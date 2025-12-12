Trabzonspor'da İrfan Can Kahveci gündemde yok!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son günlerde yeniden gündeme gelen İrfan Can Kahveci iddialarına net bir yanıt verdi. Şalpazarı'ndaki temaslarının ardından Beşikdüzü ilçesini ziyaret eden Başkan Doğan, Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem'in makam odasında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.





"NET CEVAP: HAYIR"



Ziyaret sırasında Beşikdüzü'nden bir muhtar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor'a transfer edilip edilmeyeceğini sordu. Başkan Doğan ise soruya hiç tereddüt etmeden, tek kelimelik net bir yanıt verdi: "Hayır."



Bu açıklamayla birlikte bordo-mavili camiada son günlerde sıkça dolaşan transfer iddiaları da resmen noktalanmış oldu.