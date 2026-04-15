Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un futbolcuları, birçok kulübün listesinde bulunuyor. Bordo mavililerin Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto da bu isimlerden biri.
Cercle Brugge'dan 5 milyon Euro karşılığında imza attırılan genç golcüye bir kez daha Zenit talip oldu. Rus ekibi, ara transfer döneminde imza attıramadığı Augusto'yu bu kez renklerine bağlamakta kararlı.
14.5 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ
Trabzonspor yönetimi, Daniel Karlsbakk'ı transfer etmek üzere başlattığı çalışmalar sırasında sambacının Rusya'ya gitmesi için Zenit ile görüşmelere başlamış ve 14.5 milyon euroluk teklifi yeterli bulmayınca anlaşma sağlanamamıştı.
TransferFeed'in haberine göre Augusto'nun menajeri Lekka De Camargo, Petersburg'a giderek görüşmelere dahil oldu. Ayrıca Giuliano Bertolucci de yin Rusya'da bulunuyor. Transferin sezon sonunda sonuçlanması bekleniyor.
13 GOL ATTI
Felipe Augusto, Trabzonspor formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 13 kez ağları havalandırdı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.