Trabzonspor'dan kale harekatı! Transferde hedef Noel Törnqvist

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, kaleci konusunda da karar vererek yoluna devam etmek amacında. Eğer Andre Onana kalmazsa listedeki isimlerden biri Noel Törnqvist olacak. İşte detaylar...

  • Trabzonspor, Andre Onana'nın gelecek sezon takımda kalmaması ihtimaline karşı İsveçli kaleci Noel Törnqvist'i transfer gündemine aldı.
  • Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanılmazsa bordo-mavili takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.
  • 24 yaşındaki Noel Törnqvist, daha önce Samsunspor ile anlaşma noktasına gelmişti ancak kulüple görüşmeler tıkanmıştı.
  • İsveçli file bekçisi Törnqvist, Como'dan kiralık gittiği Mjallby AIF'te şampiyonluk yaşadı ve piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • Trabzonspor, Alanyaspor karşısında berabere kalarak Galatasaray'ın da puan kaybettiği haftayı dezavantajsız kapattı.

Alanyaspor karşısında elde ettiği beraberlik sonrasında Galatasaray'ın da puan kaybıyla haftayı çok önemli bir dezavantajla kapatmayan Trabzonspor, kaleci transferi konusunda Noel Törnqvist'i gündemine aldı.

ANDRE ONANA'YA BAĞLI

Sezon başında kadroya dahil edilen isimlerden biri olan ve performansıyla zaman zaman eleştirilse de takıma önemli katkı veren Andre Onana'nı gelecek sene takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Kamerunlu kalecinin özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanılmazsa bordo mavili ekiple yoluna devam etmeyeceği yönünde iddialar bulunuyor.

İNGİLİZLER VE FRANSIZLAR PEŞİNDE

Deneyimli file bekçisinin Türkiye'de gösterdiği performans, İngilizler ve Fransızlar tarafından yakından takip ediliyor. Fransız medyasında yer alan iddialara göre Onana, bir kulüple önemli bir mesafe kat ederek anlaşma noktasına geldi.

NOEL TORNQVIST ATAĞI

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın haricinde Avrupa kupalarında da başarılı olmak isteyen Trabzonspor, genç futbolculara yatırım yapmayı sürdürecek. Bu kapsamda İsveçli kaleci Noel Törnqvist listeye alınan isimlerden biri oldu.

ADI SAMSUNSPOR İLE ANILDI

24 yaşındaki kaleci için daha önce Samsunspor girişimde bulunmuş ve oyuncuyla anlaşma noktasına gelmişti. Ancak kulübüyle aynı doğrultuda gitmeyen görüşmelerin ardından süreç tıkanarak masadan kalkılmıştı.

TARİH YAZAN TAKIMDA YER ALDI

1.95 metre boyundaki Törnqvist, bonservisini Como'dan kiralık gittiği Mjallby AIF'te kulübünün ilk kez başardığı şampiyonluk sevincini yaşadı. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gözüküyor. 2029'a kadar kulübüyle sözleşmesi var.

