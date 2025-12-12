Trabzonspor'da Stefan Savic geri döndü
Trabzonspor, Süper Lig’de oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililerde teknik heyetin gözü, uzun süredir sakatlığı bulunan Stefan Savic’in son durumuna çevrildi. Karadeniz temsilcisinde yapılan antrenmanda Stefan Savic de yer aldı. Sakatlığını geride bırakan tecrübeli stoper, takımla birlikte çalışarak olumlu bir görüntü verdi. Savic’in antrenmandaki performansı teknik heyet tarafından yakından takip edildi.
Karadağlı savunma oyuncusunun Beşiktaş derbisinde kadroda yer alıp almayacağı, yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Teknik heyetin, Savic'i riske edip etmeme konusunda dikkatli bir değerlendirme yapacağı öğrenildi.
KASIM BAŞINDAN BU YANA FORMA GİYEMİYORDU
Stefan Savic, 1 Kasım'da oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray karşılaşmasının 51. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bu tarihten bu yana sahalardan uzak kalan deneyimli stoper, Beşiktaş derbisi öncesi takıma dönüş sinyali verdi.