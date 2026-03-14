Karşılaşma sonrası konuşan Fatih Tekke, hem takımı tebrik etti hem de hafta içinde hayatını kaybeden Orhan Kaynak'ı unutmadı. Tekke, "Orhan ağabey dahil herkes Trabzon'un faydasına işler yapıyordu, çok çalıştık, çok iyi şeyler başardık, daha iyi olması hepimizin isteğiydi" sözleriyle duygularını dile getirdi.
Tecrübeli teknik adam, maçın kolay geçmediğini vurgularken Çaykur Rizespor'un da zaman zaman iyi oynadığını söyledi. Fatih Tekke, rakibin puanı hak ettiği bölümler olduğunu belirterek Rize'yi de tebrik etti.
Tekke açıklamasının sonunda galibiyeti Orhan Kaynak'a ve ailesine armağan ettiklerini söyledi.