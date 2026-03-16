Trabzonspor, Süper Lig'de aldığı sonuçlarla üst sıralardaki takibini sürdürüyor. Çaykur Rizespor karşısında elde edilen galibiyetin ardından bordo-mavililer puanını 57'ye yükselterek ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitledi ve lider Galatasaray'ın arkasında yer aldı. Karadeniz ekibi, 26 haftalık süreçte 2021-22 sezonundaki şampiyonluktan bu yana en iyi puan ortalamasına ulaştı.
FATİH TEKKE ETKİSİ
Bu performansta teknik direktör Fatih Tekke'nin katkısı öne çıktı. 11 Mart 2025'te göreve gelen 48 yaşındaki teknik adam, kısa sürede takımın oyununa ve sonuçlarına etki etti. Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hem ligde hem de kupada iddiasını sürdürdü.
YÜKSEK PUAN ORTALAMASI
Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon 26 maç sonunda 2.19'luk puan ortalaması yakaladı. Bordo-mavililer Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükseldi. Fatih Tekke yönetimindeki ekip, teknik adamın görevde bulunduğu toplam 46 maçta 2.04 puan ortalaması elde etti.
RİZESPOR'A KARŞI TAM SERİ
Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı tüm lig maçlarını kazandı. Deneyimli çalıştırıcı, bu rakibe karşı çıktığı 5 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor, Tekke yönetiminde çıktığı 46 resmi maçta 28 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bordo-mavililer bu süreçte rakip fileleri 91 kez havalandırdı.