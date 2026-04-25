Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk oluyor.
İLK 11'LER
KONYASPOR:
TRABZONSPOR: Onana, Lovik, Chibuike, Mustafa, Pina, Tim, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son 2 haftada puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.
LİGDE 50. RANDEVU
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 58 gol gördü. Bordo-mavililer, genel tabloda rakibine karşı dikkat çeken bir üstünlük kurdu.
KONYA'DA BERABERLİKLER ÖNE ÇIKTI
İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı. Geride kalan 24 maçta Trabzonspor 8 galibiyet elde ederken, ev sahibi ekip 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmaların 10'u ise beraberlikle tamamlandı.
Konya deplasmanındaki bu tablo, iki ekip arasındaki mücadelenin genellikle dengeli geçtiğini ortaya koyuyor.
TRABZONSPOR SON 5 DEPLASMANDA ZORLANDI
Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. Söz konusu dönemde 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 2 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.
İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan maç 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 sona erdi. 2022-2023 sezonunda TÜMOSAN Konyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
SON YILLARDA DENGELİ TABLO
2023-2024 sezonunda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanırken, geçen sezon ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyet elde etti. Bu sonuçlar, son dönemde iki takım arasındaki rekabetin oldukça çekişmeli geçtiğini gösterdi.
Trabzonspor ile Konyaspor arasında Trabzon'da oynanan sezonun ilk maçını ise bordo-mavililer 3-1 kazandı. Karadeniz ekibi, bu kez deplasmanda benzer bir sonuç alarak kritik virajı kayıpsız dönmeyi hedefliyor.
