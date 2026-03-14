Fatih Tekke'den Rizespor galibiyeti sonrası Orhan Kaynak açıklaması!

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor’u Paul Onuachu’nun golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavililer kritik haftayı 3 puanla kapatırken, maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke önemli açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan Fatih Tekke, hem takımı tebrik etti hem de hafta içinde hayatını kaybeden Orhan Kaynak'ı unutmadı. Tekke, "Orhan ağabey dahil herkes Trabzon'un faydasına işler yapıyordu, çok çalıştık, çok iyi şeyler başardık, daha iyi olması hepimizin isteğiydi" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, maçın kolay geçmediğini vurgularken Çaykur Rizespor'un da zaman zaman iyi oynadığını söyledi. Fatih Tekke, rakibin puanı hak ettiği bölümler olduğunu belirterek Rize'yi de tebrik etti.

Tekke açıklamasının sonunda galibiyeti Orhan Kaynak'a ve ailesine armağan ettiklerini söyledi.

Fırtınadan gözdağı! Trabzonspor - Rizespor: 1-0 | MAÇ SONUCUFırtınadan gözdağı! Trabzonspor - Rizespor: 1-0 | MAÇ SONUCU
