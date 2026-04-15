Trabzonspor yönetimi daha önce Zenit'in 14.5 milyon euroluk teklifini reddetmişti.

Augusto'nun menajerlerinden Lekka De Camargo ve Giuliano Bertolucci Rusya'da görüşmeler yapıyor.

Felipe Augusto bu sezon Trabzonspor formasıyla 33 maçta 13 gol attı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un futbolcuları, birçok kulübün listesinde bulunuyor. Bordo mavililerin Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto da bu isimlerden biri. Cercle Brugge'dan 5 milyon Euro karşılığında imza attırılan genç golcüye bir kez daha Zenit talip oldu. Rus ekibi, ara transfer döneminde imza attıramadığı Augusto'yu bu kez renklerine bağlamakta kararlı.