Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi açıkladı! İşte Trabzonspor - Konyaspor maçını yönetecek isim
2025-26 Ziraat Türkiye Kupası Finali için geri sayım sürerken final maçının hakemi de belli oldu. Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, final karşılaşmasının hakeminin Halil Umut Meler olduğu duyuruldu.
DEV FİNAL ANTALYA'DA
Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını Antalya'da paylaşacak. Bordo mavililer, sezonu kupayla kapatarak Avrupa yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Karadeniz temsilcisi teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak.
KONYASPOR TARİH YAZMA PEŞİNDE
Tümosan Konyaspor ise kupayı kazanarak sezonu tarihi bir başarıyla tamamlamak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip, final öncesinde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.
Burak Zihni