BEŞİKTAŞ DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI Salih Özcan için daha önce Beşiktaş'ın da devreye girdiği biliniyordu. Siyah-beyazlıların milli futbolcuyla ilgilendiği ancak yüksek talepler nedeniyle transferden geri çekildiği iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor'un oyuncu için öne çıkan kulüplerden biri haline geldiği görülüyor.

DORTMUND AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI Borussia Dortmund cephesinden yapılan açıklamada, sezon sonunda Salih Özcan ile yolların ayrılacağı duyurulmuştu. Alman kulübünün sportif direktörü Lars Ricken, hem Niklas Süle hem de Salih Özcan ile sezon sonunda vedalaşma konusunda ortak karar alındığını söylemişti. Bu açıklama, transfer sürecini daha da hareketlendirdi.

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE BULUNUYOR Trabzonspor'un yerli operasyonunda yalnızca Salih Özcan yer almıyor. İddiaya göre Oğuz Aydın, Aral Şimşir ve Ümit Akdağ da bordo-mavililerin gündemindeki isimler arasında bulunuyor. Karadeniz ekibi, yeni sezonda daha geniş ve daha güçlü bir yerli rotasyonu kurmak istiyor.