Tsygankov için Trabzonspor seferberliği! Taraftar sosyal medyayı salladı

Trabzonspor, oyuncuya Ajax ve Espanyol arasında en yüksek maaşı teklif eden kulüp konumunda.

Girona, Tsygankov için 10 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli talep ediyor.

Oyuncuyla Ajax ve Espanyol'un da ilgilendiği ifade ediliyor.

Tsygankov Trabzonspor'un listesinde

BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Viktor Tsygankov'a yapılan teklifler arasında en yüksek maaşı öneren kulüp konumunda. Buna karşılık Girona'nın oyuncu için 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis geliri hedeflediği belirtiliyor.