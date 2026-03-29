CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor'da yeni lider bulundu! Transferde Salih Özcan sürprizi

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırırken rotasını yerli oyunculara çevirdi. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda kadroda denge ve istikrarı artıracak isimler için harekete geçildi. Gündeme gelen ilk isim ise milli futbolcu Salih Özcan oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Trabzonspor, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Salih Özcan'ı transfer listesinin başına aldı.
  • Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda Trabzonspor, kadroda yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak için milli futbolculara öncelik veriyor.
  • Borussia Dortmund sportif direktörü Lars Ricken, sezon sonunda Salih Özcan ile yolların ayrılacağını açıkladı.
  • Beşiktaş daha önce Salih Özcan ile ilgilenmişti ancak yüksek talepler nedeniyle transferden geri çekilmişti.
  • Trabzonspor'un transfer gündeminde Salih Özcan'ın yanı sıra Oğuz Aydın, Aral Şimşir ve Ümit Akdağ da bulunuyor.

İsviçre basınında yer alan habere göre Trabzonspor'un transfer listesinin ilk sırasında Salih Özcan bulunuyor. Karadeniz ekibinin, yeni sezon planlamasında yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak istediği belirtiliyor. Bu doğrultuda milli takım tecrübesi bulunan isimlere öncelik verildiği ifade ediliyor.

HEDEFTE SALİH ÖZCAN VAR

Trabzonspor'un, Borussia Dortmund ile yollarını ayırmaya hazırlanan Salih Özcan için devreye girdiği öne sürüldü. Bordo-mavililerin, orta sahada mücadele gücü yüksek ve oyunun iki yönünü oynayabilen bir profile yöneldiği, Salih Özcan'ın da bu nedenle listenin zirvesine yazıldığı kaydedildi.

FATİH TEKKE RAPORU BELİRLEYİCİ OLDU

Teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transferde yeni bir yol haritası belirlendi. Kadroda daha dengeli ve daha istikrarlı bir yapı kurmak isteyen Trabzonspor'un, bu nedenle milli oyunculara ağırlık verme kararı aldığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Salih Özcan için daha önce Beşiktaş'ın da devreye girdiği biliniyordu. Siyah-beyazlıların milli futbolcuyla ilgilendiği ancak yüksek talepler nedeniyle transferden geri çekildiği iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor'un oyuncu için öne çıkan kulüplerden biri haline geldiği görülüyor.

DORTMUND AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

Borussia Dortmund cephesinden yapılan açıklamada, sezon sonunda Salih Özcan ile yolların ayrılacağı duyurulmuştu. Alman kulübünün sportif direktörü Lars Ricken, hem Niklas Süle hem de Salih Özcan ile sezon sonunda vedalaşma konusunda ortak karar alındığını söylemişti. Bu açıklama, transfer sürecini daha da hareketlendirdi.

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE BULUNUYOR

Trabzonspor'un yerli operasyonunda yalnızca Salih Özcan yer almıyor. İddiaya göre Oğuz Aydın, Aral Şimşir ve Ümit Akdağ da bordo-mavililerin gündemindeki isimler arasında bulunuyor. Karadeniz ekibi, yeni sezonda daha geniş ve daha güçlü bir yerli rotasyonu kurmak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Salih Özcan bu sezon 8 maçta forma giydi ve 32 dakika süre aldı. Milli futbolcunun sınırlı süre bulduğu dönemin ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı konuşuluyor.

