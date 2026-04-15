Trabzonspor, Verschaeren'i yaz transfer döneminde de gündemine almış ancak bu kez dosyaya daha somut adımlarla girdi.

Belçikalı futbolcu bu sezon 30 resmi maçta 2 gol atıp 3 asist üretti ve 6, 8, 10 numara ile sağ kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.

Trabzonspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken yeni sezon için transfer planlamasını da hızlandırdı. Bordo-mavili ekip, Anderlecht forması giyen Yari Verschaeren için devreye girdi. 24 yaşındaki Belçikalı orta saha için resmi temas kurulurken 5 milyon euro seviyesindeki teklif dosyanın en dikkat çeken detayı oldu.

Yari Verschaeren'in sözleşme durumu da transfer sürecini daha kritik hale getirdi. Anderlecht ile kontratının sezon sonunda bitecek olması, bordo-mavili ekibin hamlesine ayrı bir ağırlık kazandırdı. Trabzonspor, orta sahada hem oyun aklını hem dinamizmi yükseltecek bir profile yönelirken Verschaeren ismi listenin üst sıralarına çıktı.