Trabzonspor'da Paul Onuachu cephesinden beklenen haber geldi. Corendon Alanyaspor karşılaşması öncesinde sakatlanan Nijeryalı santrfor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarında yeniden sahaya indi.
BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ KRİTİK GELİŞME
Bordo-mavili ekip, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, günün en dikkat çeken gelişmesi Paul Onuachu'nun çalışmalara başlaması oldu. Tecrübeli forvetin, zaman zaman yaşanabilecek olumsuzluklara rağmen dahi sahada olmak istediği öğrenildi.
MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ'NDE YOĞUN MESAİ
Trabzonspor, hazırlık programını bugün saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı ve takım tempolu bir başlangıçla çalışmaya başladı.
TAKTİK DETAYLAR ÖN PLANA ÇIKTI
Isınma bölümünün ardından futbolcular 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son kısmında ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu ve Başakşehir maçına yönelik planlar sahaya yansıtıldı. Onuachu'nun bu çalışmada yer alması, günün en önemli gelişmesi olarak dikkat çekti.
TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDECEK
Trabzonspor, RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını cuma günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek. Paul Onuachu'nun yeniden takımla çalışmaya başlaması, kritik mücadele öncesinde bordo-mavili ekipte moralleri yükselten gelişme oldu.