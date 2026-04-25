Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son 2 haftada puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Oleksandr Zubkov son haftalardaki düşüşünü Konya'da sonlandırmak amacında LİGDE 50. RANDEVU Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 58 gol gördü. Bordo-mavililer, genel tabloda rakibine karşı dikkat çeken bir üstünlük kurdu.

Trabzonspor, Konyaspor'u yendiği an ikinci sıraya oturacak KONYA'DA BERABERLİKLER ÖNE ÇIKTI İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı. Geride kalan 24 maçta Trabzonspor 8 galibiyet elde ederken, ev sahibi ekip 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmaların 10'u ise beraberlikle tamamlandı. Konya deplasmanındaki bu tablo, iki ekip arasındaki mücadelenin genellikle dengeli geçtiğini ortaya koyuyor.