Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz transferleriyle yeni sezona iddialı bir giriş yapan Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Yönetim, kupanın sahi olunmaması halinde erken açılış yapmak zorunda kalınacağını bildiğinden dolayı elini çabuk tutmaya çalışıyor. Bu kapsamda yeni bir isim daha listeye eklendi. Feyenoord'un Twente'de kiralık forma giyen Cezayirli futbolcusu Ramiz Zerrouki bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Tekke'nin beğenisini kazandı.

Ramiz Zerrouki hem ön libero hem de merkez orta saha oynayabiliyor

TEMAS KURULDU

Cezayir basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Feyenoord forması giyen Ramiz Zerrouki için girişimlere başladı. Haberde Trabzonspor yönetiminin, oyuncunun şartlarını öğrenmek için Feyenoord ile temas kurduğu aktarıldı. Hollanda temsilcisinin ise bu yaz transfer döneminde oyuncuyu satarak gelir elde etmek istediği belirtildi.

TWENTE'DE DİKKAT ÇEKTİ

28 yaşındaki futbolcu bu sezonu FC Twente'de kiralık olarak geçirdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Hollanda ekibiyle çıktığı 34 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.