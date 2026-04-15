Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanılmazsa bordo-mavili takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

24 yaşındaki Noel Törnqvist, daha önce Samsunspor ile anlaşma noktasına gelmişti ancak kulüple görüşmeler tıkanmıştı.

İsveçli file bekçisi Törnqvist, Como'dan kiralık gittiği Mjallby AIF'te şampiyonluk yaşadı ve piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında berabere kalarak Galatasaray'ın da puan kaybettiği haftayı dezavantajsız kapattı.

Andre Onana'nın Trabzonspor'daki geleceği merak konusu ANDRE ONANA'YA BAĞLI Sezon başında kadroya dahil edilen isimlerden biri olan ve performansıyla zaman zaman eleştirilse de takıma önemli katkı veren Andre Onana'nı gelecek sene takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Kamerunlu kalecinin özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanılmazsa bordo mavili ekiple yoluna devam etmeyeceği yönünde iddialar bulunuyor.