Atay Aktuğ hem başkan hem de futbolcu olarak Trabzonspor'a hizmet etti

BAŞKANLIK DÖNEMİNDE KUPA VE İKİNCİLİKLER YAŞADI

Atay Aktuğ'un başkanlık döneminde Trabzonspor, bir Türkiye Kupası kazanırken ligde iki kez ikincilik elde etti. Bordo-mavili kulübün yakın dönem yönetim tarihinde önemli bir yer tutan Aktuğ, hem saha içinden gelen kimliği hem de yöneticilik geçmişiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Trabzonspor camiasında uzun yıllara yayılan görevleriyle hatırlanan Atay Aktuğ'un vefatı, kulübün geçmişinde iz bırakan bir dönemin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ATAY AKTUĞ KİMDİR?

Atay Aktuğ, futbolculuk döneminde İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor'da forma giydi. Futbol sonrası Trabzonspor yönetiminde basın sözcüsü olarak görev üstlendi, ardından belediye başkanlığı ve kulüp başkanlığı yaptı.

2003 yılında Trabzonspor Başkanlığı'na seçilen Aktuğ, bordo-mavili kulüpte hem saha içinden gelen geçmişi hem de yönetim tecrübesiyle öne çıktı. Başkanlığı döneminde kulüp bir Türkiye Kupası ve iki lig ikinciliği yaşadı.