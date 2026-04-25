Trabzonspor'un Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası sona eriyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a farklı kaybettiği derbinin ardından ikinci sırayı almak isteyen Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Bordo mavililer kazanmak ve taraftarını sevindirmek amacında. Diğer yandan Şampiyonlar Ligi de çok önemli bir hedef olarak önünde duruyor. Teknik direktör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Konyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

  • Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.
  • İki takım Süper Lig'de 50. kez karşılaşacak ve Trabzonspor'un 25-12 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
  • Konya'da oynanan 24 maçta 10 beraberlik, Trabzonspor'un 8 galibiyeti ve Konyaspor'un 6 galibiyeti var.
  • Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında oynadığı son 5 maçın sadece 1'ini kazanabildi.
  • Son yıllarda iki takım arasındaki maçlar genellikle çekişmeli ve dengeli geçti.

Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk oluyor.

Trabzonspor'un Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

İLK 11'LER

KONYASPOR:

TRABZONSPOR: Onana, Lovik, Chibuike, Mustafa, Pina, Tim, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son 2 haftada puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Oleksandr Zubkov son haftalardaki düşüşünü Konya'da sonlandırmak amacında

LİGDE 50. RANDEVU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 58 gol gördü. Bordo-mavililer, genel tabloda rakibine karşı dikkat çeken bir üstünlük kurdu.

KONYA'DA BERABERLİKLER ÖNE ÇIKTI

İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı. Geride kalan 24 maçta Trabzonspor 8 galibiyet elde ederken, ev sahibi ekip 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmaların 10'u ise beraberlikle tamamlandı.

Konya deplasmanındaki bu tablo, iki ekip arasındaki mücadelenin genellikle dengeli geçtiğini ortaya koyuyor.

TRABZONSPOR SON 5 DEPLASMANDA ZORLANDI

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. Söz konusu dönemde 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 2 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan maç 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 sona erdi. 2022-2023 sezonunda TÜMOSAN Konyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SON YILLARDA DENGELİ TABLO

2023-2024 sezonunda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanırken, geçen sezon ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyet elde etti. Bu sonuçlar, son dönemde iki takım arasındaki rekabetin oldukça çekişmeli geçtiğini gösterdi.

Trabzonspor ile Konyaspor arasında Trabzon'da oynanan sezonun ilk maçını ise bordo-mavililer 3-1 kazandı. Karadeniz ekibi, bu kez deplasmanda benzer bir sonuç alarak kritik virajı kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

