Trabzonspor'un 3. transferi Ramiz Zerrouki! Hedef Dünya Kupası öncesi bitirmek

Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek başarılı yürüyüşünü taçlandırmak amacında. Bordo mavililer diğer yandan yeni sezonu da geç açmak isterken transfer adımları da erkenden atılmaya devam ediliyor. Gündeme gelen yeni isim, Feyenoord forması giyen Ramiz Zerrouki oldu. Karadeniz temsilcisi, yıldız futbolcuyu Dünya Kupası'ndan önce bitirmek amacında.

  • Trabzonspor, Feyenoord'un Twente'de kiralık oynayan Cezayirli futbolcusu Ramiz Zerrouki için transfer girişimlerine başladı.
  • Trabzonspor yönetimi, oyuncunun şartlarını öğrenmek için Feyenoord ile temas kurdu.
  • Ramiz Zerrouki bu sezon FC Twente'de 34 maçta 3 gol ve 5 asistle dikkat çekti.
  • Zerrouki'nin piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • Cezayirli futbolcu, milli takımda 51 kez forma giydi.

Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz transferleriyle yeni sezona iddialı bir giriş yapan Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Yönetim, kupanın sahi olunmaması halinde erken açılış yapmak zorunda kalınacağını bildiğinden dolayı elini çabuk tutmaya çalışıyor. Bu kapsamda yeni bir isim daha listeye eklendi. Feyenoord'un Twente'de kiralık forma giyen Cezayirli futbolcusu Ramiz Zerrouki bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Tekke'nin beğenisini kazandı.

Ramiz Zerrouki hem ön libero hem de merkez orta saha oynayabiliyor

TEMAS KURULDU

Cezayir basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Feyenoord forması giyen Ramiz Zerrouki için girişimlere başladı. Haberde Trabzonspor yönetiminin, oyuncunun şartlarını öğrenmek için Feyenoord ile temas kurduğu aktarıldı. Hollanda temsilcisinin ise bu yaz transfer döneminde oyuncuyu satarak gelir elde etmek istediği belirtildi.

TWENTE'DE DİKKAT ÇEKTİ

28 yaşındaki futbolcu bu sezonu FC Twente'de kiralık olarak geçirdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Hollanda ekibiyle çıktığı 34 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Ramiz Zerrouki'nin sözleşmesi sona eriyor

ÇOK YÖNLÜ ORTA SAHA

Ön libero pozisyonunun yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabilen Zerrouki, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Cezayirli futbolcunun özellikle pas kalitesi, savunma katkısı ve takım temposunu yönlendirme becerisi nedeniyle teknik heyetin radarına girdiği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

2027 yılına kadar Feyenoord ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Trabzonspor'un transfer şartlarını zorladığı ve oyuncu cephesindeki gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

Ramiz Zerrouki Cezayir formasını 51 kez giydi

51 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Amsterdam doğumlu futbolcu, Cezayir formasını da 51 kez giydi. Deneyimli orta saha oyuncusunun bu yaz Dünya Kupası'nda da boy göstermesi bekleniyor.

