Trabzonspor, Süper Lig'de aldığı sonuçlarla üst sıralardaki takibini sürdürüyor. Çaykur Rizespor karşısında elde edilen galibiyetin ardından bordo-mavililer puanını 57'ye yükselterek ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitledi ve lider Galatasaray'ın arkasında yer aldı. Karadeniz ekibi, 26 haftalık süreçte 2021-22 sezonundaki şampiyonluktan bu yana en iyi puan ortalamasına ulaştı.

FATİH TEKKE ETKİSİ

Bu performansta teknik direktör Fatih Tekke'nin katkısı öne çıktı. 11 Mart 2025'te göreve gelen 48 yaşındaki teknik adam, kısa sürede takımın oyununa ve sonuçlarına etki etti. Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hem ligde hem de kupada iddiasını sürdürdü.