Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi açıkladı! İşte Trabzonspor - Konyaspor maçını yönetecek isim

Konyaspor, kupayı kazanarak sezonu tarihi bir başarıyla tamamlamak istiyor.

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak.

Türkiye Kupası finali, Trabzonspor ile Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak.

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası finalinin hakeminin Halil Umut Meler olduğunu açıkladı.

