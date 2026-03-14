Karşılaşma öncesinde statta bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, Trabzonspor taraftarı da Orhan Kaynak için özel bir pankart açtı. Kale arkasında açılan pankartta, "Aston Villa Fatihi, Küçük Orhan asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı. Kaynak'ın bordo-mavili forma altında hafızalara kazınan performansına gönderme yapan pankart, tribünlerden büyük alkış aldı.

GOL SONRASI FORMA DALGALANDI

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Nijeryalı futbolcunun ağları havlaandırması sonrası Kaynak'ın adının yazıldığı forma ile sevinç yaşandı.