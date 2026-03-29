Trabzonspor, Aris forması giyen 32 yaşındaki İspanyol forvet Loren Morón'u transfer listesine aldı.

Loren Morón sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'dan gelen teklifi reddetti.

Trabzonspor'un transfer planlamasında yer alan Loren Morón'un Aris ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. 32 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 2.5 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Bordo-mavililer, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli golcünün durumunu yakından takip ediyor.

ARIS FORMASIYLA ETKİLİ PERFORMANS Bu sezon Aris adına 30 resmi maçta forma giyen Loren Morón, 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Temmuz 2023'ten bu yana Yunanistan temsilcisinde görev yapan İspanyol santrfor, toplamda ise 107 maçta 48 gole ulaştı ve 6 asist yaptı. Hücum hattındaki üretkenliği, tecrübeli ismi transfer piyasasında öne çıkaran başlıkların başında geliyor.