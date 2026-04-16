Trabzonspor'da Onuachu müjdesi

Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemeyen Paul Onuachu, antrenmanda takımla yer aldı.

  • Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.
  • Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Paul Onuachu son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
  • Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman pas organizasyonları ve taktik çalışmalara ağırlık verilerek gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapıldı.

Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti.
ONUAHCU TAKIMA DÖNDÜ

Corendon Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan Paul Onuachu, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Nijeryalı golcünün idmanda yer alması, teknik heyetin hücum hattı planlaması açısından önemli bir gelişme oldu.

Onuachu, taktik çalışmada yer aldı.
TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI

Bordo-mavili ekip, antrenmanda pas organizasyonları ve taktik çalışmalara ağırlık verdi. Oyuncuların tempolu bir programla hazırlıklarını sürdürdüğü gözlendi.

Trabzonspor, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesindeki hazırlıklarına bugün yapılacak antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor'a Başakşehir maçı öncesi müjde! Paul Onuachu antrenmana katıldı
