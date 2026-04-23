Trabzonspor'un kupayı çok istediği ve turu geçmek için her duruma hazır olduğu vurgulandı.

Tekke, Samsunspor'un yeni teknik direktörüyle birlikte daha cesur ve iyi futbol oynayan bir takım haline geldiğini ifade etti.

Muçi'nin yüzde yüz hazır olmadığı ancak maçın bir bölümünde kullanılabileceği açıklandı.

Tecrübeli teknik adam, "Dün de gördük, ondan önce de gördük. Her maç zor, sürprizlere açık. Herkesin iştahının olduğu bir kupa. Ligin son bölümü zor geçiyor. Bizim için daha zor. Bu hafta yine iyi haber almadık. Batagov ve Okay, büyük ihtimalle operasyon geçirecekler ve sezonun kalanında bizimle olmayabilirler. Ligde sınırda olan oyuncular, Muçi yüzde yüz değil ama oyunun bir bölümünde kullanabiliriz. Bu kadroyla birlikte çok iyi yerlere getirdik" dedi.

Maçtaki eksikler ve takımın son durumu hakkında konuşan Fatih Tekke, kupanın iştahı yüksek takımların mücadele ettiği zorlu bir organizasyon olduğunu söyledi. Ligin son bölümünün zaten zor geçtiğini belirten Tekke, Trabzonspor adına tablonun daha da zorlaştığını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili teknik adam, kupadaki her maçın sürprize açık olduğunu vurgularken, takımdaki eksiklerle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fatih Tekke Samsunspor maçında galip gelmek istediklerini açıkladı

"BU MAÇ ÇOK ZOR OLACAK"

Fatih Tekke, Samsunspor deplasmanının kolay geçmeyeceğini de net şekilde ifade etti. Rakibin son haftalarda yeni hocasıyla birlikte daha cesur ve daha fazla futbol oynamaya çalışan bir takım görüntüsü verdiğini belirten Tekke, Samsunspor'un iyi oyunculardan kurulu olduğunu söyledi.

Bordo-mavili teknik adam, rakibin kupaya çok asılacağını düşündüğünü belirtirken, Trabzonspor'un da kupayı çok istediğini dile getirdi.

KUPA MESAJI VERDİ

Fatih Tekke, oyuncularının bu hedefi hak ettiğini söylerken, maçta özellikle duygu olarak istek ve arzuyu göstermeleri gerektiğini vurguladı. Zorlu deplasmanda her türlü senaryoya hazır olduklarını belirten Tekke, turu geçmek istediklerini açık sözlerle ifade etti.

Tekke, A Spor'a yaptığı açıklamanın sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu maç çok zor olacak. Samsunspor, özellikle son maçlarında yeni hocası ile birlikte daha cesur, daha futbol oynamaya çalışıyor. İyi oyunculardan kurulu iyi bir Samsunspor var son haftalarda gördüğümüz. Kupaya çok asılacaklardır. Zor bir maç ama biz de kupayı çok istiyoruz. Oyuncularım bunu hak ediyor. Özellikle duygu olarak bu istek ve arzuyu göstermemiz lazım. Umarım hak ederek bu turu geçeriz. Çok zor bir deplasman ve zor bir maç. Her duruma hazırız. Çok arzu ediyoruz. Umarım o istek ve arzuyla birlikte o sonucu da alırız."