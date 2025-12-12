Trabzonspor'da Stefan Savic geri döndü

Karadağlı savunma oyuncusunun Beşiktaş derbisinde kadroda yer alıp almayacağı, yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Teknik heyetin, Savic'i riske edip etmeme konusunda dikkatli bir değerlendirme yapacağı öğrenildi.

Stefan Savic (AA)

KASIM BAŞINDAN BU YANA FORMA GİYEMİYORDU

Stefan Savic, 1 Kasım'da oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray karşılaşmasının 51. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bu tarihten bu yana sahalardan uzak kalan deneyimli stoper, Beşiktaş derbisi öncesi takıma dönüş sinyali verdi.