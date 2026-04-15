Fotomaç'ta yer alan haberde, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un öncelikli takviye bölgeleri arasında sol kanat ile orta saha bulunduğu belirtildi. Bu çerçevede Laurienté'nin, kulübün hedeflerinden biri olarak öne çıktığı aktarıldı.
MENAJERİYLE İLK TEMAS BEKLENİYOR
Habere göre Trabzonspor yönetimi, önümüzdeki günlerde Armand Laurienté'nin menajeriyle ilk teması kurmayı planlıyor. Bordo-mavililerin, özellikle Avrupa hedefi doğrultusunda oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.
SASSUOLO SATIŞA SICAK
Laurienté'nin Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Haberde, bu nedenle İtalyan ekibinin oyuncunun satışı konusuna sıcak bakabileceği vurgulandı. Transfermarkt verileri de futbolcunun kontratının 30 Haziran 2027'ye kadar sürdüğünü gösteriyor.
PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Armand Laurienté'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro seviyesinde bulunuyor. 4 Aralık 1998 doğumlu futbolcu ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor.
BU SEZON 12 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Fotomaç'taki haberde Laurienté'nin bu sezon Serie A'da 32 maçta 5 gol ve 7 asist ürettiği belirtildi. Haberde ayrıca oyuncunun hücum üretkenliğiyle Trabzonspor'un dikkatini çektiği ifade edildi.