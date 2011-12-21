PODCAST CANLI YAYIN
Haberler TFF 1. Lig Haberleri

Güngören Giresun'a gün gösterdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2011
Güngören Giresun’a gün gösterdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan yılların Rizespor'u son haftalarda inanılmaz bir düşüşe geçti. Arka arkaya Sakarya, Güngören ve Giresun'a toplamda 6 puan kaybetti. Bu puan kayıpları onu liderlikten de etti. Rizespor, uzun süredir bilhassa deplasmanlardan kazandığı puanlarla liderlik koltuğuna oturmuştu. Görüldü ki Bank Asya'da lider kalmak çok önemli. Hüseyin Kalpar gerçekten çok deneyimli bir teknik direktör. İnanıyorum ki Samsun'da olduğu gibi Rize de devre arasında kafasındaki futbolcuları alıp Süper Lig'e dönecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan AK Parti’nin 24. yılında açıkladı: Bizde emeklilik yok
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu’ndan CHP’ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Takas İstanbul
Önce korku filmi sonra play-off! Beşiktaş - St. Patrick’s: 3-2 | MAÇ SONUCU
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster’de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Dışişleri Bakanlığı İsrail’in E1 yerleşim planına tepki gösterdi
Türk Telekom
İBB’deki reklam ihaleleri vurgununa yönelik operasyon! Taner Çetin’in oğlunun da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı
Fenerbahçe’den flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer iptal oldu
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Manchester City’nin yıldızları Galatasaray’a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan sabotaj uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız
Rezan Epözdemir TAKVİM’in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11’ini belirledi
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel’e tepki: Posta güvercini
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska’da bir ilk | Putin’den açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan Takvim’e Terörsüz Türkiye mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde