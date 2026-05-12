Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz transferleriyle yeni sezona iddialı bir giriş yapan Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Yönetim, kupanın sahi olunmaması halinde erken açılış yapmak zorunda kalınacağını bildiğinden dolayı elini çabuk tutmaya çalışıyor. Bu kapsamda yeni bir isim daha listeye eklendi. Feyenoord'un Twente'de kiralık forma giyen Cezayirli futbolcusu Ramiz Zerrouki bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Tekke'nin beğenisini kazandı.
TEMAS KURULDU
Cezayir basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Feyenoord forması giyen Ramiz Zerrouki için girişimlere başladı. Haberde Trabzonspor yönetiminin, oyuncunun şartlarını öğrenmek için Feyenoord ile temas kurduğu aktarıldı. Hollanda temsilcisinin ise bu yaz transfer döneminde oyuncuyu satarak gelir elde etmek istediği belirtildi.
TWENTE'DE DİKKAT ÇEKTİ
28 yaşındaki futbolcu bu sezonu FC Twente'de kiralık olarak geçirdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Hollanda ekibiyle çıktığı 34 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
ÇOK YÖNLÜ ORTA SAHA
Ön libero pozisyonunun yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabilen Zerrouki, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Cezayirli futbolcunun özellikle pas kalitesi, savunma katkısı ve takım temposunu yönlendirme becerisi nedeniyle teknik heyetin radarına girdiği ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
2027 yılına kadar Feyenoord ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Trabzonspor'un transfer şartlarını zorladığı ve oyuncu cephesindeki gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.
51 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Amsterdam doğumlu futbolcu, Cezayir formasını da 51 kez giydi. Deneyimli orta saha oyuncusunun bu yaz Dünya Kupası'nda da boy göstermesi bekleniyor.