takım kampında bulunan Samet Akaydın ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe: 3 imza birden! Bayrakla mesaj verildi-5

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA GELECEK

Bordo-mavililer şimdi de savunma hattına yerli ve tecrübeli bir takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yönetimin, A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda bulunan Samet Akaydın ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ve milli futbolcunun Dünya Kupası sürecinin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi.

Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe: 3 imza birden! Bayrakla mesaj verildi-6

METEHAN APORTTA

Hücum gücünü artırabilmek adına yerli bir isim daha almak isteyen Karadeniz ekibinde hedef Metehan Mimaroğlu. Kontratını tek taraflı fesheden tecrübeli kanat futbolcusuyla seçeneklerini çoğaltmayı planlayan Trabzonspor, anlaşma sağladı. Ancak kulübü Gençlerbirliği, opsiyon maddesi nedeniyle sorun çıkarıyordu. Fakat mutabakata varıldı.

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230 BİN EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER

Yönetim, başkent temsilcisinin kurmaylarıyla yaptığı görüşme sonrasında Göktan Gürpüz'ün kiralanmasından dolayı alacağı 230 bin eurodan vazgeçti. Bunun karşılığında da Metehan Mimaroğlu'na onay çıktı. Ters ayaklı kanat oyuncusu geride kalan sezonda 36 maça çıkıp 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

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BAYRAKLA MESAJ VERİLDİ

Trabzonspor, Noah Saviolo'yu tanıttığı ve Mavi Ateşin Uyanışı adını verdiği videoda 3 yerli transferin yapılacağına dikkat çekildi. Videoda 3 kitabın yanına 3 ayraç eklendi. Ayraçlarda Türk bayrağı olması, yerli futbolcuların alınacağı şeklinde yorumlandı.

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