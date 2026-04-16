Paul Onuachu Trabzonspor'un en önemli gol silahı olmaya devam edecek

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ KRİTİK GELİŞME

Bordo-mavili ekip, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, günün en dikkat çeken gelişmesi Paul Onuachu'nun çalışmalara başlaması oldu. Tecrübeli forvetin, zaman zaman yaşanabilecek olumsuzluklara rağmen dahi sahada olmak istediği öğrenildi.