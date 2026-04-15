Trabzonspor'a Nwakaeme sonrası yıldız kanat! Armand Laurienté transferin gözdesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da Armand Laurienté ismi yeniden gündeme geldi. Bordo-mavililerin, daha önce de listesinde yer alan Sassuolo’nun 27 yaşındaki sol kanadı için yeniden temas kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

  • Trabzonspor, Sassuolo'da forma giyen sol kanat oyuncusu Armand Laurienté'yi transfer etmek için önümüzdeki günlerde menajeriyle ilk teması kurmayı planlıyor.
  • Laurienté bu sezon Serie A'da 32 maçta 5 gol ve 7 asist üretti.
  • Fransız futbolcunun Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor ve İtalyan kulübünün satışa sıcak bakabileceği belirtiliyor.
  • Transfermarkt verilerine göre 4 Aralık 1998 doğumlu oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
  • Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un öncelikli takviye bölgeleri arasında sol kanat ve orta saha bulunuyor.

Fotomaç'ta yer alan haberde, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un öncelikli takviye bölgeleri arasında sol kanat ile orta saha bulunduğu belirtildi. Bu çerçevede Laurienté'nin, kulübün hedeflerinden biri olarak öne çıktığı aktarıldı.

Trabzonspor, Armand Laurienté'nin menajeriyle görüşmelere başlayacak

Habere göre Trabzonspor yönetimi, önümüzdeki günlerde Armand Laurienté'nin menajeriyle ilk teması kurmayı planlıyor. Bordo-mavililerin, özellikle Avrupa hedefi doğrultusunda oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

Sassuolo Armand Laurienté'nin satışına sıcak bakıyor

Laurienté'nin Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Haberde, bu nedenle İtalyan ekibinin oyuncunun satışı konusuna sıcak bakabileceği vurgulandı. Transfermarkt verileri de futbolcunun kontratının 30 Haziran 2027'ye kadar sürdüğünü gösteriyor.

Armand Laurienté'nin adı Süper Lig devleriyle zaman zaman anıldı

Transfermarkt verilerine göre Armand Laurienté'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro seviyesinde bulunuyor. 4 Aralık 1998 doğumlu futbolcu ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor.

Armand Laurienté'nin kontratı gelecek sezon sonunda bitiyor

Fotomaç'taki haberde Laurienté'nin bu sezon Serie A'da 32 maçta 5 gol ve 7 asist ürettiği belirtildi. Haberde ayrıca oyuncunun hücum üretkenliğiyle Trabzonspor'un dikkatini çektiği ifade edildi.

