Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapıldı.
ONUAHCU TAKIMA DÖNDÜ
Corendon Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan Paul Onuachu, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Nijeryalı golcünün idmanda yer alması, teknik heyetin hücum hattı planlaması açısından önemli bir gelişme oldu.
TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI
Bordo-mavili ekip, antrenmanda pas organizasyonları ve taktik çalışmalara ağırlık verdi. Oyuncuların tempolu bir programla hazırlıklarını sürdürdüğü gözlendi.
Trabzonspor, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesindeki hazırlıklarına bugün yapılacak antrenmanla devam edecek.