Trabzonspor'da Ernest Muçi endişesi! Arnavutluk'ta sakatlandı

Trabzonspor'un yıldızı Ernest Muçi, milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası Trabzon'a dönecek.

Arnavutluk Milli Takımı'nda forma giyen Ernest Muçi'nin sakatlandığı açıklandı. Oyuncunun durumunun ardından Trabzonspor'a geri dönmesine karar verildi.

TEDAVİ TRABZON'DA

İlk değerlendirmelere göre Muçi'nin sakatlığının ciddi olmadığı ve tedavisinin Trabzon'da devam edeceği belirtildi.

GÖZLER GALATASARAY MAÇINDA

Trabzonspor, milli aranın ardından ilk maçında Galatasaray ile 4 Nisan Cumartesi günü Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Muçi'nin bu karşılaşmadaki durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

