Trabzonspor'un transfer planlamasında yer alan Loren Morón'un Aris ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. 32 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 2.5 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Bordo-mavililer, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli golcünün durumunu yakından takip ediyor.
ARIS FORMASIYLA ETKİLİ PERFORMANS
Bu sezon Aris adına 30 resmi maçta forma giyen Loren Morón, 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Temmuz 2023'ten bu yana Yunanistan temsilcisinde görev yapan İspanyol santrfor, toplamda ise 107 maçta 48 gole ulaştı ve 6 asist yaptı. Hücum hattındaki üretkenliği, tecrübeli ismi transfer piyasasında öne çıkaran başlıkların başında geliyor.
İSPANYA KARİYERİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR
Loren Morón, kariyerinde daha önce Real Betis ve Espanyol formalarını da giydi. İspanya'daki önemli kulüplerde edindiği deneyimin ardından Yunanistan'da çıkış yakalayan golcü futbolcu, son iki sezonda ortaya koyduğu performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Yeni bir takıma gitmeye sıcak bakması da transfer ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında.
AL SHABAB TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ
İspanyol forvetin sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'dan gelen teklifi kabul etmediği bilgisi öne çıktı. Avrupa'da kariyerine devam etmek isteyen Loren Morón, bu tercihiyle gelecek planlamasını net şekilde ortaya koydu. Bu durum, Avrupa kulüplerinin ilgisini daha da artıran gelişmelerden biri oldu.
YUNANİSTAN'DA GOL KRALLIĞI YAŞADI
Loren Morón, 2023-2024 sezonunda Yunanistan Süper Ligi'nde gol krallığına ulaşarak kariyerinin en dikkat çeken dönemlerinden birini yaşadı. Aynı sezonda tüm resmi maçlarda 21 gole ulaşan tecrübeli futbolcu, önceki sezonda da resmi karşılaşmalarda 19 gol kaydetti.