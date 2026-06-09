Tsygankov için Trabzonspor seferberliği! Taraftar sosyal medyayı salladı
Trabzonspor'un sağ kanat transferinde ilk hedefi Viktor Tsygankov için yalnızca yönetim değil taraftar da devreye girdi. Bordo-mavili futbolseverler, Girona forması giyen Ukraynalı yıldızın sosyal medya hesabını "Come to Trabzonspor" mesajlarıyla doldururken, kulübün oyuncuya en yüksek maaş teklifini yaptığı öne sürüldü.
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- Trabzonspor, Girona'da forma giyen 28 yaşındaki Ukraynalı kanat oyuncusu Viktor Tsygankov'u transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
- Girona, Tsygankov için 10 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli talep ediyor.
- Trabzonspor, oyuncuya Ajax ve Espanyol arasında en yüksek maaşı teklif eden kulüp konumunda.
- Teknik direktör Fatih Tekke ve scouting sorumlusu Eren Mert, transfer için olumlu rapor verdi.
- Trabzonspor taraftarları, Tsygankov'un sosyal medya hesaplarında 'Come to Trabzonspor' yorumlarıyla transfer çağrısı yapıyor.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi sağ kanat takviyesi için çalışmalarını sürdürürken listenin ilk sırasında Viktor Tsygankov yer alıyor.
Girona forması giyen 28 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtilirken, bordo-mavili yönetim transferi sonuçlandırmak adına girişimlerini sürdürüyor.
Oyuncuyla Ajax ve Espanyol'un da ilgilendiği ifade ediliyor.
TARAFTAR DA TRANSFER İÇİN DEVREDE
Transfer sürecinde yalnızca kulüp yönetimi değil, Trabzonspor taraftarı da aktif rol üstlenmiş durumda.
Bordo-mavili futbolseverler, Tsygankov'un sosyal medya paylaşımlarının altına çok sayıda "Come to Trabzonspor" yorumu yaparak yıldız oyuncuya çağrıda bulunuyor.
Sosyal medyada oluşan yoğun etkileşim, transfer gündemine farklı bir boyut kazandırdı.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Viktor Tsygankov'a yapılan teklifler arasında en yüksek maaşı öneren kulüp konumunda. Buna karşılık Girona'nın oyuncu için 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis geliri hedeflediği belirtiliyor.
Teknik direktör Fatih Tekke ile scouting ekibinin başındaki Eren Mert'in de transferin gerçekleşmesi yönünde olumlu rapor verdiği ifade edilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.