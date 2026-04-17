Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

Trabzonspor’da 2003-2005 yılları arasında başkanlık yapan, bordo-mavili kulüpte futbolcu olarak da forma giyen Atay Aktuğ 81 yaşında yaşamını yitirdi. Bordo mavililer, yayımladığı taziye mesajıyla eski başkanı ve eski futbolcusu için başsağlığı dileğinde bulundu.

Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti
  • Trabzonspor'un 2003-2005 yılları arasında başkanlık yapan ve bir dönem futbolcu olarak forma giyen Atay Aktuğ 81 yaşında hayatını kaybetti.
  • Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden taziye mesajı yayımlayarak Aktuğ'a Allah'tan rahmet diledi.
  • Aktuğ'un başkanlık döneminde Trabzonspor bir Türkiye Kupası kazandı ve ligde iki kez ikinci oldu.
  • Atay Aktuğ 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.
  • Aktuğ 1980-1982 yılları arasında Trabzonspor yönetiminde basın sözcüsü olarak görev yaptı.

Trabzonspor'da 2003-2005 yılları arasında başkanlık yapan Atay Aktuğ hayatını kaybetti. Bordo-mavili kulüpte bir dönem futbolcu olarak da görev alan 81 yaşındaki Aktuğ'un vefat haberi, spor camiasında üzüntü yarattı.

Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Atay Aktuğ için Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesi üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulüp, eski başkanı ve eski futbolcusunun vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini duyurdu.

İki merhum başkan Atay Aktuğ ve Özhan Canaydın toplantıda bir arada

TRABZONSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Trabzonspor Kulübü yayımladığı açıklamada, "Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aktuğ'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Bordo-mavili camiada hem futbolcu hem de yönetici kimliğiyle iz bırakan Atay Aktuğ'un vefatı, kulüp tarihinde önemli görevler üstlenmiş bir ismin ardından duyulan derin üzüntüyü yeniden öne çıkardı.

Atay Aktuğ, başkanlık döneminde önemli başarılara imza attı

HEM FUTBOLCU HEM BAŞKAN OLARAK GÖREV YAPTI

Atay Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor formaları giydi. Futbolu bıraktıktan sonra da bordo-mavili kulüpten kopmayan Aktuğ, 1980-1982 yılları arasında Trabzonspor yönetiminde basın sözcüsü olarak görev aldı.

Daha sonra siyasete geçen Atay Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. 2003 yılında Trabzonspor Başkanlığı'na seçilen Aktuğ, 2006 yılında görevini Nuri Albayrak'a devretti.

Atay Aktuğ hem başkan hem de futbolcu olarak Trabzonspor'a hizmet etti

BAŞKANLIK DÖNEMİNDE KUPA VE İKİNCİLİKLER YAŞADI

Atay Aktuğ'un başkanlık döneminde Trabzonspor, bir Türkiye Kupası kazanırken ligde iki kez ikincilik elde etti. Bordo-mavili kulübün yakın dönem yönetim tarihinde önemli bir yer tutan Aktuğ, hem saha içinden gelen kimliği hem de yöneticilik geçmişiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Trabzonspor camiasında uzun yıllara yayılan görevleriyle hatırlanan Atay Aktuğ'un vefatı, kulübün geçmişinde iz bırakan bir dönemin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ATAY AKTUĞ KİMDİR?

Atay Aktuğ, futbolculuk döneminde İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor'da forma giydi. Futbol sonrası Trabzonspor yönetiminde basın sözcüsü olarak görev üstlendi, ardından belediye başkanlığı ve kulüp başkanlığı yaptı.

2003 yılında Trabzonspor Başkanlığı'na seçilen Aktuğ, bordo-mavili kulüpte hem saha içinden gelen geçmişi hem de yönetim tecrübesiyle öne çıktı. Başkanlığı döneminde kulüp bir Türkiye Kupası ve iki lig ikinciliği yaşadı.

Trabzonspor'dan Yari Verschaeren bombası! Anderlecht'le temas başladı
