Trabzonspor'da 2003-2005 yılları arasında başkanlık yapan Atay Aktuğ hayatını kaybetti. Bordo-mavili kulüpte bir dönem futbolcu olarak da görev alan 81 yaşındaki Aktuğ'un vefat haberi, spor camiasında üzüntü yarattı.
Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Atay Aktuğ için Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesi üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulüp, eski başkanı ve eski futbolcusunun vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini duyurdu.
TRABZONSPOR'DAN TAZİYE MESAJI
Trabzonspor Kulübü yayımladığı açıklamada, "Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aktuğ'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
Bordo-mavili camiada hem futbolcu hem de yönetici kimliğiyle iz bırakan Atay Aktuğ'un vefatı, kulüp tarihinde önemli görevler üstlenmiş bir ismin ardından duyulan derin üzüntüyü yeniden öne çıkardı.
HEM FUTBOLCU HEM BAŞKAN OLARAK GÖREV YAPTI
Atay Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor formaları giydi. Futbolu bıraktıktan sonra da bordo-mavili kulüpten kopmayan Aktuğ, 1980-1982 yılları arasında Trabzonspor yönetiminde basın sözcüsü olarak görev aldı.
Daha sonra siyasete geçen Atay Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. 2003 yılında Trabzonspor Başkanlığı'na seçilen Aktuğ, 2006 yılında görevini Nuri Albayrak'a devretti.
BAŞKANLIK DÖNEMİNDE KUPA VE İKİNCİLİKLER YAŞADI
Atay Aktuğ'un başkanlık döneminde Trabzonspor, bir Türkiye Kupası kazanırken ligde iki kez ikincilik elde etti. Bordo-mavili kulübün yakın dönem yönetim tarihinde önemli bir yer tutan Aktuğ, hem saha içinden gelen kimliği hem de yöneticilik geçmişiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Trabzonspor camiasında uzun yıllara yayılan görevleriyle hatırlanan Atay Aktuğ'un vefatı, kulübün geçmişinde iz bırakan bir dönemin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
ATAY AKTUĞ KİMDİR?
