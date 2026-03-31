Trabzonspor’da Muçi seferberliği

Trabzonspor, sakatlanan Ernest Muçi’yi Galatasaray maçına yetiştirmek için özel program uyguluyor. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 29 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavi için Trabzon'a dönen Ernest Muçi için sağlık ekibi harekete geçti. Bordo-mavililer, yıldız futbolcunun derbiye yetişmesi için yoğun mesai harcıyor.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Sağ arka adalesinde sorun tespit edilen ve kas seviyesinde ödem bulunan oyuncunun, dinlendirilmesinin ardından yeniden kontrol edileceği belirtildi.

HEDEF DERBİ

Trabzonspor'un, Muçi'yi 4 Nisan'da oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır hale getirmeyi planladığı öğrenildi.

