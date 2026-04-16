Trabzonspor'a Başakşehir maçı öncesi müjde! Paul Onuachu antrenmana katıldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan 2026 Pazar günü Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor. Bordo mavililerde durumu merak edilen Paul Onuachu da idmana katıldı. Kritik randevu öncesindeki bu gelişme herkesi sevindirdi. Ayrıca Ernest Muçi de takımdaki yerini aldı.

  • Trabzonspor'da Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak kadroya giremeyen Paul Onuachu, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarında antrenmana başladı.
  • Bordo-mavili ekip, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
  • Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı.
  • Antrenmanın son bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu ve Başakşehir maçına yönelik planlar sahaya yansıtıldı.
  • Trabzonspor, RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını cuma günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor'da Paul Onuachu cephesinden beklenen haber geldi. Corendon Alanyaspor karşılaşması öncesinde sakatlanan Nijeryalı santrfor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarında yeniden sahaya indi.

Paul Onuachu Trabzonspor'un en önemli gol silahı olmaya devam edecek

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ KRİTİK GELİŞME

Bordo-mavili ekip, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, günün en dikkat çeken gelişmesi Paul Onuachu'nun çalışmalara başlaması oldu. Tecrübeli forvetin, zaman zaman yaşanabilecek olumsuzluklara rağmen dahi sahada olmak istediği öğrenildi.

Paul Onuachu'nun oynayıp oynamaması Başakşehir maçında dengeleri değiştirebilir

MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ'NDE YOĞUN MESAİ

Trabzonspor, hazırlık programını bugün saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı ve takım tempolu bir başlangıçla çalışmaya başladı.

Paul Onuachu Trabzonspor'un son idmanına katıldı

TAKTİK DETAYLAR ÖN PLANA ÇIKTI

Isınma bölümünün ardından futbolcular 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son kısmında ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu ve Başakşehir maçına yönelik planlar sahaya yansıtıldı. Onuachu'nun bu çalışmada yer alması, günün en önemli gelişmesi olarak dikkat çekti.

Paul Onuachu gol krallığı yarışının ilk sırasında yer alıyor.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDECEK

Trabzonspor, RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını cuma günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek. Paul Onuachu'nun yeniden takımla çalışmaya başlaması, kritik mücadele öncesinde bordo-mavili ekipte moralleri yükselten gelişme oldu.

