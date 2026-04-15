Alanyaspor karşısında elde ettiği beraberlik sonrasında Galatasaray'ın da puan kaybıyla haftayı çok önemli bir dezavantajla kapatmayan Trabzonspor, kaleci transferi konusunda Noel Törnqvist'i gündemine aldı.
ANDRE ONANA'YA BAĞLI
Sezon başında kadroya dahil edilen isimlerden biri olan ve performansıyla zaman zaman eleştirilse de takıma önemli katkı veren Andre Onana'nı gelecek sene takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil.
Kamerunlu kalecinin özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanılmazsa bordo mavili ekiple yoluna devam etmeyeceği yönünde iddialar bulunuyor.
İNGİLİZLER VE FRANSIZLAR PEŞİNDE
Deneyimli file bekçisinin Türkiye'de gösterdiği performans, İngilizler ve Fransızlar tarafından yakından takip ediliyor. Fransız medyasında yer alan iddialara göre Onana, bir kulüple önemli bir mesafe kat ederek anlaşma noktasına geldi.
NOEL TORNQVIST ATAĞI
Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın haricinde Avrupa kupalarında da başarılı olmak isteyen Trabzonspor, genç futbolculara yatırım yapmayı sürdürecek. Bu kapsamda İsveçli kaleci Noel Törnqvist listeye alınan isimlerden biri oldu.
ADI SAMSUNSPOR İLE ANILDI
24 yaşındaki kaleci için daha önce Samsunspor girişimde bulunmuş ve oyuncuyla anlaşma noktasına gelmişti. Ancak kulübüyle aynı doğrultuda gitmeyen görüşmelerin ardından süreç tıkanarak masadan kalkılmıştı.
TARİH YAZAN TAKIMDA YER ALDI
1.95 metre boyundaki Törnqvist, bonservisini Como'dan kiralık gittiği Mjallby AIF'te kulübünün ilk kez başardığı şampiyonluk sevincini yaşadı. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gözüküyor. 2029'a kadar kulübüyle sözleşmesi var.