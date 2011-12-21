Güngören Giresun’a gün gösterdi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan yılların Rizespor'u son haftalarda inanılmaz bir düşüşe geçti. Arka arkaya Sakarya, Güngören ve Giresun'a toplamda 6 puan kaybetti. Bu puan kayıpları onu liderlikten de etti. Rizespor, uzun süredir bilhassa deplasmanlardan kazandığı puanlarla liderlik koltuğuna oturmuştu. Görüldü ki Bank Asya'da lider kalmak çok önemli. Hüseyin Kalpar gerçekten çok deneyimli bir teknik direktör. İnanıyorum ki Samsun'da olduğu gibi Rize de devre arasında kafasındaki futbolcuları alıp Süper Lig'e dönecektir.