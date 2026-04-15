Felipe Augusto Trabzonspor'dan ayrılabilir! Zenit bu kez transferde kararlı

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Felipe Augusto, transfer gündeminden düşmüyor. Brezilyalı forvetin menajeri, Zenit ile görüşmek için Rusya'ya gitti.

Felipe Augusto Trabzonspor'dan ayrılabilir! Zenit bu kez transferde kararlı
  • Trabzonspor'un Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto'ya Rus ekibi Zenit yeniden talip oldu.
  • Zenit, ara transfer döneminde gerçekleşmeyen transferi bu sezon sonunda tamamlamak için kararlı.
  • Trabzonspor yönetimi daha önce Zenit'in 14.5 milyon euroluk teklifini reddetmişti.
  • Augusto'nun menajerlerinden Lekka De Camargo ve Giuliano Bertolucci Rusya'da görüşmeler yapıyor.
  • Felipe Augusto bu sezon Trabzonspor formasıyla 33 maçta 13 gol attı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un futbolcuları, birçok kulübün listesinde bulunuyor. Bordo mavililerin Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto da bu isimlerden biri.

Cercle Brugge'dan 5 milyon Euro karşılığında imza attırılan genç golcüye bir kez daha Zenit talip oldu. Rus ekibi, ara transfer döneminde imza attıramadığı Augusto'yu bu kez renklerine bağlamakta kararlı.

Felipe Augusto, Paul Onuachu ile birlikte Trabzonspor'un gol yükünü üstlendi

14.5 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ

Trabzonspor yönetimi, Daniel Karlsbakk'ı transfer etmek üzere başlattığı çalışmalar sırasında sambacının Rusya'ya gitmesi için Zenit ile görüşmelere başlamış ve 14.5 milyon euroluk teklifi yeterli bulmayınca anlaşma sağlanamamıştı.

TransferFeed'in haberine göre Augusto'nun menajeri Lekka De Camargo, Petersburg'a giderek görüşmelere dahil oldu. Ayrıca Giuliano Bertolucci de yin Rusya'da bulunuyor. Transferin sezon sonunda sonuçlanması bekleniyor.

Felipe Augusto Trabzonspor'a 5 milyon euro karşılığında transfer oldu

13 GOL ATTI

Felipe Augusto, Trabzonspor formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 13 kez ağları havalandırdı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

